[台北早午餐]萬華區西門站「k.k.bila 卡卡比拉」小巧又溫馨的街邊小店/平價早午餐用餐好選擇/厚實三明治好美味(附菜單)

K.k.bila早午餐

地址:108臺北市萬華區漢中街149號

電話:0223702651

營業時間:07:00–14:00

<正文開始>

今天要來和大家分享

西門一間小巧可愛的早午餐

K.k.bila早午餐

他是和85度c 一起分租的

店小小的很溫馨

<菜單>

<上菜瞜>

其實他上菜不算快

可能剛好人潮比較多

全貌

雙層炸豬肉排$110

看看這個厚實的豬肉排 還有厚厚的蛋

看了就超滿足

裡面有炸豬排 生菜 厚蛋 番茄 還有他們的獨家醬料

要張超大口才有辦法入喉

豬肉炸得剛好 鮮嫩酥脆

香煎迷迭香雞胸肉沙拉$100

沙拉除了菜和肉以外 還有附一球薯泥

真的吃得飽

而且雞胸肉調味的很適中

有淡淡的迷迭香味

喜歡

香煎豬肉排$65

我真的很愛他們家的厚蛋

一整個吃下去就滿足了

吐司鬆軟 豬肉軟嫩

花醬焦糖香蕉吐司$75

吃完鹹的 來點甜的

也是剛好不膩

<來個小總結>

很可愛的街邊小店 重點是餐點也好吃

選擇又多樣 東西平價

<資訊欄>

K.k.bila早午餐

地址:108臺北市萬華區漢中街149號

電話:0223702651

營業時間:07:00–14:00

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