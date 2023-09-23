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> 圖文創作 > 一個人也能爽嗑麻辣鍋！藏超深的北投美食，辣到哭出來還是要吃！

一個人也能爽嗑麻辣鍋！藏超深的北投美食，辣到哭出來還是要吃！

2023-09-23 04:04:34 算命的說我很愛吃 人氣：110
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：770篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：初九麻辣食堂
place台北市北投區自強街73號1樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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北投石牌站的麻辣美食推薦這間「初九麻辣食堂」，好吃的麻辣火鍋竟然一個人就可以輕鬆開鍋～正宗的重慶口味，越吃越辣越涮嘴啦！最便宜麻辣煲竟然只要銅板價就吃得到，歐買尬這個價錢哪裡找～除此之外臭豆腐、麻辣鴨血、牛奶鍋、牛肉鍋，這些都是人氣必點啦！

先附上初九麻辣食堂的菜單給大家瞧瞧！使用四川的豆瓣醬去特製麻辣鍋、牛奶鍋、麻辣煲等品項。喜歡吃辣的朋朋一定要來品嚐，不吃辣的朋朋也鼻用擔心，可以請店家換成清湯鍋底，也可以美味享用。

噹啷～終於等到好吃的通通上桌。紅通通的顏色，一看就覺得有辣有辣ＸＤ 我最期待的就是這個麻辣臭豆腐煲，看看這個臭豆腐，滷到嫩滑入味，中間的孔隙裡通通流淌著辣汁，咬一口立刻感受到鹹香辣感，齁！這個臭豆腐很可以！

喜歡吃麻辣鴨血的朋朋們，點上「麻辣鴨血臭豆腐煲」，滑滑嫩嫩的鴨血，完全不腥，入味的辛香辣感，越吃越讓人欲罷不能，好吃一直吃不停。

想對自己好一點， 就選擇澎湃幾霸昏的「麻辣招牌牛肉鍋」，麻辣鴨血、麻辣臭豆腐、尬上大塊紮實又軟嫩的牛腱肉，喔齁！味道特別帶勁，牛肉的濃郁滋味增添辣味的層次感，越吃越下飯了啦！

掰惹位也有被這裡的麻辣滷肉飯厲害到，你各位！看看這個完美的肥瘦肉比例，稍稍黏嘴的膠質，還有香香辣辣的滋味，搭配上Q彈的白米飯，再撒上一點蔥增添台味，有誰能抗拒得了啊～～～不誇張，這碗上桌直接就給他吃光光哩！

又香又辣的牛奶鍋也很推，麻辣小火鍋這間就是天花板了吧！一個人來或是休揪朋友都適合，醇麻爽口的麻辣小火鍋，嗑整鍋不是問題啦！

【初九麻辣食堂】
地址：台北市北投區自強街73-1號
營業時間：11:00~14:30;17:00-21:00，週一公休
電話：02-2821-5946
粉絲專頁：https://reurl.cc/VLNGQb

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