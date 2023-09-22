雞老闆桶仔雞萬隆店｜這次老闆不只生日要請你吃雞，新推的清酒梅酒喝到飽，聚餐首選啦！

身為9月的壽星，一定要好好運用一下各餐廳的生日優惠，其中一定不能少了『雞老闆桶仔雞』的生日滿額就請你吃桶仔雞的活動，這次跟好友來到位在捷運萬隆站附近的『雞老闆桶仔雞萬隆店』，更棒的是店裡新推出的清酒梅酒喝到飽方案，每人只要399元就可以一小時店裡清酒隨你喝，真的是很超值誒。鎮店之寶桶仔雞表現依舊優秀，另外還有串燒跟烤物也是滿滿亮點，價格實惠聚餐來這就對了。

雞老闆桶仔雞 萬隆店｜餐廳位置交通方式

雞老闆桶仔雞萬隆店的位置在羅斯福路五段上，附近最近的捷運是捷運萬隆站，從出口步行約8-10分鐘就可以抵達。

附上Google地圖，他們在網路上的評價一直都相當不錯。

雞老闆桶仔雞萬隆店的營業時間到凌晨2:00，越晚人潮越多，夜貓族的宵夜聚餐首選。

哇～他們家的好康優惠真的太多了，萬隆店還推出學生憑學生證只要399元就可以開心吃雞了，然後一樣有我愛的生啤買二送一活動。

另外當月壽星整桌消費1800元老闆就請吃一隻雞。

這桶仔雞香氣真的太逼人了，經過很難不被這烤雞給吸引。喜歡吃桶仔雞的朋友這間真的很推薦。

一進門就看到烤台，老闆烤肉的手沒間斷過，生意太好了。

雞老闆桶仔雞 萬隆店｜菜單

每次來雞老闆吃桶仔雞一定都會有選擇困難，因為菜單選項真的好多，來這裡吃飯人一定要多才點的過癮。

雞老闆桶仔雞 萬隆店｜清酒梅酒喝到飽方案一小時399元/人

這是雞老闆桶仔雞最新推出的優惠方案，喜歡清酒的朋友這方案很可以。

一進門就看到桌上擺著4大桶的酒，有三款清酒跟一款梅酒，真的是很過癮。

雞老闆桶仔雞 萬隆店｜餐廳環境

雞老闆桶仔雞萬隆店的用餐環境帶點日式居酒屋風格，座位的選擇不少。

雞老闆桶仔雞 萬隆店｜菜色推薦

桶仔雞NT$738

來到雞老闆絕對不能錯過他們超人氣的桶仔雞，油亮多汁賣相超好又好吃。

會附上烤雞的雞油、洋蔥跟胡椒鹽做搭配。

桶仔雞送上桌時是整隻完整的，旁邊會附上布手套防燙還有一個塑膠手套。

然後就可以盡情的享受扒雞的快感。

一烤好就直接送上桌桶仔雞真的是熱騰騰，一定要記得戴手套，以免燙到。看這煙就知道這雞有多燙了。

友人是邊扒邊喊燙，哈哈。

即使剝好還是一樣在狂冒煙

就算是雞胸肉的部位也不會乾柴，還很多汁嫩口，很讚。

吃桶仔雞的時候可以沾一點雞油跟胡椒鹽，很夠味。

孜然羊肉串NT$92 鹽烤牛肉串NT$92 醬烤雞肉串NT$92 蔥花雞肉串NT$105 哇沙米雞肉串NT$92

來雞老闆不只是有桶仔雞可以吃，他們的串燒也是很不錯。這盤裡面有蔥花雞肉串、哇沙米雞肉串、鹽烤雞肉串、孜然羊肉串、鹽烤牛肉串。

很特別的有哇沙米口味，一定要點來試試。

帶著嗆辣感，搭配在烤雞肉上很不錯誒，喜歡芥末的朋友這個會愛。

我很喜歡他們的孜然羊肉串，品質好又沒有惱人的騷味，相當不錯。

甜不辣NT$65

甜不辣切成一口大小很好入口又彈牙。

烤豆皮NT$65

這個意外好吃，炸過的透皮吸收了烤肉醬汁，相當多汁入口後直接爆開，超讚。

烤生蠔

這個生蠔一盤兩顆，品質不錯新鮮度夠高。

烤魷魚

另外一道海鮮料理我們選了烤魷魚，這個魷魚很大尾，品質很不錯。

這烤肉醬好加分，讓這鮮度本來就很高的魷魚味道更迷人。

酥炸肥腸NT$188

這個肥腸是來雞老闆必點的，肥腸處理的很好，裡面的蔥段塞滿整個肥腸，外面炸到酥脆。

外皮酥脆裡面口感彈牙，肥腸特有的油脂香氣在嘴裡化開，不會有油膩感，鹹香下酒。

炸雞軟骨NT$145

這個也是下酒料理，雞軟骨真的很耐吃。

口感脆脆的外面的麵衣裹得恰到好處，同樣沾點椒鹽就很讚。

鹹蛋杏鮑菇NT$192

奶油金針菇NT$132

金針菇跟奶油真的是絕配，上面大量的黑胡椒吃起來好爽。

金針菇這樣的作法好好吃，必點大推。

燙高麗菜 NT$65

高麗菜爽脆的口感香甜好吃。

鳳梨苦瓜雞湯NT$180

喝了酒就是想要來點熱湯暖暖胃，如果不想要太大鍋的湯可以不用點鍋，直接這樣一大碗大約兩人份就很夠了。

湯頭清甜好喝，暖胃又醒酒。這次來『雞老闆桶仔雞萬隆店』慶生又是難忘的一晚，如果你也有想要慶生或是聚餐的需求，這間雞老闆大力推薦給你。

雞老闆桶仔雞 萬隆店｜店家資訊

地址：台北市文山區羅斯福路五段69號（近捷運萬隆站步行約10分鐘） 電話： 02-2933-0520 營業時間：週二～週日 17:00~02:30（週一公休） 粉絲專頁：FB 長春店 創始總店 02-2717-5777 地址:長春路454號 營業時間：每日pm5:00~凌晨02:30 每日營業 士林夜市店 02-2881-0777 地址:文林路101巷2號 營業時間：pm6:00~凌晨02:30（週三公休） 訂位訂購專線：0937-071-227

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