吃心絕對 1 小時 ago 在〈痴丸章魚燒 – 9種口味滿足您的味蕾 x 必吃炙燒起士口味！〉中留言功能已關閉

關於痴丸章魚燒

痴丸章魚燒是一家位於高雄市前鎮區的章魚燒專賣店，店名取自日文「痴狂」，代表著老闆對章魚燒的熱愛。痴丸章魚燒的章魚燒以新鮮的食材和獨特的製作方式而聞名，深受高雄在地人和遊客的喜愛。

痴丸章魚燒環境介紹



▲▼在勞工公園附近，鄰近獅甲捷運站，攤位不大，位於騎樓下，老闆親切熱情，讓人備感溫馨。

痴丸章魚燒菜單



▲痴丸章魚燒的章魚燒有原味、芥末、起司、明太子、和風醬等多種口味可供選擇。原味章魚燒是店內的招牌，章魚燒外皮酥脆，內餡軟嫩，章魚腳鮮甜Q彈，搭配柴魚片和海苔絲的香氣，讓人忍不住一口接一口。



▲章魚的份量都還滿大的呢！



▲店家很有人氣，現點現做，建議事前預約哦！



▲▼看老闆做章魚燒

痴丸章魚燒餐點介紹

痴丸章魚燒的章魚燒使用新鮮的章魚腳，保留了章魚的鮮甜和Q彈口感，麵糊則使用了高品質的麵粉和海鮮粉，加入了柴魚片、日式醬油與美乃滋，讓人忍不住嚥了一口口水。



▲章魚燒在製作後，會加入大量的柴魚片和海苔絲，柴魚片碰上章魚燒散發出熱氣後，還會有節奏的舞動著，並散發出濃郁的海鮮香氣。

經典原味55元

經典原味是痴丸章魚燒的招牌，章魚燒外皮酥脆，內餡軟嫩，章魚腳鮮甜Q彈，搭配柴魚片和海苔絲的香氣，讓人忍不住一口接一口。

海苔口味60元

海苔口味在經典原味的基礎上，額外加入了海苔絲，增加了海苔的香氣和風味。

梅粉口味60元

梅粉口味在經典原味的基礎上，額外加入了梅粉，酸甜的梅粉搭配章魚燒的鮮甜，讓人耳目一新。

炙燒起司口味70元



▲個人最愛的口味，炙燒起司口味在經典原味的基礎上，額外在章魚燒上鋪上一層起司，再炙燒至起司融化，濃郁的起司香氣讓人無法抗拒，西洋的起司想不到跟柴魚片還有章魚很搭呢！

經典明太子75元

在經典原味的基礎上，額外加入了明太子，鹹香的明太子搭配章魚燒的鮮甜，讓人回味無窮。

痴丸EAT UP章魚小丸子專賣店