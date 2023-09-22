踏入時光倒轉的老公寓 品嚐甜香四溢的芋頭甜點

磨石子的地板、紅色的樓梯扶手、木窗上的窗栓及壓花玻璃，喚起舊時光的物件在眼前一一上演。老舊公寓存留的韻味是愛好復古中數一數二的存在，比起紅磚瓦牆的四合院，它更能引起我的共鳴。當房子已老舊，留存的物品成了懷舊的代表，除了欣賞以外，更想坐在這樣的室內喝上一杯咖啡、吃上一份甜點，好似以大人的身份踏入時光漩渦中，回到很久以前的小時候。

台北中山懷舊咖啡廳：微蜜Jolie

讓人有倒轉時空之感就屬這間位在捷運民權西路站4號出口約150公尺距離的微蜜Jolie。

微蜜Jolie是一家十分有質感及韻味的甜點咖啡廳，兩層樓的空間，以藍綠色為主調，再以木質的門窗桌椅等點綴其中，連點亮室內的燈飾都是精挑細選過。一樓的室內座位較少，僅有三人座的小圓桌及一張復古風十足的沙發座位，其它的空間就是微蜜Jolie的工作櫃檯，舊木櫃中販售女生喜愛的飾品及可預約的美甲服務區。

是的！微蜜Jolie不單單只是一家甜點店，它兼具美甲服務及塔羅占卜的複合式咖啡廳，可以說是女生的秘密小天地！

▲微蜜一樓空間及美甲服務區。

▲一樓的小圓桌三人座。

▲很喜歡這座燈飾，在這個空間裡點綴地恰如其分。

▲一樓的座位雖然不多，但特別喜歡這座沙發椅，周圍還有綠植相襯，有一種英文復古與台式復古的融合感。

▲很美的沙發座位區。

微蜜Jolie在店內販售飾品是偏向復古的風格，隨意挑一副戴上都是令人一眼就忘不了的存在，而在這些飾品中，放有兩台早期營業場所室內會放置的投幣式電話，記得前陣子朋友提到想買一台當作存錢筒，現在想想他是不是忽略了儲錢盒的空間了。

回到1950－1960年代的微蜜Jolie 二樓室內空間

台北的老舊公寓樓梯是共用的場所，上至微蜜Jolie的二樓區域，必須踏過這階梯，也許是這樣子的過程，讓人在那刻真的有踏入時光隧道之感，眼前的磨石子階梯、紅色樓梯扶手都與過往小時候的回憶相符，一盞昏黃的燈座照亮微蜜二樓的舊木門，走道上的海棠花玻璃窗，眼前的種種讓人好像推開門後，就能回到以前的舊家裡頭，讓人有幾分溫馨與期待。

▲微蜜二樓的入口。

若以住宅而言，微蜜的二樓真的不大，好在作為咖啡廳使用，給予座位的空間感很舒適。將座位分成前後兩區，前者約有四張2至4人的桌位，主色調延續一樓的藍綠色，臨街道的窗台前擺放了許多植栽，還有一台不知歲數的裁縫機，白日裡的自然光從壓花玻璃透進，坐在座位上，越過綠植看著窗外的鐵窗花，讓人不由自主的想神遊。

最為可惜的是當日的天氣不太好，來訪時並無任何陽光，不然午後陽光傾灑入室內時，又是幅美到讓人無法忘懷的景像，會直接想待這裡不想回家。

▲當日來訪的座位是三人小圓桌。

▲海棠花玻璃，窗外的鐵窗外及窗內的綠植。

後座位區則是在比較狹窄的空間，做臨窗的吧檯座位。喜歡來到老厝猜想曾經是住家時的規劃區域，原本以為是陽台，但一開始在腦海中形成的室內配置圖裡沒有廚房，於是認真的想一想，在看看此區的白色磁磚與碎花地磚才發現這裡才是原有廚房空間。喜愛有陽光灑進的場景可選擇前面的座位，愛好隱密感的人則可以選擇後面的座位。

木窗框與十字花玻璃同樣地也能引起共鳴，雖然少了窗栓，還是能讓人想起小時候有多討厭拉開窗戶，只因為小孩子的力氣打不太開用了好幾年的木窗，對鎖窗栓也是一大問題，到如今都不知道是當初的窗栓已老壞，還是小時候的我太笨？

▲隱密感十足的後座位區。

▲後座區大約能坐三至四人，不過空間偏狹小。 微蜜Jolie Menu & 消費模式

微蜜Jolie的點餐方式是採用QRcode點餐，點完餐後，請至一樓櫃檯結帳，低消為一人一杯飲品，無限制用餐時間。其提供的飲品有咖啡、氣泡飲、奶茶及無咖啡因的飲品，一杯價格約為＄100－＄180，甜點方面因每日提供的項目不一，所以僅顯示在掃碼點餐的頁面中。

另外，只要至微蜜消費美甲美睫者即可享有飲品現折＄50的優惠，還有平日消費甜點咖啡滿＄400可以享有免費的塔羅占卜一題，更多有關於美甲美睫或塔羅占卜之細節，都可以直接向店家詢問。

微蜜Jolie Menu 微蜜Jolie 飲品&甜點 推薦

微蜜Jolie提供的甜點有很多種類，像是司康、巴斯克、布丁、千層蛋糕及肉桂捲等甜點，當日與友人開啟一場〝芋頭控會瘋狂〞的下午茶Party，端上桌都是與芋頭相關的甜點，有厚芋泥司康、芋頭巴斯克及大甲芋頭焦糖布丁，為了不讓味蕾一直甜蜜下去，在飲品方面點了柳橙美式與黑糖檸檬美式。

對於原味司康提不起任何興趣，但加了一大球芋泥的司康，二話不說在我心裡面的身價『蹬蹬蹬』迅速上漲。使用大甲芋頭製作的芋泥，綿密的口感中帶些濕潤，挾雜了些許芋頭的顆粒感，司康與芋泥球之間的奶油塊也是畫龍點晴之處，讓整體的味道除了甜而不膩外，還能感受到嘴裡有不同的層次感。

▲記得將兩片司康分別塗上芋泥吃，不然很容易「噗嗞」地讓芋泥擠壓而出。

芋頭巴斯克也是值得點的一道甜點，濃郁的奶油乳酪香氣帶著芋頭獨有的清香完美融合一起，紥實且細緻的口感，甜而不膩的甜度，加上上頭擺放了芋泥球，會讓喜歡芋頭及乳酪的甜點控就此發瘋啊！不納入自己的胃都覺得對不起自己了。

芋泥焦糖布丁，布丁本身的口感是滑嫩中帶點綿密，而焦糖則是略帶有焦香的甜苦味，平衡了布丁及芋泥的甜味。

個人很喜歡布丁，覺得它是不佔胃也不太增加飽足感的一道飯後甜點，但微蜜家的芋泥焦糖布丁讓人愛不釋〝嘴〞！一個人就默默把整份布丁喀掉，尤其是焦糖的部分，無論是搭配布丁本人或是芋泥都能保有自己獨有的香氣與味道，再融合蛋香與芋頭香，那略微焦苦又帶有甜膩的尾韻，到現在好像還留在味蕾中，不肯散去。

▲吃完芋泥焦糖布丁覺得還蠻佔胃的呀！

柳橙美式的甜味勝於黑糖檸檬美式，柳橙的甜香與美式咖啡糅和，味道在嘴裡發散的極有層次感，先是柳橙的果香，中間是咖啡的香氣，尾端則是柳橙的甜香與微酸，很適合夏天飲用。而黑糖檸檬美式則是用些許黑糖與檸檬汁調和美式咖啡，最後灑上黑糖粉，黑糖本身的甜味比較不明顯，最多的是檸檬與咖啡的香氣，搭配甜點一起，可以說是解〝蜜〞的好幫手。

▲黑糖檸檬美式。 微蜜Jolie Info.

整體來說，微蜜是一家值得來訪的甜點咖啡廳，適合飯後想吃些甜點的時候，而且老公寓與裝潢設計很加分，是喜歡老厝的人一定要列入清單的一間店。從步入時光倒轉的建築，再到甜而不膩的甜點，每一個Point都讓人有滿溢的感受，只是座位不多，記得先預約。