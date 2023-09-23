屏東東港銅板美食【東隆古味麵食館】在金碧輝煌的宮廟裡吃麵/在地人推薦必吃/招牌必點可以吃到整隻蝦子鮮蝦餛飩/東隆宮周邊美食

環島美食第一站，我們來到屏東東港吃古早味麵食，這間隱身在宮廟裡的麵食館，若不是在地人介紹，真的很難想像這是一間麵店，從外觀看起來根本就是一間廟，走進去更是金碧輝煌，莊嚴又華麗，一樓是餐廳，二、三樓則是參拜的地方，招牌必點鮮蝦餛飩、紅糟肉、糖醋肉、古早味湯飯等都是銅板價就能享用，重點是好吃又便宜，在宮廟裡面吃麵，超有特色的，下回來東港除吃海鮮，還可以品嚐在地人古早味麵店。

相傳這裡有間隱身在宮廟裡的麵食館-東隆古味麵食館，在裡面用餐超有氛圍。

從外觀看起來是一間廟，別懷疑，走進去就是了，自己找座位，菜單在門口，點好後送到隔壁。

用餐環境超特別的，連紫水晶洞餐桌都有。

招牌必點：鮮蝦餛飩盤60元，皮薄內餡多，裡面有一整尾的蝦子包覆在裡面，超好吃的，下面還鋪滿豆芽菜，古早味十足。

招牌必點：糖醋雞丁飯60元，可以吃到香甜可口的糖醋里肌肉，還附魯蛋和荀絲，CP值也太高了。

招牌必點：古早味湯飯50元，裡面有滿滿的料還有鮮蝦，好吃又便宜，推薦必點。

招牌必點：紅糟肉50元，份量超多。

招牌必點：涼拌豬肝50元，豬肝很新鮮，入口即化，非常入味。

招牌必點：冷荀沙拉，一盤居然只要50元，也太便宜了～

一不小心點了滿滿一桌，平均每人居然只要百元初頭就可以享用超豐盛的海陸大餐，讓大家讚不絕口。

吃飽可以上二樓參拜，欣賞風景。

圖文並茂的菜單，讓我們一目瞭然。

最新DM，實際DM以店家為主，10元起銅板美食。

這是一間超有特色的在地美食，除氣派的裝潢還有好吃的鮮蝦餛飩，下次除了來東隆宮拜拜，也可以來品嚐在地人推薦的銅板小吃。

東隆古味麵食館：屏東縣東港鎮共和街19之1號；營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00

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