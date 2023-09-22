吃心絕對 27 分鐘 ago 在〈慢慢懂事蔬食小點 x 蔬食也可以很美味 | 8種手作特調沾醬每天都能吃到不同的變化！〉中留言功能已關閉

關於慢慢懂事蔬食小點

慢慢懂事蔬食小點是一家位於高雄苓雅區的素食小吃店，主打蔬食炸物、手作小菜和自調沾醬。店家以「慢慢懂事」為名，希望大家在品嚐美食的同時，也能慢慢地體會素食的美味與健康。

老闆是兩位年輕的小姐姐，不知道是不是因為家裡吃素的原因，整個氣質就像仙女下凡，哈，加上小姐姐自己本身吃素跟但也愛吃炸類，所以結合自己的飲食習慣與創意開了這間店，光杏鮑菇就有四種不同的口味跟麵衣，選擇很多元哦。







慢慢懂事蔬食小點店內外環境



▲慢懂事蔬食小點位於高雄市苓雅區林森二路47號，是一間純素餐廳。店內環境明亮舒適，以白色和木質色為主調，座位不多，以外帶為主，搭配簡單的裝飾，營造出溫馨的用餐氛圍。



▲不定時出現的店狗。

慢慢懂事蔬食小點餐點介紹

慢慢懂事蔬食小點的炸物種類多樣，有杏鮑菇、甜椒、蓮藕、花椰菜等，搭配店家特製的麵衣，外酥內軟，口感十足。手作小菜也非常精緻，有涼拌豆腐、泡菜、番茄炒蛋等，都是經典的素食料理。自調沾醬更是店家的招牌，有麻醬、椒鹽、泰式酸辣等口味，可以依照個人喜好搭配。

獨門炸物有「亂撕佳人」、「紙牌大軍」、「貴妃出浴」、「魔蔬方法」以上是用杏鮑菇，其他還有「慢慢素排」跟精靈菇做的「古靈精怪」

自製沾醬有「日式濃厚」、「慢慢特調」、「酸甜糖醋」、「鹽鹽咖哩」、「青檸麻辣」、「蜂蜜芥末」等八種沾醬口味。

雙拼提盒120元



▲雙拼提盒裡面包含了「慢慢素排」，炸物、自調沾醬與自製泡菜。

慢慢懂事蔬食小點特色

主打蔬食炸物、手作小菜和自調沾醬

炸物外酥內軟，口感十足

手作小菜精緻美味

自調沾醬多樣，口味豐富，不使用酥漿粉、泡打粉

醃製泡菜使用糯米醋

醃製炸物及烹調菇菇素燥使用「屏科大薄鹽醬油」

米飯選用池上農會CNS二等「池上良質米、池農黑米」

每日使用「3M油質老化試紙」檢測油品

炸油選用美食家芥花油，以ISO9001品管理系統及FSSC22000食品安全系統標準精煉製成

慢慢懂事蔬食小點 評價

價格親民，份量足夠如果您正在尋找美味的素食小吃，慢慢懂事蔬食小點是您不容錯過的選擇。

慢慢懂事蔬食小點 小檔案



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