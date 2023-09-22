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RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現！｜高雄前金

2023-09-22 16:56:53 Erin 人氣：117
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窩客好文

Erin

發表篇數：30篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：RAN CAFÉ
place高雄市前金區光復二街47號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

相信有在追蹤高雄甜點的人都知道RAN CAFÉ的前身是鳳山的樹苒小鎮，樹苒小鎮以戚風蛋糕聞名，店面也與RAN CAFÉ截然不同，是走韓系純白路線；慚愧如我，雖然知道樹苒小鎮非常之久，但因為一直對戚風蛋糕興致缺缺，因此還沒到訪就先得知了歇業消息。

 

所幸時隔一年多後，樹苒小鎮老闆以RAN CAFÉ重新出發，也一樣獲得廣受好評，一時之間就成為大家爭相到訪的名店；但我一向對於名店尤其是裝潢特別華麗的店家持保留態度，畢竟遇過一些外裝美麗、但食物普普的餐廳，但RAN CAFÉ可以說是內外兼具，紅得有道理。

 

｜環境｜

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

從成功一路轉進光復二街即可抵達，但光復二街不算大路，店面亦算低調，進入店內的門也在側邊，因此須特別留意才不會一再錯過！

 

店內昏黃的燈光搭配歐洲復古風格的裝潢相當浪漫，佈滿整座牆面的畫、不規則粉刷的牆面、木質桌椅、金屬吊燈與氛圍感滿滿的乾花，足見老闆的好品味，光看裝潢的話真屬所謂的網美店，對於餐點不會抱太大期望，因此被顛覆想法的我感到非常驚艷！

 

｜服務｜

只有結帳的時候有跟店員接觸，服務中規中矩，店員有禮貌，。

 

｜進食｜

香蕉泰奶戚風 NTD 165

草莓熔岩巧克力 NTD 150

黑糖牛奶（熱） NTD 130

橙香拿鐵（冰） NTD 130

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

採掃描QR CODE線上點餐的方式，甜點以當天隨機提供為主，飲料是固定菜單，我們當天是假日下午4.5點左右抵達，仍需要候位，而入座後發現有些甜點已完售，因此可以的話提早來以免飲恨喔！

 

（個人特別喜歡的品項會加

 

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

香蕉泰奶戚風 NTD 165 ❤❤

新鮮香蕉片上面有焦糖脆糖，帶著烤過的香氣，非常可口！蛋糕體本身茶香就頗明顯，搭配鮮奶油則帶有一種舒服的濃郁，茶香不會被香蕉的味道蓋過，兩者之間平衡得剛好，而蛋糕體鬆軟Q彈，是優秀的戚風蛋糕體，來這裡千萬不要錯過喔！

 

戚風蛋糕之所以會是樹苒小鎮的招牌，這一刻終於理解！

 

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

草莓熔岩巧克力 NTD 150 ❤❤

畢竟招牌是戚風蛋糕，因此本來對這道抱著不強求的心情，結果！巧克力蛋糕十分綿密，綿密的程度甚至有種介於巧克力與蛋糕體之間的口感，而且真的有熔岩流出！巧克力熔岩緩緩流出，是實至名歸的流心，而不是蛋糕體相對濕潤而已XDDD 此時再搭配酸甜草莓與上方混有海鹽的鮮奶油非常解膩！這道若有遇到也是推薦大家嚐試看看！

 

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

黑糖牛奶（熱） NTD 130

每次點黑糖牛奶都會注意上面的黑糖有沒有成膜XDDD 而雖然這杯上面的黑糖沒有成膜為脆糖，但奶泡豐厚綿密，彌補了沒有吃到黑糖膜的心情！整體喝起來舒服順口。

 

RAN CAFÉ｜藝廊般的歐式古典風格咖啡廳，甜點高水準呈現

橙香拿鐵（冰） NTD 130

如果單以咖啡的角度來看待這杯，是好喝且帶輕盈感的拿鐵，但比較可惜的是感受不太到橙香。

 

｜價位｜

以甜點跟飲料的水準來說，CP值非常高，且店家內裝所自帶的美感讓人更能沈浸在這甜美的下午茶時刻當中，高貴不貴，頗是推薦。

 

｜交通｜

店家附近不好停車，建議騎車前往，但可能也須尋找一下車位，如果是開車前往的話，在走路五分鐘的距離有3-4處的付費停車場，供大家參考。

 

｜低消｜

每人飲品一杯。

＊實際到訪日為2023/1/28，目前供餐情況請參考店家粉專。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

RAN CAFÉ 

粉專會公佈每月公休日/無訂位及預留服務/限時90分鐘/寵物可入內/不收服務費

 

營業時間：每日 11:00-18:30

地址：801高雄市前金區光復二街47

店家IG RAN CAFÉ 

店家FB RAN CAFÉ 

文章標籤

RAN CAFÉ 高雄美食 高雄前金美食 高雄咖啡廳 高雄甜點 下午茶 姊妹下午茶 朋友聚會 情侶約會 香蕉泰奶戚風 戚風蛋糕 香蕉 泰奶 草莓熔岩巧克力 熔岩蛋糕 草莓 巧克力 黑糖牛奶 橙香拿鐵 拿鐵
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痞客邦/Menu/愛食記/窩客島/google在地嚮導6級｜花藝、旅遊、美食、電影影集、身心靈、文字創作是我在投入的當下會忘卻時間流逝的領域們，在苦悶的社畜生活中，被這些事物療癒的時間變得彌足珍貴。
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