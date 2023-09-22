為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台北大安—花生俱樂部Peanut Club｜市井小民的微醺俱樂部 ｜忠孝敦化、市民大道

台北大安—花生俱樂部Peanut Club｜市井小民的微醺俱樂部 ｜忠孝敦化、市民大道

2023-09-22 16:40:06 SHINYBAN's Life 人氣：112
share
窩客好文

SHINYBAN's Life

發表篇數：575篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：花生俱樂部
phone02-2775-2525
place台北市大安區大安路一段19巷16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

由於前些日子忙碌，整理起照片發現這間「花生俱樂部Peanut Club」已是去年年底造訪，再拖下去就要以年為單位了，只好速速提起筆紀錄。

一走進「花生俱樂部Peanut Club」並不會覺得這裡是一間餐酒館，反而是咖啡廳或家庭料理般的輕鬆愜意，不過也沒錯，下午時間這裡是「花生咖啡部」，六點後才會變身。

--

「花生俱樂部Peanut Club」就位於餐酒館與咖啡廳皆競爭激烈的東區一帶，2018年開業至今四年的時間，經歷過疫情也挺過來了。

我挺喜歡他們家的門面，沒有多數餐酒館、酒吧的神秘感和距離感，取而代之的是玩心與童趣，而這也跟「花生俱樂部Peanut Club」的命名有關。

美國經典漫畫《PEANUT》所呈現的通俗、天馬行空、甚至是在屢經挫敗的生活中仍抱持希望的樂觀與釋然，都是「花生俱樂部Peanut Club」想要呈現給大家的空間跟感受。

「花生俱樂部Peanut Club」的空間有點樓中樓的概念，會先經過高腳椅座位區，才會沿著小樓梯踏上第二層的空間。

牆面多漆以暖白色，再以植栽、畫作點綴裝飾，很有生活感，像是到朋友家中作客般。並沒有太刻意妝點打扮，自然且真誠。

--

--

▲軟綿綿馬鈴薯烘蛋 $280

馬鈴薯烘蛋可以說是「花生俱樂部Peanut Club」十分受歡迎的一道餐點。

澎鬆的馬鈴薯烘蛋上方式魚子醬、風乾番茄以及日式美乃滋，增添許多風味。

這個烘蛋的口感和我想像中有點不太相同，因為馬鈴薯是切成丁，且保有些脆口感，中和了烘蛋很容易產生的油感，反而變身成清爽的下酒小食。

▲手工馬鈴薯麵疙瘩炒鮮蝦 $320

一般麵疙瘩烹調方式多為水煮或煎，但炸麵疙瘩我倒是第一次吃到，十分新奇。

上桌後，店員還會直接桌邊削上起司，在感官上加分不少。

手工麵疙瘩吃得出來馬鈴薯偏多，是鬆軟帶有香氣，而非常少見的麵粉感，炸的乾爽香酥，多層口感增添風味，像是零食般極好入口。

鮮蝦部分也是大隻且彈脆，相較於重口味的搭酒炸物，我更喜歡這種細緻的餐點。

只是「花生俱樂部Peanut Club」的餐點份量似乎也有考慮到佐酒用，所以僅能解解嘴饞，不太能到吃飽的程度。

▲松露燉飯嫩煎牛排 $520

由於這次是來吃正餐的，前兩道吃的稍嫌不過癮，直到松露燉飯才補到滿滿的蛋白質。

牛肉煎的熟度不錯，約五至七分熟，是我最喜歡的。

肉質軟嫩多汁，如果要雞蛋挑骨頭，就是肉味稍嫌不足些，但若肉味太重可能會和同樣搶眼的松露打架。

最讓我驚豔的是一旁的蒜片，竟能讓不愛蒜頭的我，能一口接一口配牛排吃下，既乾又脆像是零食一般。

燉飯以餐酒館來說是有水準的，米芯帶硬度，松露和奶香融合的很好，不會過膩，也不會淪為水味。

▲焦糖海鹽磅蛋糕x小島 $180

這道甜點出於「小島甜點工作室」之手，磅蛋糕本身即添加了自製焦糖醬、香草以及肉桂，扎實且濕潤。

但最得我心的，是上方的焦糖醬跟一旁的奶油，焦糖醬甜中帶苦，堅果碎增添了香氣與口感；而這鮮奶油濃郁的質地同樣迷人。

▲東方蜜美人 $280

由於當天造訪時是聖誕節，所以酒單只有限定幾款可選，不過還好，有我愛的茶酒就夠了。

正如其名，茶是選用東方美人茶，基底應是使用萊姆酒，沒有使用過多額外的食材，很是單純。

正也因為單純，所以在細節上更是不得馬乎，不然容易顯得平凡單調，或是茶與酒間比例失衡。對我來說，茶酒不是要泡到又苦又澀，讓人喝得出來有茶才是茶酒，反而茶香才是最吸引我的一點。

「花生俱樂部Peanut Club」這杯茶香淡雅細緻，一入口酒感不強烈，但後勁卻是不容小覷，質感又優雅的一杯茶酒，可惜未在常態酒單上。

--

花生俱樂部Peanut Club / FB / IG

地址：台北市大安區大安路一段19巷16號

電話： 02-2775-2525

營業時間：週日至週四18:00-02:00；週五週六18:00-03:00（週一公休）

※備註：提供wifi / 平日低消$300；假日低消$500 / 酌收10%服務費

（用餐日期：2022/12）


檢視較大的地圖

--

▖ 延伸閱讀

大台北餐酒館/酒吧懶人包

台北大安—十二月 粥品·茶飲·私房菜｜滾燙砂鍋粥 蘊藏各式時令食材｜東區、忠孝復興站、忠孝敦化站、市民大道

台北大安—川妹子｜一片椒紅中 深藏讓人難以抗拒的麻辣滋味｜國父紀念館、明曜百貨

台北大安—Closet 衣櫥餐酒｜東區餐酒館推薦！世界五十新穎酒吧 將傳奇時尚教主裝入杯中｜頂好名店城、東區、忠孝復興

台北大安—Herban Kitchen & Bar 二本餐廳｜時尚蔬食永續餐桌 狂歡於都會叢林中的無肉派對｜東區、忠孝敦化站

台北大安—At.First早寓｜玻璃屋中享用飽足感早午餐 在陽光沐浴下開啟美好的一天｜國父紀念館、延吉街、明曜百貨

台北大安—上海宴｜飽含皮凍的剔透小籠包 是不輸米其林的爆湯滋味｜東區、忠孝敦化站、SOGO敦化、頂好名店城

台北大安—浪苑 Garden of Rover｜座落東區三角窗 客製一晚專屬於你的微醺｜忠孝敦化站、統領百貨

台北大安—波記茶餐廳｜將十九年的港式依戀 化作舌尖上的色香味｜東區、延吉街、國父紀念館、忠孝敦化站

台北大安—Bar. Tender 八天｜一星期的第八天 就盡情逃離於杯觥交錯的都會與叢林中 東區餐酒館推薦｜東區、忠孝復興、忠孝敦化

台北大安—ABV 美式餐酒館｜復刻美式鄉村菜餚 遊歷拓荒淘金時代 ｜忠孝復興、東區、明曜

台北大安—Waiting Bistro｜美酒佳餚的美好期盼 與公園作伴的東區餐酒館｜市民大道、微風廣場、東區、忠孝復興

台北大安—Intention｜4.9顆星評價 超人氣無酒單客製調酒｜忠孝敦化站、東區


    檢舉
    share
    chevron_left

    嘉義朴子—無名蔥抓餅｜現點現煎軟糊蔥抓餅即使
    延伸閱讀

    【台北餐酒館推薦】大安餐酒館《狄克與我》～榮獲A+Awards最佳餐廳設計獎餐酒館～台北美食推薦

     貓少女日記

    【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

     我是艾兒比！！

    【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

     我是艾兒比！！
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    SHINYBAN's Life

    發表篇數：575篇

    作者的其它文章
    同類據點
    阿鸞手工法國麵包 照片

    阿鸞手工法國麵包

    4.55 (1人評鑑)

    區域：台北市中正區
    清水越南河粉 照片

    清水越南河粉

    5.00 (1人評鑑)

    區域：台北市中山區
    KitchenNow雲端廚房 照片

    KitchenNow雲端廚房

    4.88 (3人評鑑)

    區域：台北市信義區
    越富越南法國麵包 照片

    越富越南法國麵包

    5.00 (3人評鑑)

    區域：台北市士林區
    阿芳越南食 Funs Vietnam Bistro 照片

    阿芳越南食 Funs Vietnam Bistro

    0.00 (0人評鑑)

    區域：台北市北投區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up