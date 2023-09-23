外送首選！全台唯一豆乳奶蓋專賣店 | 侍茶匠（天母芝山店）綿密 細緻 絲滑香濃的豆乳奶蓋 堅持使用漩茶技術 現點現漩杯杯現萃



跟老公都非常喜愛手搖飲，台灣手搖飲盛行，每家各有特色，今天在外送平台發現一家手搖飲店～立刻到最近的店面朝聖跟大家分享，就是 全台唯一豆乳奶蓋專賣店 侍茶匠（天母芝山店）， 獨創豆乳奶蓋 ，綿密細緻、絲滑香濃。堅持使用漩茶技術，現點現漩杯杯現萃，不僅喝得到茶香，也可以喝到茶飲獨特的豐富層次口感。



全台唯一豆乳奶蓋專賣店 | 侍茶匠（天母芝山店）地理位置 交通資訊 店家特色

侍茶匠（天母芝山店）座落於交通方便的 台北捷運芝山站2號 出口對面，附近美食林立，享受完餐點後，來杯手搖飲，最過癮～！！！提供外送服務，更是附近上班族、鄰居的外送好夥伴～！！！



除提供一般服務人員點餐，現場也有設置 點餐機 ，可以利用點餐機瀏覽菜單，更詳細了解商品品項，選擇自己想喝的飲品，也支援多元電子支付系統，節省不少排隊等候的時間、讓你快速點餐完成結帳。













▼點餐機設置



▼點餐機設置



天母飲料推薦 | 侍茶匠（天母芝山店）

嚴選拼配茶，店內所有原茶都是使用 兩款以上 的茶葉或花瓣拼配而成，交織出的天然茶香風味特殊，讓人一喝就上癮。特別使用鮮乳坊許慶良鮮奶，奶香濃郁香醇，堅持手作的豆乳奶蓋，綿密細緻、絲滑香濃，特別研發三層獨創喝法的豆乳奶蓋，挑戰你的味蕾極限。









手搖飲推薦 | 侍茶匠（天母芝山店）人氣菜單

這次一共點了5杯不同的特色飲品，裡面有店家最推薦的招牌飲品 觀音也想喝豆乳奶蓋，還有點餐率最高的格雷伯爵豆乳奶蓋，另外還有Lulu自己推薦的麒麟青茶豆乳奶蓋(加抹茶凍)、穗波紅茶拿鐵(加珍珠)以及白鳳紅茶(加寒天晶球)。



格雷伯爵豆乳奶蓋

濃郁香醇的伯爵茶香（斯里蘭卡莊園紅茶+佛手柑），搭配香甜的豆乳奶蓋，豆乳奶蓋跟一般芝士奶蓋的風味不太一樣，芝士奶蓋帶點微鹹，口感較濃稠一些，可以點綴飲品香氣；而豆乳奶蓋的風味偏香甜，可以將茶飲原始風味帶出來，讓茶香更加香醇，喜愛喝原茶的朋友，不妨試試茶香與絲滑香濃豆乳奶蓋的層次口感。







觀音也想喝豆乳奶蓋

三層獨創喝法的豆乳奶蓋，最底層是無糖豆漿，中間則是鐵觀音，最上層的豆乳奶蓋特別撒上黃豆粉炙燒過後，增添豆香，細緻的鐵觀音茶香結合豆香，口感上當然有別於一般手搖飲的奶香，喜愛鐵觀音原始茶香的朋友，千萬不要錯過～！！！









穗波紅茶拿鐵(加珍珠)

利用紅茶、麥穗與決明子拼配出的穗波紅茶，帶著淡淡麥香，茶香清醇，珍珠彈牙、有咬勁，搭配鮮乳坊許慶良鮮奶，更增添風味。







麒麟青茶豆乳奶蓋(加抹茶凍)

使用青心烏龍、金萱烏龍兩種原茶拼配出的麒麟青茶，茶香輕盈，口感清爽，搭配手作抹茶凍，喝起來不會甜膩，如果你喝膩了珍珠奶茶、黑糖鮮奶，不妨試試不一樣的新風味。



白鳳紅茶(加寒天晶球)

使用斯里蘭卡紅茶製作的蜜桃果香味紅茶，茶香裡面帶著香甜的蜜桃風味，搭配寒天晶球增添口感，寒天晶球的口感較爽脆，吃起來有點像蒟蒻的感覺。







▼左：麒麟青茶豆乳奶蓋(加抹茶凍) 右：白鳳紅茶(加寒天晶球)











店家資訊 ：



侍茶匠（天母芝山店）

地址：

台北市士林區福華路162-1號

電話：

02 2838 0085

營業時間：

10:30～22:00



點餐連結：

https://shop.ichefpos.com/store/PRjfqVsV/ordering



西門店 地址：台北市士林區福華路162-1號電話：02 2838 0085營業時間：10:30～22:00點餐連結：西門店

芝山天母店

高雄左營店

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。