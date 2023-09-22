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中山國小站 | 小酌之家 2023米其林必比登新入選 鮑魚燉烏骨雞湯

2023-09-22 16:40:08 ifunny艾方妮 人氣：115
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1245篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：小酌之家
phone02-2511-2089
place台北市中山區吉林路420號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中山國小站 | 小酌之家 2023米其林必比登新入選 鮑魚燉烏骨雞湯

小酌之家開業於1995年的小店，僅有五張桌子，曾於2019年宣布歇業，後來交棒至熟客經營，販賣的餐點幾乎一樣，尤其是可以吃到一整顆鮑魚的鮑魚燉烏骨雞湯，更是必吃的招牌菜。現今大廚身擁40年廚藝經驗，於2023年入選米其林必比登，本來就不好訂位，現今應該更難訂到位置。

內容目錄

2023米其林必比登新入選-小酌之家

小酌之家成立20多年來，雖然目前非創始者經營，但堅持原本的菜色及味道，依然獲得米其林評審的青睞，成為2023年米其林必比登新入選的餐廳。

小酌之家 在哪怎麼去

小酌之家可由附近的捷運中山國小站1號出口，步行約10分鐘；或由行天宮站4號出口，步行12分鐘即可抵達。

小酌之家

地址：台北市中山區吉林路420號

電話：02-25112089

營業時間：週二~週五 17:30-21:00、週六、日 11:30-14:00/17:30-21:00

店休日：週一

食記：中山國小站 | 小酌之家 2023米其林必比登新入選 鮑魚燉烏骨雞湯

小酌之家線上預位：https://reurl.cc/EoqeX1

小酌之家店內並不大，最多就是5桌，而且桌距很近，但因為很難訂位，大家還是巴不得可以多些位置。

不過這次介紹的是轉手之前的紀錄，但因為店家的菜色幾乎沒換過，而且據友人再訪的經驗，味道也是有一樣的水準。現今的主廚已有40多年廚藝經驗，維持著原本的特色及好味道，讓老饕依舊繼續追尋。

小酌之家 菜單 MENU價目表

小酌之家桌菜的菜色幾乎都是招牌必點，所以若能找齊10人，點桌菜的價格人均下來也不貴。

桌菜的價格分為$7500、$8500及$9000，其實基本菜色都一樣，就差在馬頭魚或白斬雞，但其實均分下來每人差不了多少錢，建議就直接點$9000，就能嚐到所有經典餐點。

由於我們之前兩訪都是單點，這篇食記的內容比較偏向目前$9000的桌菜，另外再介紹幾道單點菜色。

有一些餐點在訂位時就需先預訂。上圖的餐點就是目前桌菜的菜色，我們之前拜訪兩次都是單點，而且菜色也是這樣的基礎，所以直接點桌菜應該就沒錯了！

小酌之家 餐點介紹

小酌之家-小菜

坐定後，桌上有小菜，需另外收費，若不想可請服務人員收走。

這天這個蘿蔔脆口鹹香，深受歡迎。

小酌之家-香煎馬頭魚

多年前，小酌之家有台北第一好吃馬頭魚的稱號，當時都是單點且秤重計價。

小酌之家本來就是以現流海鮮為招牌，每天都有新鮮漁獲進貨，在品質的掌控上非常地令人放心！

馬頭魚煎得超酥的，魚皮的油香，還有魚肉的鮮、甜、嫩，都在吃在口中時，幻化成一句！是一道會令人想念的馬頭魚！

小酌之家-清蒸鮮魚

因為每天的漁獲不一定一樣，這兩次拜訪小酌之家，我們也吃到不一樣的鮮魚。以上這天是黑毛，簡單的清蒸，肉質略帶Q勁，魚肉很細緻鮮美。當時這條魚秤重後，近2000元。所以現在點桌菜若能吃到黑毛，會相當划算。

清蒸紅面斑，應該就是紅條石斑，這天秤重後是$1100。肉質極細並富含膠質細緻有彈性，真的非常地新鮮可口。

小酌之家-魚香煎蛋

之前為了這個魚香煎蛋，一定要點一條清蒸魚，現在已變成桌菜的標配。要做這道菜之前，點的清蒸魚最好剩點魚肉，然後將魚肉及清蒸魚的醬汁打入蛋液，如此整個蛋汁都充滿了魚的香氣及鮮美，再加上蛋香，真的太美味了！

小酌之家-氽燙蝦

基本上蝦子都很新鮮，帶著微微的酒香，蝦肉緊實鮮甜。

小酌之家-蒜泥鮮蚵

小酌之家因為生意夠好，加上每天新鮮進貨的海鮮，所以無論簡單的料理就能吃到食材的原味。

小酌之家-烤軟絲

小酌之家-乾扁肥腸

肥腸炸得乾爽，搭上四季豆及豆乾，固然是好吃，但肥腸會搶不到啦！

小酌之家-小酌炒飯

這天的炒飯加了肉絲及少許櫻花蝦，有次吃到的是加了蝦仁，端看當日的食材而定。友人覺得炒飯油脂不夠香，但艾方妮喜歡這種乾爽的炒飯。

小酌之家-烤鹹豬肉

鹹豬肉的肥瘦適中，可以吃到油脂及烤得焦香的外皮，特別喜愛有軟骨那一塊。

小酌之家-干貝絲瓜蛤蜊

除了主要食材干貝、蛤蜊及絲瓜本身的鮮甜之外，另外加了枸杞，整個湯汁被喝到一滴不剩。

小酌之家-鮑魚燉烏骨雞湯

這道湯品嚴選數十種中藥材，搭配新鮮活鮑以及烏骨雞溫火熬數小時而成。金色的湯湯頭濃郁鮮甜，帶著獨特中藥材的回甘溫潤，真的不愧是小酌之家的招牌。

小酌之家-杏鮑菇腰果

接下來是我們曾單點的餐點，這是金沙的做法，讓味道不是很重的杏鮑菇，吃到類似肉片感的鹹香滋味。

小酌之家-花枝丸

花枝丸很紮實，炸得很香，吃得到真材實料。

小酌之家-德式豬腳

這是之前曾吃過的德式豬腳，外皮口感酥脆彈牙，油脂芳香，膠質Q彈不油膩，肉質鮮嫩且帶有迷人香氣！

不過現在小酌之家是以灣黑毛豬的前豬腳製作的烤豬腳，好像也是深受好評。耗時兩天製作，需提前預約。

小酌之家主要就是以現流海鮮為主打，幾乎都是海鮮搭肉品，食材夠新鮮，加上主廚的用心，就能吃到鮮美的滋味，每人1000元以內，吃到很不錯的食材，這是饕客絡繹不絕的原因吧！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

小酌之家 店家資訊

FB粉絲頁：小酌之家

地址：台北市中山區吉林路420號

捷運站：中山國小站1號出口，行天宮站4號出口

電話：02-25112089

營業時間：週二~週五 17:30-21:00、週六、日 11:30-14:00/17:30-21:00

店休日：週一

食記：中山國小站 | 小酌之家 2023米其林必比登新入選 鮑魚燉烏骨雞湯

小酌之家線上預位：https://reurl.cc/EoqeX1

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