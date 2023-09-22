三重在地人推薦，肥潤香噴噴滷肉飯尬一顆半熟蛋超美味！南部辦桌羹這裡也沒吃到

三重又多一間好吃的滷肉飯和豬腳飯推薦囉！《滷好記豬腳飯》菜單主打豬腳飯、豬腳便當、腿庫飯、滷肉飯和南部口味的辦桌羹等美味小吃。

三重美食 滷好記豬腳飯 在哪裡

《滷好記豬腳飯》地點在三重三和路四段，之前是三盒飯包便當，店前就是公車站，旁邊巷子有一些機車停車位可以找一下，很熱鬧的地段，但缺點就是大馬路旁很容易錯過。

滷好記豬腳飯

地址：新北市三重區三和路四段22號

營業時間：11:00–14:00, 16:30–20:30（星期日休息）

電話： 02 2982 3558 食材賣完提早收，建議打個電話確認

粉絲團：好記豬腳飯

食記：【三重美食】好記豬腳飯 古早味辦桌羹，三重好吃滷肉飯推薦！

三重美食 好記豬腳飯 內用環境

《滷好記豬腳飯》提供內用和外帶，門口的彩色小海報介紹餐點照片，但我覺得貼得有點亂XD 要是不知道怎麼點可以參考，可能店家被太多人問，所以貼出照片參考。

我很愛的花東關山米飯。

店內有冷氣開放，整潔舒適，很舒服的用餐空間。

等餐上桌的時間，看一下《滷好記豬腳飯》辦桌羹的故事。

看起來空虛卻很顯眼的醬料區，牆上一勺入魂的炒辣椒太吸睛，真的非常辣，不要浪費而拿太多嘿！

三重美食 滷好記豬腳飯 菜單價錢

《滷好記豬腳飯》菜單價錢

可以單點滷肉飯配小菜，也能直接點便當，也有乾油麵和多種湯品選擇，價格不貴。

結帳區旁邊也有圖片參考，飯和便當的差別，變成便當就多了青菜、油豆腐和荷包蛋。

內用有紙本菜單可以畫，拿去櫃台結帳即可。

三重美食 滷好記豬腳飯 餐點推薦

辦桌羹

內用以大碗公裝盛，呈現古早味的氛圍，羹的食材相當豐富，有大白菜、香菇、金針菇、筍絲、紅蘿蔔、扁魚、排骨酥和手工肉羹。

好愛這碗辦桌羹啊！寫這篇食記的時候我已經二刷了XD

羹湯勾芡不濃稠，白菜、蝦米和香菇等食材熬煮讓湯底充滿鮮味，形狀不規則的手工肉羹口感紮實，胡椒香氣迷人開胃，喝了心暖暖的一道湯品。

半開放式的料理區就能看到這一鍋肥滋滋的滷肉，超誘人的啦！

滷肉飯 小碗

我這肥肉控最愛的就是富含膠質的滷肉，焦糖色澤真的太吸引人，入口鹹香，膠質黏嘴真好吃，特別選用的花東關山米飯也是主角。

爸爸不愛肥肉看了說怕怕，但我愛慘了XD

半熟荷包蛋

看到菜單選項有半熟荷包蛋，點來配滷肉飯或乾麵都是很棒的吃法，半熟蛋黃尬滷肉絕配，嗜辣者可以加店家自製的辣椒，辣又開胃。

滷排骨便當

海報上寫著被豬腳耽誤的排骨飯，哈！但我覺得兩個都很推薦呢～不然我也不會來二刷，下次就是三刷了！

排骨裹粉炸過再滷，表面微微的炸衣，滷過口感ＱＱ的也不會油膩，排骨嫩香好吃，搭配辣蘿蔔和酸菜相當下飯。

點便當多了配菜、油豆腐和荷包蛋。

萬巒豬腳飯

好Ｑ彈的豬腳呀！看這色澤就知道老滷汁燉煮的美味，油亮的豬腳皮超Ｑ，豬絞肉紮實入味，鹹香不膩，相當下飯。

但我覺得單吃這一碗份量不多，可以加一碗滷肉飯更滿足。或者和我下次目標一樣，點一碗辦桌羹送滷肉飯，再單點萬巒豬腳切盤，感覺很可以呢！

腿庫便當

這是外帶回家給朋友嚐鮮的便當，朋友也說好吃推薦！

如果喜歡吃麵，這裡也有乾麵或者辦桌羹麵可以點，加點辣椒非常好吃。

這間新開幕的《滷好記豬腳飯》真的很推，店內環境乾淨適合內用，加上餐點不貴又好吃！我已經準備三刷囉～

滷好記豬腳飯

地址：新北市三重區三和路四段22號

營業時間：11:00–14:00, 16:30–20:30（星期日休息）

電話： 02 2982 3558

食記：【三重美食】滷好記豬腳飯 古早味辦桌羹，三重好吃滷肉飯推薦！

粉絲團：好記豬腳飯

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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