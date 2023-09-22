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台北美食 Oh Mo 瑪嘻答韓式料理｜捷運中山國中站「高CP值韓式料理」　大份量「銅盤烤肉、炸醬麵、海鮮煎餅

2023-09-22 16:45:03 算命的說我很愛吃 人氣：114
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：770篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：Oh Mo 瑪嘻答韓式料理
phone88-6225-007
place台北市中山區錦州街390號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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歐某歐某！韓料控清單再＋1，位於捷運中山國中站周邊，美食一條街的錦州街上，有間大份量的高CP值「瑪嘻答韓式料理」，從吃過的那一刻起就讓人開始想念～屬於家常口味的親切韓料，從銅盤烤肉、炸醬麵、海鮮煎餅、部隊鍋、石鍋拌飯等，經典的韓式料理應有盡有。人氣之高的原因除了菜單的豐富度夠，重點是好吃不貴，不管是一個人來，還是一群來人，都能擁有飽腹的滿足感，總之去吃就對惹！

瑪嘻答韓式料理位於辦公大樓林立的捷運中山國中站周邊，位於錦州街上。簡樸的店面就像家附近的食堂一樣有親切感，裡面位置的部分也很寬敞，可以舒舒服服的享受用餐時光。

韓式料理的菜單豐富多樣，不管你想吃哪種經典韓料，絕對都點得到。辣炒年糕、春川辣雞、銅盤烤肉、海鮮煎餅、炸醬麵等等，都是韓劇裡常常出現的菜色啊！此外店家還貼心提供了商業午餐，讓上班族們也可以在短短的中午休息時段，讓味蕾好好享受韓式料理的美好滋味。

都來到這裡了，先點上人氣最高的「銅盤烤肉」解解饞！這道真的推薦必點，牛肉給得很多，再加上多樣的青菜、豆腐等配料，先把你把營養能量加滿滿哩～

歐買尬！還有這個歐嚕嚕的炸醬麵，就是韓劇中常常出現的那一味啊！Q彈的麵條，拌上店家特製的黑色炸醬，鹹香中帶有一點甜味，在嘴裡交織出的好味道，讓人會無法放下筷子，一直簌～簌簌地就把整碗吃光光。

我們還點了海鮮煎餅，這款海鮮煎餅就台味比較重一點，除了蝦仁、魷魚之外，竟然還有加蚵仔。雖然組合有點神奇，但意外鹹香好吃，份量也很夠整整一大盤，多人聚餐的時候很適合點這個。

內用的話還有多種小菜可以吃，每道餐點也都很真材實料，作為日常的聚會餐廳真的美賣。同時服務人員的態度也保持友善親切，下次經過的話就不要猶豫，直接踏進去，讓味蕾品嚐多樣的韓料，獲得美食的療癒能量吧！

【Oh Mo 瑪嘻答韓式料理】
地址：台北市中山區錦州街390號
營業時間：11:30-14:30；17:00-22:00，週一公休
電話：02-2500-7276
粉絲專頁：https://reurl.cc/eD0rQ7

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