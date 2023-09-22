大稻埕餐酒館《RADICI》迪化街百年洋房建築，隱身在天井庭院中的義式料理，爵士樂現場演奏氣氛很Chill
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 大同區
一直很喜歡充滿歷史感的大稻埕，趁著小周末的到來，跟老公約在迪化街的《RADICI》義式餐酒館約會，每週四、五 19:00- 21:00 現場提供爵士樂演奏，是一家氣氛很輕鬆的義式料理餐廳，很喜歡《RADICI》所在的環境設定，隱身在百年洋房建築中的宅院中，只要穿越「Elementi咖啡廳」後，進入一個天井庭院中，才能來到《RADICI》的正門口，會有種發現世外桃源的感受，白天是採光極佳充滿氛圍的洋房，到了夜晚更是散發神秘的氣氛，絕對是可以跟好友、另一半相約聚餐的好地方，不同於頂級義式餐廳的拘謹感，這裡更像是讓人自在小酌吃美食的餐酒館。
這天我們點了兩道開胃菜、一道麵食類，以及一道排餐類的重點菜色，每次去餐酒館都特別喜歡各種開胃小點，注意到《RADICI》有著不同於普遍開胃前菜的料理，經過服務人員的推薦下，我們選擇了招牌必點的馬鈴薯泥，風味真的很棒，推薦來到《RADICI》不可錯過這一道，還有爵士樂的演奏，節奏輕快的鋼琴、沈穩的大提琴，譜出讓人陶醉的旋律，多了爵士樂的伴奏，果然更能引領靈魂享受當下，當天現場皆為客滿的狀態，看來很多人都是專門為此而來。
太想跟你們分享當天吃到的料理，以下四道菜色紀錄▼
章魚／馬鈴薯／檸檬
這道馬鈴薯泥是經由 RADICI 推薦，很多客人喜歡的開胃菜，
很適合搭配餐前麵包沾取，或是直接食用
細緻口感像極了濃郁的馬鈴薯濃湯，章魚是燉煮過的是Q彈口感
以及烘烤過的馬鈴薯脆片撒上巴西里，整盤的美感吸睛度都很優秀，
有刨入檸檬皮帶點小清新，果然多吃幾口也不覺得膩口，
這道開胃前菜直接被我們掃盤，真的太美味了
布拉塔起司／番茄／羅勒
經典的番茄麵底部搭配是莫札瑞拉起司，
番茄醬及羅勒青醬都是手工自製的，兩者搭配起來很和諧，
選用較粗的進口麵條，佐以烘乾的番茄、炸過的羅勒葉，
端上桌是香氣四溢，這道除了沿用經典的義大利麵傳統口味，
加入 RADICI 創新的融合羅勒醬，
不只有番茄的單一酸香，還有來自羅勒的綠葉風味更上層樓
地中海式每日鮮魚
每日鮮魚以當天提供的為主，經過推薦當天是午仔魚，吃起來肉質細緻，
經處理把魚刺都挑掉，因此真的可以很優雅的用刀叉慢慢品嘗，
這道以馬賽爾魚料理的手法，
可搭配新鮮蔬菜、小卷，一起去紙包烘烤，風味淡雅鮮美。
小卷／胭脂蝦／塔塔醬
無論有沒有佐餐酒，來點炸物是一定要的儀式感，這道炸物使用的食材很澎派，
有酥炸小卷、櫛瓜、茄子、甜椒、胭脂蝦，
薄脆麵衣咬下都是多汁口感，可以沾上自製的塔塔醬，佐酸甜的檸檬冰沙很開胃
這次到 RADICI 用餐的感受是輕鬆愉快，餐點皆具有水準，
特別是馬鈴薯泥絕對是再次到訪 RADICI 的理由之一，
推薦正在尋找約會、聚餐地點的你，
不仿來大稻埕體會人文歷史的街道，
順便逛逛隔壁的 LE LABO 紐約香氛，最近新開幕大稻埕形象店，
推薦一站式的用餐及逛街景點一次搞定！
文末附上餐廳資訊給你們唷
RADICI
地址：台北市大同區迪化街一段197號
電話：02 2557 7327
營業時間：12:00-14:30、17:30-22:00 (週二公休)
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