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【高雄‧前鎮】焼肉LIKE 高雄夢時代店│一個人也能吃燒肉，免費飯增量!雞豬牛通通有!

2023-09-22 16:40:09 DPM 人氣：112
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窩客好文

DPM

發表篇數：286篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：焼肉LIKE 高雄夢時代店
place高雄市前鎮區中華五789號7樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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"焼肉LIKE"是弟噗在夢時代的愛店之一，餐點雖然不是吃到飽，但他的免費飯增量可以到300g，一個套餐要吃飽也是沒問題的! 低消是每人點一份套餐。
採用手機掃QR碼點餐>> 線上菜單看這裡 ，這裡不能訂位，都只能現場等待。不過依弟噗媽的經驗，這裡算是用餐時段，當旁邊店內都大客滿時，這邊位置滿好等的!
座位都會有烤爐，有帶孩子都要特別提醒注意，因為完全看不出來會不會燙。

調味選擇很多

餐具、濕紙巾、紙巾、牙籤都在抽屜裡

有免費冰開水和常溫水

也有飲料可以點

這次的套餐我們直接一份飯點到300g，這也夠老爺和恐龍兄弟吃
如果完全不想吃飯，也能選沙拉喔!

沙拉配上優格醬，吃肉配沙拉滿不錯的

一整片肉片不方便烤或吃，可以和店員索取剪刀

烤肉起來就方便多，這邊的肉片大小都可以剛好放進烤爐裡

吃不夠也能單點咖哩醬和肉片喔! 滿個人化的燒肉店

這邊單價不算便宜，但免費飯增量也能吃很飽喔! 
 
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「焼肉LIKE 高雄夢時代店」相關資訊：
地址：高雄市前鎮區中華五路789號7F
營業時間 :  一~四 11:00–22:00 。五 11:00–22:30。六  10:00–22:30。日 10:30~22:00。最後入場時間為平日關店前半小時、假日關店前一小時。
連結：官網 / FB
 

 

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