高雄美食 湖東牛肉館｜老饕們一致推薦的「溫體牛肉火鍋」　超驚豔「新鮮牛肉盤」美味上榜米其林必比登！

高雄神級牛肉鍋「湖東牛肉館」，聽說這間超級厲害的！不僅有頂新鮮的「新鮮溫體牛肉」，還有味濃香醇的「牛肉湯頭」，以及免費吃到飽的「肉燥飯」，只要吃過都會一秒變粉絲。啾～竟有沒有拿～麼猛，今天就來吃吃看！

本來以為湖東牛肉館會是那種舊舊矮房老建築，沒想到跟想像不同，具有深藍色的文青店面，一整間小小藍色屋子，看起來也太勾追，蠻適合拍照留念的捏！

手刀獻上湖東牛肉館 完整菜單。以牛肉火鍋來說，選項蠻簡單明暸，基本選項都有，然後以份量分成大小盤，要特別注意低消需要每人點一盤鍋物類的肉品。除了必吃的牛肉火鍋之外，牛肉跟牛內臟的部分也可以做成熱炒類，品項看起來每樣都很下飯～

好料上桌哩，準備大口開動！清澈的牛肉火鍋湯頭，裡面加滿高麗菜，煮滾後一直有濃郁香氣飄粗乃。一喝不得了，湯頭的部分怎麼可以那麼甘甜又具有牛味，都還沒開始煮肉，就已經先喝了好幾碗哈哈哈。

今天的重點，就是這一盤一盤顏色深紅鮮豔的新鮮牛肉盤。我們一致都點了大盤，深怕等等吃不夠捏！

簡單到滾沸的牛肉湯底涮個幾下，深紅的牛肉轉變成微微帶著粉紅的熟透顏色後，就可以一飽口福了。

湖東牛肉館的牛肉大多都是瘦肉，原本很怕肉品煮熟後會有乾澀的口感，沒想到完全是多餘的擔心。涮完的肉肉，鎖住了原本牛肉滋味的鮮甜感受，吃進嘴裡每一口都是最純粹的牛肉精華滋味，非常好吃！

牛肉的部分我覺得原味就很好吃～但如果喜歡沾醬的朋朋們，一旁也有醬料區可以搭配取用。還有吃到飽的白飯、肉燥飯能夠免費自取。另外提醒因為內用座位不多，想來吃記得先訂位，以免向隅喔。

【湖東牛肉館】

地址：高雄市湖內區中山路一段107號

營業時間：9:30-13:30；17:00-20:30(週二只營業17:00-20:30)，週一公休

電話：07 693 0466

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