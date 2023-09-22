【高雄‧前鎮】焼肉LIKE 高雄夢時代店│一個人也能吃燒肉，免費飯增量!雞豬牛通通有!

夢時代"玩"什麼

【高雄‧前鎮】給寶貝的安心游泳、歡樂玩水道~夢時代百貨公司5樓"活力寶貝嬰幼兒運動館-幼兒體操.嬰幼兒游泳.室內樂園"

【高雄‧前鎮】讓你從早玩到晚不限時，孩子好玩好放電的PaPark爬爬客親子樂園 (夢時代購物中心店)

【高雄‧前鎮】免費入場>和擬真恐龍一起探險玩樂-恐龍探索樂園&HAPPY100空中主題樂園 親子球樂園 (高雄夢時代購物中心)，另有超值套票讓你玩遍五大設施、超美高雄港景色就在你眼前! 室內外遊樂設施好玩又開心

夢時代"吃"什麼

【高雄‧前鎮】米塔炙燒牛排專門店-高雄夢時代店│自助吧冰淇淋、飲料、麵飯、滿滿湯料吃到飽! 鑄鐵磁石牛排熟度自己調! 另有兒童餐~

【高雄‧前鎮】偷飯賊(高雄夢時代店)│九宮格好吃小菜，好吃超下飯的韓式料理、漂漂的美味甜點

【高雄・前鎮】新高軒(夢時代店)│咖哩香味濃郁好吃，雞豬牛都有，還有湯咖哩!復古裝潢，藝人唐禹哲咖哩專賣店品牌(附菜單)