二訪｜台北國際觀光景點必吃餐廳｜士林夜市百年古蹟【台北市士林區】FB食尚曼谷

食尚曼谷位於繁華的士林夜市後方小巷弄內，三層樓高的市定古蹟，度過了長年累月，保留了歷史痕跡，見證了文化與民族的變遷。食尚曼谷距離捷運士林站2號出口步行約8分鐘，附近的公車站有小北街或捷運士林站(中山)，開車來的捧油們可以將愛車停放在Times士林福德路停車場或台灣中油福林站停車場。

食尚曼谷是一間被歐美旅客推選，在台灣必訪的「台北國際觀光景點必吃餐廳」，也是一間全台僅有，擁享百年人文古蹟的時尚泰式餐廳。 食尚曼谷主廚團隊常年往返台灣、泰國，11年來默默地扮演著台灣和泰國的餐飲推手。為向泰國美食致敬，食尚曼谷利用多年在泰國各地收集的天然香料與秘料配方比例，打造出特色餐點「熔岩金醬軟殼蟹」與「泰式串燒」。

踏入食尚曼谷，百年古蹟至今仍完整保留歷史風貌，一磚一瓦都能感受到歲月的痕跡。餐廳前區牆壁上掛著速寫的城市手繪，記錄著士林變遷景觀，為食尚曼谷的百年風貌增添韻味。越往後走越是別樣的感覺，古色古香的氣息停留在每一絲、每一處，體現出了當時的模樣，相當復古。 二樓有沙發座位區，猶如時光靜止一般，在如今燈火輝煌的繁榮盛世中，有這麼一處角落依然在細細訴說著以前的故事。 食尚曼谷一樓作為酒吧、藝文樓，二樓是80年代的復古家居風格。上回我們止步於二樓，今天踏足三樓。三樓的桌子是早年留下的縫紉機，將之改為餐桌，與牆上的壁畫融合，描述著它曾經的風貌。一旁的櫥櫃裡擺放著 古董飾品，與現今時尚的氛圍結合，一點都不突兀。 越過餐廳前區，映入眼簾的是擁有別緻風貌的天井，自然的景色與百年古蹟交相輝映，與之相融。 穿越天井來到後花園，這裡是上回我們的用餐區域。食尚曼谷另外有提供 婚禮包場、婚紗拍攝、公關慶生包場、商業拍攝等服務，歡迎大家說明活動性質、日期預計時段及人數，於(每日)15:00-20:00來電至02-28830013，會有專人為您服務。服務生向我們透露從10月初到年底因為有婚宴包場，所以目前已撤掉後花園的露營風，現作為都市中的一處舒適桃花源。

泰式串燒盤是必點的經典肉品串燒組合，搭配道地懂喝的勝利啤酒和大象啤酒，原價520元，活動價只要399元!

追蹤打卡食尚曼谷，請你吃泰奶冰~

🌋熔岩金醬軟殼蟹🌋

熔岩金醬軟殼蟹一上桌就能夠聞到咖哩的香氣，陣陣香味撲鼻而來，引得我們口水直流。這道看上去非常誘人，光是視覺上就讓人想配飯了。軟殼蟹裹上一層薄皮後油炸，利用軟法麵包當盛皿，將麵包挖中空，放入滿滿的軟殼蟹，真的是塞好塞滿的那種。淋上咖哩醬汁，醬汁部分被麵包吸入其中，讓麵包變得軟濕、好咀嚼。配上軟殼蟹一口塞入嘴中，脆皮的感受和整體搭配的豐富性，驚艷了我們的味蕾!

軟法麵包側邊有著食尚曼谷字樣，可以感受到主廚的用心。除了麵包之外，熔岩金醬軟殼蟹還配了米飯，加上鹹香夠味的咖哩醬汁，醬汁中的香料味讓人一口接一口，根本停不下來。溢出到盤中的熔岩金醬，我一滴都不想浪費，熔岩金醬軟殼蟹真可謂是一道色香味俱全的招牌菜!

🌋上青木瓜沙律🌋

上青木瓜沙律可以說是好吃又好玩，為什麼說好玩呢? 因為要自己DIY。DIY使用的器具是食尚曼谷在泰國當地尋找，帶回台灣，希望在台灣也能夠體驗泰國當地文化。首先將四季豆、蒜頭、適量朝天椒(視個人可接受辣的程度放入)、蝦米、花生碎及番茄放入搗碎的器具中，是叫搗缽嗎? 還是臼?(知道的捧油們可以留言幫助我增加知識，哈)使用搗棒搗碎香味，將食材混和搗碎均勻(會噴汁喔喔喔)。再加入青木瓜絲和特製醬汁，利用拌+壓的手法拌勻，壓出來的水分和醬汁融合會更入味。最後放入蝦仁輕拌( 總不能讓蝦仁變蝦泥吧，ㄎㄎ)，就完成啦!

上青木瓜沙律口味清爽，有著多重層次感。口味上的衝擊有酸、辣、鹹、香、甜，超級豐富，在不突兀的同時還能互相襯托。拌上青木瓜絲的爽脆，無論是和哪一個口味搭配、融合，吃起來都是相當開胃、爽口，非常美味!

🌋蝦醬高麗菜🌋

蝦醬高麗菜蝦醬香味濃郁，高麗菜 清脆爽口。徜徉在高麗菜中的蝦醬發揮其微辣鹹香的適口性，讓高麗菜帶有一絲的海鮮味和蝦味。要是再來碗白飯，這頓足矣!

🌋泰式串燒盤🌋

有如上回的泰式串燒，泰式串燒盤是帶有檸檬味的串烤，調味上不會過鹹，口味清爽、不油膩。即便上回已經品嚐過這樣爽口的滋味，今天依然覺得這口味相當酷炫、新穎。串燒入口腦海中重口、油膩的畫面全部一轉，都是小清新的滋味。串燒肉肉保有肉汁，搭配一旁的青椒平衡整體味道，真的很愛這樣健康概念的小清新感!

🌋清新薄荷茶/蜂蜜檸檬香綠茶🌋

清新薄荷茶薄荷清涼的氣息沁人肺腑，入口回甘，去油解膩、口感清涼，還能帶給你清新的口氣。蜂蜜檸檬香綠茶蜂蜜的香甜、檸檬的酸和綠茶的茶香結合，入口冰冰涼涼的口感，再加上透心涼的感受，感覺就是幸福~

食尚曼谷用餐氛圍感依舊滿點，在百年古蹟中用餐感覺特別香。不一樣的泰國美味就像這幢百年古蹟一般，在時光流逝中保留了歷史，與時俱進的同時造就了經典。這風情萬種的食尚曼谷，只需一次便陷入其魅力無法自拔。眾多歐美旅客推選的台北國際觀光景點必吃餐廳，你還沒來過就可惜了。「FB食尚曼谷」推薦給大家!

FB食尚曼谷

地址: 台北市士林區大東路54號

電話: (02)2883-0013

營業時間: 週一-週五17:00-23:00； 週六-週日12:00-15:00，17:00-00:00

Uber Eats-

北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-

歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~

文章標籤