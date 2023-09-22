大稻埕餐酒館《RADICI》迪化街百年洋房建築，隱身在天井庭院中的義式料理，爵士樂現場演奏氣氛很Chill

一直很喜歡充滿歷史感的大稻埕，趁著小周末的到來，跟老公約在迪化街的 《RADICI》 義式餐酒館約會 ，每週四、五 19:00- 21:00 現場提供爵士樂演奏，是一家氣氛很輕鬆的義式料理餐廳，很喜歡 《RADICI》 所在的環境設定，隱身在百年洋房建築中的宅院中，只要穿越「Elementi咖啡廳」後，進入一個天井庭院中，才能來到《RADICI》的正門口，會有種發現世外桃源的感受，白天是採光極佳充滿氛圍的洋房，到了夜晚更是散發神秘的氣氛，絕對是可以跟好友、另一半相約聚餐的好地方，不同於頂級義式餐廳的拘謹感，這裡更像是讓人自在小酌吃美食的餐酒館。

這天我們點了兩道開胃菜、一道麵食類，以及一道排餐類的重點菜色，每次去餐酒館都特別喜歡各種開胃小點，注意到 《RADICI》 有著不同於普遍開胃前菜的料理，經過服務人員的推薦下，我們選擇了招牌必點的馬鈴薯泥，風味真的很棒，推薦來到 《RADICI》 不可錯過這一道，還有爵士樂的演奏，節奏輕快的鋼琴、沈穩的大提琴，譜出讓人陶醉的旋律，多了爵士樂的伴奏，果然更能引領靈魂享受當下，當天現場皆為客滿的狀態，看來很多人都是專門為此而來。

太想跟你們分享當天吃到的料理，以下四道菜色紀錄▼