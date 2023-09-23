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【礁溪美食】玉仁八寶冬粉1號店，台灣百大小吃 | 宜蘭必吃美食 | 旗艦店

2023-09-23 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：125
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：66篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：玉仁八寶冬粉礁溪旗艦店
place宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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來到宜蘭礁溪除了要泡溫泉外，少不了的就是美食大街飽餐一頓，這間在礁溪中山路上的「玉仁八寶冬粉 1號店」也就是旗艦店，是來宜蘭必吃的美食之一，曾獲選台灣百大小吃名店。八寶冬粉不只料多實在份量也多，其他小菜食材新鮮隨便點都好吃，而且大部分的食物口味都不算太重，大人小孩都適合吃。

餐廳資訊

八寶冬粉

店名 : 玉仁八寶冬粉 1號店
電話 : (03)988-1232
地址 : 宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號
營業時間 : 週五~週六 10:00-21:00，週日~週三 10:00-20:30，週四公休
粉絲專頁 : 玉仁八寶冬粉 1號店

如果是從礁溪火車站步行大約10分鐘左右就可抵達，會看到整棟都是屬於八寶冬粉的建築非常壯觀

餐廳環境

建築外觀感覺是建完沒有到很久，跟2號店比起來的優點就是內用有冷氣可以吹

雖然從外觀看起來有四層樓，不過實際內用的座位區只有兩層

二樓的座位稍微少一點不過整體來說座位的總數量還滿多的

有開車來的人還有免費一小時的停車服務，餐具區有額外提供給小孩子使用的兒童餐廳，這點真的滿貼心的，因為使用起來相對安全

菜單

基本上都是以麵類為主，招牌就是「八寶冬粉」，另外「主廚椒麻麵」也是很多人推薦的

在櫃台上方就有實際的餐點圖，每一碗的用料都十分豐盛

小菜的部分就是直接在櫃台拿再跟主菜單一起結帳

除了旁邊的涼拌小菜外，旁邊桌上也擺滿其他種類的小菜，如果有拿桌上的結完帳會先拿去加熱再跟主餐一起送上來

如果真的很喜歡吃他們的麵食或是調味料，都可以額外加購

冷凍調理包的重量大約是1公斤左右，價格滿實惠的

餐點介紹

這次主要是點小菜，主食的部分就點一碗「八寶冬粉」，但小菜的量似乎不輸給主角冬粉啊

涼拌小菜結帳完就可以先自行端上來，加熱的部分就會等主餐一起

第一道是「香菜卷雙拼」，上圖可以看到兩邊滿滿的綠色菜葉就是香菜，如果會怕香菜味道的人就要考慮一下或是慢慢把香菜挑出來。一口咬下清脆爽口非常適合當開胃菜，豆皮裡面的幾乎被榨菜塞滿滿

旁邊還有木瓜絲，吃起來爽脆帶點微微的清甜，另外還可以選擇搭配豆干或是小黃瓜的雙拼組合

第二道是「焦糖豆干」，醃得十分入味但又不會死鹹，吃起來紮實有口感尾韻有淡淡的焦糖回甘

第三道是「地瓜葉」，這是一道很常見的燙青菜，食材新鮮吃起來滿鮮嫩的份量也算多

第四道是「骨頭肉」，不過骨頭的部分處理得非常乾淨，只有少部分的軟骨但輕輕一咬就會化開

旁邊有給一小碟豆腐乳加醬油，其實肉本身已經處理到沒有腥味，沾醬吃反而可以增添風味，入口的層次變得更豐富

第五道就是主角「八寶冬粉」，看到的第一眼就是開始數到底有幾種配料

輕輕一撈就能看到一朵非常大又漂亮的香菇，吃起來香甜多汁

另外一邊還有蝦子跟肉羹，蝦子非常新鮮跟肉羹吃起來一樣十分Q彈

冬粉的量還滿多的，加上吸湯汁的速度非常快，如果吃比較慢一點湯汁很快就會見底，但相對冬粉吃起來配上滿滿清甜的湯頭，瞬間多了另一種風味

後來先把每一種料各夾一點起來，青菜的量滿多的，幾乎等於吃了一份半的燙青菜

然後再搭配冬粉一大口咬下，滿嘴的幸福感無法用文字來形容，加上湯本身就沒有過多的甜味，雖然清淡但所有食材的甜味也隨之釋放出來

點了這麼多小菜加一碗冬粉總消費金額也才300元，真的是CP值非常高

結語

出來玩總是希望可以吃的開心，如果價格又實惠無形中會增加不少滿足感，「玉仁八寶冬粉」不只主餐選擇多樣，小菜也是會讓人猶豫再三，因為怎麼點怎麼好吃幾乎不會踩雷，而且份量也滿多的，現場非常多親子出遊小孩子也是一口接著一口吃不停，就能吃到這間的美味能成為百大小吃名店絕對不是吹噓的。

餐廳資訊

店名 : 玉仁八寶冬粉 1號店
電話 : (03)988-1232
地址 : 宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號
營業時間 : 週五~週六 10:00-21:00，週日~週三 10:00-20:30，週四公休
粉絲專頁 : 玉仁八寶冬粉 1號店
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旅遊是生活的一部份，生活是旅遊的好養分 ‧IG : @tylinnetravel ‧YT : 踢賴旅遊 / Tylinne Travel ‧部落格/愛食記/窩客島/POPO筆記/Potato Media : 踢賴旅遊

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