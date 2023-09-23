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> 圖文創作 > [台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧又溫馨的街邊小店/平價早午餐用餐好選擇/厚實三明治好美味(附菜單)

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧又溫馨的街邊小店/平價早午餐用餐好選擇/厚實三明治好美味(附菜單)

2023-09-23 10:12:12 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：107
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：252篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：k.k.bila 卡卡比拉
place台北市萬華區108臺北市漢中街149號149號1樓
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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K.k.bila早午餐

地址:108臺北市萬華區漢中街149號

電話:0223702651

營業時間:07:00–14:00

<正文開始>

今天要來和大家分享

西門一間小巧可愛的早午餐[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧K.k.bila早午餐

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他是和85度c 一起分租的 

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店小小的很溫馨[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

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<菜單>

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<上菜瞜>

其實他上菜不算快

可能剛好人潮比較多

 

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧全貌

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

 

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧雙層炸豬肉排$110

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看看這個厚實的豬肉排 還有厚厚的蛋

看了就超滿足[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

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裡面有炸豬排 生菜 厚蛋 番茄 還有他們的獨家醬料

要張超大口才有辦法入喉[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

豬肉炸得剛好 鮮嫩酥脆[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

 

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧香煎迷迭香雞胸肉沙拉$100

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沙拉除了菜和肉以外 還有附一球薯泥

真的吃得飽[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

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而且雞胸肉調味的很適中

有淡淡的迷迭香味

喜歡[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

 

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧香煎豬肉排$65

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我真的很愛他們家的厚蛋

一整個吃下去就滿足了[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

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吐司鬆軟 豬肉軟嫩[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

 

[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧花醬焦糖香蕉吐司$75

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吃完鹹的 來點甜的

也是剛好不膩[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧

<來個小總結>

很可愛的街邊小店 重點是餐點也好吃

選擇又多樣 東西平價

 

<資訊欄>

K.k.bila早午餐

地址:108臺北市萬華區漢中街149號

電話:0223702651

營業時間:07:00–14:00

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嘿嘿嘿~~~~~~~~~~ 我是阿蕊仔
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