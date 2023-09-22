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> 圖文創作 > 台北咖啡廳 Numéro Quatre｜松菸周邊質感「法式浪漫咖啡廳」　慵懶氛圍感「彷彿一秒飛到法國街頭」♡

台北咖啡廳 Numéro Quatre｜松菸周邊質感「法式浪漫咖啡廳」　慵懶氛圍感「彷彿一秒飛到法國街頭」♡

2023-09-22 16:40:04 算命的說我很愛吃 人氣：132
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：770篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：NUMERO QUATRE
phone02-2756-4445
place台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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喜歡跑咖的朋朋們，這間浪漫美咖絕對要去！位於台北松菸旁巷弄內的質感咖啡廳「Numéro Quatre」，不僅散發慵懶的度假氛圍，裡面的擺設更是讓人一秒來到法國街頭，低調木質窗框搭配大片落地窗，點綴上簡約設計的吊燈，以及古董味滿載的老傢俱，各元素和諧搭配出獨特又優雅的風味。此外裡頭還有販售可口的早午餐、甜點等餐點，假日來這裡度過美好的午後，絕對不是問題！

 

Numéro Quatre位於松菸旁靜謐的巷弄內。可以搭捷運到市政府站，或是捷運國父紀念館站，走過來僅需花費幾分鐘的時間，易達性很高。

座位有室內以及室外區，天氣好的話，坐在室外吹著微微涼風，邊發呆邊吃甜點，日子這樣過真的是種大享受。

室內區則帶點法式浪漫的氛圍。以木質調散發溫暖氛圍的桌椅，搭配簡設計的吊燈，點綴上散發著生命力的鮮花綠草，還有慵懶輕鬆的背景音樂。走進這裡突然有種脫離吵雜都市的感受，彷彿來到一方寧靜的秘密基地，可以盡情在這裡沈澱平時紛鬧不已的心。

不只有迷人的法式氛圍，下午茶的部分也是非常美味。點上一些可口的點心，準備讓味蕾獲得滿足哩！

推薦甜點控們必點的巴斯克蛋糕，烤到焦香的巴斯克，豪爽的大吃一口。濃郁的味道讓人幸福到飛上天，滑順的口感會讓人想要一口接一口。搭配輕盈的鮮奶油則是另一種不同的滋味，隨心所欲搭配自己喜歡的吃法。

ㄉㄨㄞ唷ㄉㄨㄞ唷的布丁，裝在高腳杯裡更顯小巧可愛。布丁豐盈的蛋奶香，搭配苦甜大人感的焦糖滋味以及鮮奶油，整體恰到好處又具有層次感。

喜歡鹹點的話，這裡也有不錯的選擇。炸到金黃酥脆的薯條，撒上一些松露以及起司增添風味，趁剛上桌的時候熱熱開動，外酥內軟的口感真低太絕！

除了小點心外，也有販售歐式的早午餐，看起來也相當可口。下次不妨休揪姐妹一起來享用，度過愉快的時光吧！

【Numéro Quatre】
地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄5號
營業時間：11:00-18:00

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