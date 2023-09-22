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> 圖文創作 > 【食記】台中NAMI米熱狗逢甲創始店@西屯逢甲夜市碧根廣場 : 熱狗.米熱狗.起司熱狗.傳統熱狗.都擠?口感豐富,味道新奇的必吃美食?!

【食記】台中NAMI米熱狗逢甲創始店@西屯逢甲夜市碧根廣場 : 熱狗.米熱狗.起司熱狗.傳統熱狗.都擠?口感豐富,味道新奇的必吃美食?!

2023-09-22 17:43:00 哪裡好吃哪裡去:美食避雷箴 人氣：111
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哪裡好吃哪裡去:美食避雷箴

發表篇數：594篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：NAMI米熱狗
phone0987-757-501
place台中市西屯區逢甲路19巷15號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【食記】台中NAMI米熱狗逢甲創始店@西屯逢甲夜市碧根廣場 : 熱狗.米熱狗.起司熱狗.傳統熱狗.都擠?口感豐富,味道新奇的必吃美食?!



From : https://mshw.info/?p=30979#ixzz8E20sKmsH
@哪裡好吃哪裡去:美食避雷箴
Follow us: @mizuhara on Twitter | mshw.info on Facebook

 

曾幾何時, 市場上賣傳統熱狗的店越來越少

還出現了據說是韓國引進台灣的米熱狗

經過了幾年的市場認可, 水哥這次就來試試看到底有什麼不一樣呢?

這次吃的是已經在台中經營多年的Nami米熱狗, 不但逢甲有兩間店, 甚至在一中街台中科技大學的對面也有插旗呢!!

之前就一直很好奇為什麼Nami米熱狗有那麼多人排隊? 公司的關係企業還一次團購近160支過

莫非店員長得像海賊王的娜美?(大誤)

咕嚕(吞口水)~今日便一探究竟吧!!

 

Nami米熱狗的逢甲創始店是在逢甲碧根廣場的側門口(逢甲路19巷,也就是便當街沿路的這條)

浮誇的熱狗看板與霓虹燈相當醒目, 儘管空間不是很大卻不時地有消費者排隊呢!!

 

菜單呈現的相當簡潔美觀

基本八種口味, 詳細描述了內容物的組合搭配與價格

對於怕吃不慣的朋友, 也有推出傳統口味的大熱狗唷!! 感覺十分透明友善呢

 

一旁的電視螢幕也持續撥放以前新聞採訪時的片段

也讓我們能更容易了解Nami米熱狗的秘辛 :)

 

除了FB打卡優惠之外, 一旁也發現其實Nami米熱狗與不少單位都有簽推薦合作

聽說還有不少是被風吹走的XD

足以可見Nami米熱狗已經在台中地區受到不少人的肯定呢!

 

Nami米熱狗的產品都是現點現做

基本上要等個幾分鐘, 還蠻快的就是

拿到之後則是可以讓你到旁邊的醬料區自己加上喜歡的配料

像是起司醬, 蜂蜜芥末, 番茄醬或是泰式甜辣醬等等

就算你現在不需要, 也可以透過一旁的小塑膠袋帶回家加唷!

 

水哥這次為了要多了解就點了全餐 :P

嘿嘿, 看這一字排開的氣勢還真壯觀呢

 

 

 

實現熱狗自由的時刻到了!

看我把熱狗變成喜歡的樣子 :D

其實店家也有推薦的搭配口味組合

像是有德式香腸的推薦用泰式甜辣醬之類的, 可以在加之前問一下看看唷!!

 

一般說來, 就是把熱狗放進紙袋帶著走吃

不過水哥這次點比較多, 就跟店家商借了托盤跑到碧根廣場裡面用餐了呢 :P

 

 

由左而右分別就是菜單上的八種選擇

除了中間黑色與綠色的分別是竹炭與抹茶口味之外, 基本上表面的口味都是一樣的唷

 

可以看到所謂的米熱狗

就是使用米穀粉與麵包粉製作的麵糰來取代傳統熱狗的玉米粉糰

然而又因為有麵包粉, 表面就會呈現略為粗糙的感覺, 能提升口感層次與酥脆度

再搭配不同的內餡(莫札瑞拉起司, 德式香腸, 火腿熱狗與切達起司等)或特殊口味麵糰組合而成!!

 

老實說這米熱狗咬下去的感覺還真是出乎意料的紮實與好吃

除了不會有韌的口感之外, 酥脆而不油膩, 再加上帶點微甜的風味還真的是相當令人討喜, 十分涮嘴呢

而且以這個份量來看, 光吃一支其實就會蠻飽的 :P

就是要與你牽一起(NT$60)

 

以這款就是要與你牽一起的口味來說

起司與德式香腸是各半的

不過已然是能夠讓人感受到莫扎瑞拉起司的威力與nami米熱狗的誠意!!

 

不用刻意拉就變成這樣...真的很誇張QQ

足見nami米熱狗對於食材給的是很大方呢

 

吃完半隻就可以看到剩下半支的德式香腸

純肉的口感可是吃得出來呢! 真想加點番茄醬阿

 

對於特別愛起司的朋友來說

整枝莫扎瑞拉起司的熱狗你能想像嗎?

拉拉棒(NT$60)

一整支牽絲流淌溢出的起司, 說有多誘人就有多誘人阿....

難怪水哥在等的時候就一連好幾位正妹排隊來買, 真是太邪惡了QQ

 

 

另外水哥覺得比起傳統的熱狗

裡面放了全肉的德式香腸有其獨到之處

除了口感更為爽脆之外, 多汁的肉感也比傳統熱狗要多上許多, 難怪傳統熱狗有被取代的跡象

NAMI大熱狗(NT$60)

 

傳統大熱狗 (NT$70)

 

雖然傳統熱狗本身還是比德式香腸要粗一點, 但口感就相對比較遜色不少

但以NAMI米熱狗的來說, 外層還是米穀粉與麵包粉做搭配, 所以口感還是比傳統要好上一些呢

至於比較喜歡選擇哪種呢? 水哥是都喜歡, 真的要挑的話應該是看當下心情吧?  不然就都個來一支吧 :P

 

 

而NAMI米熱狗的特殊口味有兩種

分別是竹炭與抹茶

對於抹茶控的水哥來說, 抹茶一定是更為加分的XD

畢竟也沒想過抹茶能夠做成熱狗 :P

抹茶拉拉(NT$65)

 

抹茶拉拉顧名思義裡面也是放整支莫扎瑞拉起司

一整個咬開就是起司四溢的感覺, 整體口感比較像是帶有微甜的口味, 還瀰漫一股抹茶香氣

並不會有那種抹茶粉加太少沒fu的感覺, 水哥是還蠻喜歡的

 

至於這個竹炭口味的嘿嘿嘿米熱狗就比較清淡了

比較像是就是要與你牽一起的半半熱狗感覺, 但是外層換成養身竹炭粉呢!

嘿嘿嘿米熱狗(NT$65)

不過這炸起來黑黑的, 又帶有小尾巴, 害水哥想到烤魚..XDDD

 

要來支霍雨浩的烤魚嗎?(大誤)

 

 

與抹茶口味放在一起就能感受到差異所在

兩種都是很有特色的選擇呢!

對於抹茶控來說應該是抹茶口味勝出就是, 畢竟竹炭好像真的感受不到味道?

或許也正因為如此才放進德式香腸的吧?

 

如果是以鹹的口味來說

比起上面的, 水哥會更推薦這個無敵打狗棒

無敵打狗棒(NT$70)

主要是因為NAMI米熱狗的德式香腸真的很好吃...

另外他還在外面裹一層切達起司片, 所以口感會更為濃郁

比起NAMI大熱狗又更加好吃許多

 

可能是由於調味做的都不錯, 所以都挺好吃的

大家可以依照喜好做挑選, 每次吃不同的就好囉 :)

 

總之以後就多一間可以買的了, 還不用擔心踩到雷, 算是好事吧

倒是聽店員說好像有仿他們家的競爭品牌出現

大家要買的話記得看清楚再下手唷!

 

加盟、團購：0980620685

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/namihotdog/

NAMI米熱狗「本店」：台中市西屯區逢甲路19巷15號

營業時間：16:30～24:00

NAMI米熱狗「一中店」：台中市北區三民路三段112-1號

營業時間：12:00～22:30

NAMI米熱狗「逢二店」：台中市西屯區逢甲路18號側邊 逢甲路20巷

營業時間：週一至週四16:30～23:30 週五16:30～24:30 週六、日16:00～24:30

曾幾何時, 市場上賣傳統熱狗的店越來越少

還出現了據說是韓國引進台灣的米熱狗

經過了幾年的市場認可, 水哥這次就來試試看到底有什麼不一樣呢?

這次吃的是已經在台中經營多年的Nami米熱狗, 不但逢甲有兩間店, 甚至在一中街台中科技大學的對面也有插旗呢!!

之前就一直很好奇為什麼Nami米熱狗有那麼多人排隊? 公司的關係企業還一次團購近160支過

莫非店員長得像海賊王的娜美?(大誤)

咕嚕(吞口水)~今日便一探究竟吧!!

 

Nami米熱狗的逢甲創始店是在逢甲碧根廣場的側門口(逢甲路19巷,也就是便當街沿路的這條)

浮誇的熱狗看板與霓虹燈相當醒目, 儘管空間不是很大卻不時地有消費者排隊呢!!

 

菜單呈現的相當簡潔美觀

基本八種口味, 詳細描述了內容物的組合搭配與價格

對於怕吃不慣的朋友, 也有推出傳統口味的大熱狗唷!! 感覺十分透明友善呢

 

一旁的電視螢幕也持續撥放以前新聞採訪時的片段

也讓我們能更容易了解Nami米熱狗的秘辛 :)

 

除了FB打卡優惠之外, 一旁也發現其實Nami米熱狗與不少單位都有簽推薦合作

聽說還有不少是被風吹走的XD

足以可見Nami米熱狗已經在台中地區受到不少人的肯定呢!

 

Nami米熱狗的產品都是現點現做

基本上要等個幾分鐘, 還蠻快的就是

拿到之後則是可以讓你到旁邊的醬料區自己加上喜歡的配料

像是起司醬, 蜂蜜芥末, 番茄醬或是泰式甜辣醬等等

就算你現在不需要, 也可以透過一旁的小塑膠袋帶回家加唷!

 

水哥這次為了要多了解就點了全餐 :P

嘿嘿, 看這一字排開的氣勢還真壯觀呢

 

 

 

實現熱狗自由的時刻到了!

看我把熱狗變成喜歡的樣子 :D

其實店家也有推薦的搭配口味組合

像是有德式香腸的推薦用泰式甜辣醬之類的, 可以在加之前問一下看看唷!!

 

一般說來, 就是把熱狗放進紙袋帶著走吃

不過水哥這次點比較多, 就跟店家商借了托盤跑到碧根廣場裡面用餐了呢 :P

 

 

由左而右分別就是菜單上的八種選擇

除了中間黑色與綠色的分別是竹炭與抹茶口味之外, 基本上表面的口味都是一樣的唷

 

可以看到所謂的米熱狗

就是使用米穀粉與麵包粉製作的麵糰來取代傳統熱狗的玉米粉糰

然而又因為有麵包粉, 表面就會呈現略為粗糙的感覺, 能提升口感層次與酥脆度

再搭配不同的內餡(莫札瑞拉起司, 德式香腸, 火腿熱狗與切達起司等)或特殊口味麵糰組合而成!!

 

老實說這米熱狗咬下去的感覺還真是出乎意料的紮實與好吃

除了不會有韌的口感之外, 酥脆而不油膩, 再加上帶點微甜的風味還真的是相當令人討喜, 十分涮嘴呢

而且以這個份量來看, 光吃一支其實就會蠻飽的 :P

就是要與你牽一起(NT$60)

 

以這款就是要與你牽一起的口味來說

起司與德式香腸是各半的

不過已然是能夠讓人感受到莫扎瑞拉起司的威力與nami米熱狗的誠意!!

 

不用刻意拉就變成這樣...真的很誇張QQ

足見nami米熱狗對於食材給的是很大方呢

 

吃完半隻就可以看到剩下半支的德式香腸

純肉的口感可是吃得出來呢! 真想加點番茄醬阿

 

對於特別愛起司的朋友來說

整枝莫扎瑞拉起司的熱狗你能想像嗎?

拉拉棒(NT$60)

一整支牽絲流淌溢出的起司, 說有多誘人就有多誘人阿....

難怪水哥在等的時候就一連好幾位正妹排隊來買, 真是太邪惡了QQ

 

 

另外水哥覺得比起傳統的熱狗

裡面放了全肉的德式香腸有其獨到之處

除了口感更為爽脆之外, 多汁的肉感也比傳統熱狗要多上許多, 難怪傳統熱狗有被取代的跡象

NAMI大熱狗(NT$60)

 

傳統大熱狗 (NT$70)

 

雖然傳統熱狗本身還是比德式香腸要粗一點, 但口感就相對比較遜色不少

但以NAMI米熱狗的來說, 外層還是米穀粉與麵包粉做搭配, 所以口感還是比傳統要好上一些呢

至於比較喜歡選擇哪種呢? 水哥是都喜歡, 真的要挑的話應該是看當下心情吧?  不然就都個來一支吧 :P

 

 

而NAMI米熱狗的特殊口味有兩種

分別是竹炭與抹茶

對於抹茶控的水哥來說, 抹茶一定是更為加分的XD

畢竟也沒想過抹茶能夠做成熱狗 :P

抹茶拉拉(NT$65)

 

抹茶拉拉顧名思義裡面也是放整支莫扎瑞拉起司

一整個咬開就是起司四溢的感覺, 整體口感比較像是帶有微甜的口味, 還瀰漫一股抹茶香氣

並不會有那種抹茶粉加太少沒fu的感覺, 水哥是還蠻喜歡的

 

至於這個竹炭口味的嘿嘿嘿米熱狗就比較清淡了

比較像是就是要與你牽一起的半半熱狗感覺, 但是外層換成養身竹炭粉呢!

嘿嘿嘿米熱狗(NT$65)

不過這炸起來黑黑的, 又帶有小尾巴, 害水哥想到烤魚..XDDD

 

要來支霍雨浩的烤魚嗎?(大誤)

 

 

與抹茶口味放在一起就能感受到差異所在

兩種都是很有特色的選擇呢!

對於抹茶控來說應該是抹茶口味勝出就是, 畢竟竹炭好像真的感受不到味道?

或許也正因為如此才放進德式香腸的吧?

 

如果是以鹹的口味來說

比起上面的, 水哥會更推薦這個無敵打狗棒

無敵打狗棒(NT$70)

主要是因為NAMI米熱狗的德式香腸真的很好吃...

另外他還在外面裹一層切達起司片, 所以口感會更為濃郁

比起NAMI大熱狗又更加好吃許多

 

可能是由於調味做的都不錯, 所以都挺好吃的

大家可以依照喜好做挑選, 每次吃不同的就好囉 :)

 

總之以後就多一間可以買的了, 還不用擔心踩到雷, 算是好事吧

倒是聽店員說好像有仿他們家的競爭品牌出現

大家要買的話記得看清楚再下手唷!

 

加盟、團購：0980620685

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NAMI米熱狗「本店」：台中市西屯區逢甲路19巷15號

營業時間：16:30～24:00

NAMI米熱狗「一中店」：台中市北區三民路三段112-1號

營業時間：12:00～22:30

NAMI米熱狗「逢二店」：台中市西屯區逢甲路18號側邊 逢甲路20巷

營業時間：週一至週四16:30～23:30 週五16:30～24:30 週六、日16:00～24:30

 

【食記】台中NAMI米熱狗逢甲創始店@西屯逢甲夜市碧根廣場 : 熱狗.米熱狗.起司熱狗.傳統熱狗.都擠?口感豐富,味道新奇的必吃美食?!


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