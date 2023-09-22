台北大安—花生俱樂部Peanut Club｜市井小民的微醺俱樂部 ｜忠孝敦化、市民大道

由於前些日子忙碌，整理起照片發現這間「花生俱樂部Peanut Club」已是去年年底造訪，再拖下去就要以年為單位了，只好速速提起筆紀錄。

一走進「花生俱樂部Peanut Club」並不會覺得這裡是一間餐酒館，反而是咖啡廳或家庭料理般的輕鬆愜意，不過也沒錯，下午時間這裡是「花生咖啡部」，六點後才會變身。

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「花生俱樂部Peanut Club」就位於餐酒館與咖啡廳皆競爭激烈的東區一帶，2018年開業至今四年的時間，經歷過疫情也挺過來了。

我挺喜歡他們家的門面，沒有多數餐酒館、酒吧的神秘感和距離感，取而代之的是玩心與童趣，而這也跟「花生俱樂部Peanut Club」的命名有關。

美國經典漫畫《PEANUT》所呈現的通俗、天馬行空、甚至是在屢經挫敗的生活中仍抱持希望的樂觀與釋然，都是「花生俱樂部Peanut Club」想要呈現給大家的空間跟感受。

「花生俱樂部Peanut Club」的空間有點樓中樓的概念，會先經過高腳椅座位區，才會沿著小樓梯踏上第二層的空間。

牆面多漆以暖白色，再以植栽、畫作點綴裝飾，很有生活感，像是到朋友家中作客般。並沒有太刻意妝點打扮，自然且真誠。

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▲軟綿綿馬鈴薯烘蛋 $280

馬鈴薯烘蛋可以說是「花生俱樂部Peanut Club」十分受歡迎的一道餐點。

澎鬆的馬鈴薯烘蛋上方式魚子醬、風乾番茄以及日式美乃滋，增添許多風味。

這個烘蛋的口感和我想像中有點不太相同，因為馬鈴薯是切成丁，且保有些脆口感，中和了烘蛋很容易產生的油感，反而變身成清爽的下酒小食。

▲手工馬鈴薯麵疙瘩炒鮮蝦 $320

一般麵疙瘩烹調方式多為水煮或煎，但炸麵疙瘩我倒是第一次吃到，十分新奇。

上桌後，店員還會直接桌邊削上起司，在感官上加分不少。

手工麵疙瘩吃得出來馬鈴薯偏多，是鬆軟帶有香氣，而非常少見的麵粉感，炸的乾爽香酥，多層口感增添風味，像是零食般極好入口。

鮮蝦部分也是大隻且彈脆，相較於重口味的搭酒炸物，我更喜歡這種細緻的餐點。

只是「花生俱樂部Peanut Club」的餐點份量似乎也有考慮到佐酒用，所以僅能解解嘴饞，不太能到吃飽的程度。

▲松露燉飯嫩煎牛排 $520

由於這次是來吃正餐的，前兩道吃的稍嫌不過癮，直到松露燉飯才補到滿滿的蛋白質。

牛肉煎的熟度不錯，約五至七分熟，是我最喜歡的。

肉質軟嫩多汁，如果要雞蛋挑骨頭，就是肉味稍嫌不足些，但若肉味太重可能會和同樣搶眼的松露打架。

最讓我驚豔的是一旁的蒜片，竟能讓不愛蒜頭的我，能一口接一口配牛排吃下，既乾又脆像是零食一般。

燉飯以餐酒館來說是有水準的，米芯帶硬度，松露和奶香融合的很好，不會過膩，也不會淪為水味。

▲焦糖海鹽磅蛋糕x小島 $180

這道甜點出於「小島甜點工作室」之手，磅蛋糕本身即添加了自製焦糖醬、香草以及肉桂，扎實且濕潤。

但最得我心的，是上方的焦糖醬跟一旁的奶油，焦糖醬甜中帶苦，堅果碎增添了香氣與口感；而這鮮奶油濃郁的質地同樣迷人。

▲東方蜜美人 $280

由於當天造訪時是聖誕節，所以酒單只有限定幾款可選，不過還好，有我愛的茶酒就夠了。

正如其名，茶是選用東方美人茶，基底應是使用萊姆酒，沒有使用過多額外的食材，很是單純。

正也因為單純，所以在細節上更是不得馬乎，不然容易顯得平凡單調，或是茶與酒間比例失衡。對我來說，茶酒不是要泡到又苦又澀，讓人喝得出來有茶才是茶酒，反而茶香才是最吸引我的一點。

「花生俱樂部Peanut Club」這杯茶香淡雅細緻，一入口酒感不強烈，但後勁卻是不容小覷，質感又優雅的一杯茶酒，可惜未在常態酒單上。

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花生俱樂部Peanut Club / FB / IG

地址：台北市大安區大安路一段19巷16號

電話： 02-2775-2525

營業時間：週日至週四18:00-02:00；週五週六18:00-03:00（週一公休）

※備註：提供wifi / 平日低消$300；假日低消$500 / 酌收10%服務費

（用餐日期：2022/12）



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