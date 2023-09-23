桃園火鍋推薦/中壢sogo美食【汆鍋上選鍋物中壢sogo店】超值雙人海陸火鍋套餐/開幕加送肉盤+LINE好友送L1級(大)天使紅蝦(汆鍋上選鍋物菜單)

個人火鍋套餐均含(湯底/時令蔬菜鍋物盤/主食/附餐)自助吧飲品無限暢飲

好康報報: 9/14~9/27兩人同行點鍋送肉盤。9/28~10/10消費滿千送(肉品招待券) 點丸餃類送(炸豆皮)

食記原文: 桃園火鍋推薦/中壢sogo美食【汆鍋上選鍋物中壢sogo店】超值雙人海陸火鍋套餐/開幕加送肉盤+LINE好友送大天使紅蝦(汆鍋上選鍋物菜單)

汆鍋上選鍋物-中壢sogo店

電話:03-433-1198

營業時間:(日~四)11:00~21:30(五、六)11:00~22:00(打烊前45分最後收客）

地址:桃園市中壢區元化路357號(中壢sogoB1)

粉絲頁: 汆鍋上選鍋物

官網: https://zex.com.tw/cuanshapot

車停sogo消費滿額憑發票可折停車費

結帳方式: 現金、Line Pay、信用卡(感應式支付皆可)

堂妹放假為了愛兒專程搭火車來桃園買(全台僅一家/暫無其它分店)澳門葡式蛋塔回去給寶貝吃! 我剛好幫朋友拿手機來sogo旁( ProFix中壢新生店 )換電池！午餐就近載妹妹來sogo中壢店B1吃飯

看到(汆鍋上選鍋物)餐廳門口立牌寫著9/14~9/27歡慶開幕(點鍋送肉)感覺CP值高高就選汆鍋吃午餐

店門口有MENU可查看(價格最低298元)即可開鍋趣! 素食鍋只要248元

不曉得是否因開在百貨公司內？內用 不能帶寵物喔！

入店餐廳裡有一面(汆鍋)打卡牆。喜歡拍網美照者~在這兒拍 就對了

用餐環境 帶著簡約文青風格、燈光明亮、座椅舒適

有置物籃可放置包包與逛sogo戰利品

座位分成單人、雙人、4人桌

親子家庭用餐有兒童餐椅

回家後查看店家粉專(汆鍋上選鍋物)9/8剛試營運不久、算是中壢區新開幕火鍋店

(平日)午餐時段很多饕客和我們一樣看到餐廳門口『開幕好康』立馬毫不猶豫的直接往店內走(火鍋真的是大家一年四季吃不膩的美食呀)

好康再報報: 加汆鍋LINE好友或google打卡評論(出示給服務生做確認)馬上送體型身長、重量最高等級天使紅蝦乙隻

加入汆鍋上選鍋物-中壢sogo店LINE好友可查看最新菜單/消費方式說明/餐廳資訊/優惠活動

汆鍋上選鍋物消費方式:

內用 +10%服務費

可共鍋 (共鍋)加收150元(可折抵消費) 120cm以下兒童(不收)共鍋費

結帳方式 : 現金、Line Pay、信用卡(感應式支付皆可)

(一~五)可預約訂位03-433-1198 (六日與國定假日)只接受現場候位

(平日)用餐不限時 (假日或客滿時)則限90分鐘

開車可停sogo百貨地下停車場(停車費用/每小時60元)

消費滿500元，可憑當日電子發票或銷貨明細(免費停半小時)購物滿3000元可免費停車3小時(超過3小時後『無』停車優惠)

點餐方式：先選湯頭>選主餐>選附餐或加點肉盤、海鮮、特色丸餃...

汆鍋單點餐食menu

9/14~9/27任點兩鍋(單人鍋)或點(雙人套餐)加碼送(台灣梅花豬/精選雪花牛/鮮嫩雞腿排) 肉盤3選1=多一盤肉肉概念(現場馬上做兌換)

我們點『雙人套餐』選送~台灣梅花豬肉盤

很有誠意、送的肉肉份量不少捏!

若您錯過9/27前~開幕送肉活動!

中秋~雙十國慶『汆鍋』還有第二波好康送活動!

9/28~10/10 點丸餃類現場送(炸豆皮)、消費滿千送(肉品招待券)下次使用

內用自助吧飲品(日式煎茶/烏梅汁/芒果冰沙/冬瓜檸檬冰沙)無限暢飲

我喜歡芒果冰沙~

醬料區~火鍋佐醬DIY

吃火鍋我愛蒜多多佐醬

單人火鍋最低298元即可點食(梅花豬/培根豬/雪花牛)套餐(還有很多單價高一點點更優肉品主食可點選)

茹素朋友有248元(素)菜豆菇菇鍋~可點食

我們看到MENU內(雙人套餐)千元有找就可吃到豐富海陸食材，肉肉控若點888元雙人肉食主義有3盤肉肉+手工漿覺得CP值很讚!

點了 雙人海陸汆鍋套餐 $999元+10%服務費

主食可選(下圖)肉盤5選2 (台灣梅花豬+特選霜降牛)+海鮮拼盤+手打漿2選1(選~鮮脆蝦仁漿）

火鍋湯底~我們有加價換湯(等等詳分享)

雙人套餐+開幕慶送的肉盤+加Line好友送的天使紅蝦+單點綜合丸餃

2個人吃這桌超澎湃!! 您也可以這樣點喔

(雙人海陸汆鍋)海鮮拼盤有(白蝦/草蝦/巴沙魚/鯛魚/小卷/大文蛤)+鮮脆蝦仁漿

肉盤5選2(每種肉品有120g)台灣梅花豬+特選霜降牛

有9種火鍋湯底可選擇! 基本湯底『金澄昆布湯』免加價!

其它口味湯頭~需加價更換湯底

吃過數不清火鍋品牌

第一次看到客家福菜蛤蠣湯+30元即可升級換此湯

勾起了小紫愛嚐鮮的好奇心！

以昆布鯷魚高湯為基底，鍋內放入大量客家福菜+蝦皮+香菇絲及大蛤蜊 (很台味的客家風湯頭fu~)

鍋中的蛤仔是客家福菜高湯鮮味來源之一(建議您)讓它們留在鍋內與食材一起烹煮提鮮,千萬不要煮滾看到蛤蜊開口笑就全撈出來吃下肚嘿! 店家拿它當鍋底~用意應該是讓客人熬湯用

點鍋均附一份時令蔬菜盤(含火鍋丸餃類)約12種

菜盤食材全部梭哈開煮趣!!

客家福菜蛤蠣湯~還沒涮肉、煮大量海鮮前先盛一碗喝喝

經過陰乾自然醱酵客家福菜、外觀乍看很像酸菜

『湯頭』入口不會像酸菜或鹹菜那樣酸與重口味!

喝起來帶著福菜特有香氣、湯韻甘甜順口、涮肉或煮海鮮都很適合

中壢sogo剛開幕不久火鍋店~服務生訓練有佳!

用餐過程會主動巡桌幫我們收空盤與加高湯

全店所有湯底『加高湯』都是+以日本昆布/鯷魚/洋蔥/青蔥/香菇/高麗菜熬煮而成『金澄昆布高湯』

開幕慶加汆鍋上選鍋物-中壢sogo店Line好友或google打卡評論送的『天使紅蝦』尺寸是天使紅蝦界的LV(體型重量身長)都是L1最高等級

更 令人驚艷 的是 蝦頭 竟然都有 滿滿 蝦膏捏！

每桌不限人數均可做兌換；每支手機帳號(完成活動規則)都可現場兌換1隻(活動數量有限~送完為止)

生食級天使紅蝦 不宜煮太久會過熟!!

size超大隻、煮熟沒啥縮水

愛吃『蝦』堂妹!超興奮! 直呼好久好久沒吃過滿滿蝦膏『天使紅蝦』真的是迷人吮指海味!

L1級~天使紅蝦很大隻、蝦肉也飽滿

(下圖) 成人大姆指做比例尺、蝦肉寛度比指甲還寛喔! 而且肉質非常鮮甜

雙人火鍋附餐有:白飯/冬粉/雞蛋和須加價主廚滷肉飯/手工蔬菜拉麵 5選2

飯食控~我選主廚滷肉飯 +10元

妹妹選手工蔬菜拉麵 +20元

主廚滷肉飯 太香了

原本不想吃飯的妹妹也忍不住的分食1/3碗滷肉飯吃

滷肉裡頭加了大量油蔥滷製;非常有台灣古早味滷肉飯香氣、滷肉偏瘦不肥膩、鹹甜鹹甜滷汁拌飯很涮嘴

妹妹湯底+90元換麻辣牛奶湯

汆鍋上選鍋物『泰式青檸與松露牛奶湯』看起來也很有特色、下回有來逛sogo會想換點這兩種湯嚐鮮

麻辣牛奶湯 指的是噴香麻辣湯底+一瓶高大鮮奶之組合

原本我們想先放一些食材煮(噴香麻辣鍋吃)嘗嘗汆鍋麻辣湯底的醇香味

服務生遠遠的看我們將食材放進麻辣鍋後(沒倒鮮奶)

貼心地走近提醒(指導我們)

麻辣牛奶鍋煮法: 開鍋後先倒半瓶牛奶入鍋讓高大鮮奶與麻辣湯底mix即是帶著奶香『麻奶鍋』等煮食第二輪時再將另外半瓶鮮奶倒入鍋中續煮，可預防一開始就將整瓶鮮奶全倒進(麻辣鍋)裡火力開太大易導致湯頭煮焦的冏況

我們當下就...不好意思(先煮麻辣鍋吃)

直接按照服務生的指導(先倒半瓶鮮奶)入鍋煮麻辣牛奶鍋

主廚特製麻辣底料+燈籠椒、花椒油、青蔥、薑...熬煮而成的麻辣湯底mix牛奶後(辣度介於微辣~小辣喉韻)屬麻香味較重的麻辣湯

『麻奶鍋』涮肉或煮海鮮都好吃，尤其是煮手工蔬菜拉麵吸附麻奶湯汁再拌醬

蔬菜盤內的凍豆腐別急著吃

可先放麻奶鍋內煮久一點再開吃、感受那麻奶湯『爆汁』爽感!!

台灣梅花豬肉片 有厚度、不會薄如紙

水

『汆』字唸 ㄘㄨㄢ 與川燙的『川』字音似意同

意指將優質食材『汆』進特色湯底裡，川燙烹煮後即可享用鍋物最佳原食鮮甜味蕾與口感!

尤其是肉品(湯滾) 夾著來回在麻奶湯裡來回涮煮至熟立馬起鍋(口感最讚)

特選霜降牛 油花真美~好大片

PS: 肉品原肉現切、每塊原肉size大小及油花分佈均不同;請以現場出餐肉盤為準(避免產生誤會小紫食記僅供參考)

霜降牛涮煮5分熟 肉質最甜美

肉真的很大片、一片就快佔滿鍋；來回涮個3~5下即可開吃

再涮一片~ 我喜歡肉肉涮麻辣牛奶鍋滋味

這裡的服務很好!

服務生看妹妹走到自助吧要拿(金澄昆布湯)加湯

立馬走近說: 馬上過來幫我們加湯!

除了店內客滿(忙錄ing) 無法時時幫客人加湯外，今天用餐服務生均很勤巡桌(主動)幫客人加湯、光妹妹的麻辣牛奶鍋就加湯加了4次

附餐 +20元 換手工蔬菜拉麵

今天是蕎麥拉麵! 服務生送餐時有介紹(汆鍋)的手工拉麵口味經常做更換隨機出餐so可能每次來吃(點的)拉麵口味都不同

蕎麥拉麵 口感相當Q彈、單吃細細咀嚼有著濃郁麥香、妹妹後來在碗內淋了半匙『麻辣牛奶湯』拌麵、直誇這兒的手工拉麵~很帶勁! 很彈牙不軟爛

點雙人海陸汆鍋套餐 會有一管手打漿(鮮脆蝦仁漿/白玉花枝漿)2選1

鮮脆蝦仁漿 裡頭有數隻一整隻手剝蝦仁， 不是切成小丁蝦仁丁

手打魚漿包裹新鮮蝦仁真材實料、味道特鮮!

蝦仁Q彈、魚漿裡頭還有加荸薺丁、一口塞嘴裡真的是『鮮Q甜又脆口』

雙人海陸汆鍋~ 海鮮拼盤 出餐有打冰保鮮

我們各拿一半『海鮮』煮食各自點的火鍋湯底吃

(客家福菜蛤蠣湯)煮海鮮很對味! 食材新鮮、汆煮後免沾醬(直接吃原味) 最鮮甜

蝦控堂妹再次雀躍的歡呼! 汆鍋的白蝦也是滿滿蝦膏

超喜歡吃蝦膏的她~這餐吃的超滿足又滿意!

喜歡吃蝦~我的蝦也給妳吃個過癮

蝦子新鮮無話說、彈牙口感更不用再多做介紹(我當下好想拍下她那吸吮蝦蝦的滿足模樣)礙於妹妹素顏最後就...沒拍啦！

麻辣牛奶天使紅蝦~出鍋嚕

小紫剛剛煮的福菜蛤蠣天使紅蝦～蝦頭滿滿蝦膏

沒想到妹妹這隻也是滿滿蝦膏捏！

外食火鍋~真的是第一次吃到『這麼大隻的天使紅蝦+爆多蝦膏』驚喜感！！

點餐前看餐桌上立卡介紹、感覺這兒的『手工火鍋丸餃』好像也很厲害

單點一份丸餃拼盤

（含:南門手工蛋餃/鱈魚丸/新竹貢丸/手工芋頭貢丸/南門手工燕餃）

妹妹說: 手工餃全放進客家福菜蛤蠣鍋中煮、這樣比較能品嚐丸餃甜味

南門市場手工蛋餃 咬開會爆汁、蛋香肉鮮甜~真的比超市買的蛋餃好吃很多很多

每款手工丸餃~ 口感滋味真的和大賣場賣的相差甚遠! 粒粒真材實料、吃的到肉甜味又紥實。

鱈魚丸~彈牙吃的到魚漿鮮味、不會粉粉爛爛

手工芋頭貢丸~包夾超多綿密檳榔心芋丁、口口肉漿甜+芋香味十足(我這芋頭控的愛)

南門市場手工燕餃~手工捶打豬肉製成的燕餃皮與肉餡、特Q特香

芒果冰沙 冰涼好喝~再續一杯

剛剛有說: 客家福菜蛤蠣鍋裡頭『蛤蜊』是拿來熬煮高湯用、它們能讓昆布福菜鍋底增添蛤仔鮮甜味

我覺得這湯底~老少咸宜! 尤其是帶家中長輩『外食吃火鍋』可以點客家福菜蛤蠣鍋~有福菜香又不會像酸菜鍋那樣酸鹹、湯頭溫醇回甘煮肉、煮海鮮都好吃

桃園套餐火鍋、中壢火鍋套餐

sogo中壢店B1美食街新開幕『汆鍋上選鍋物-中壢sogo店』開幕送肉活動與中秋國慶吃鍋活動真的很划算!

趁優惠期間~快揪鍋物控閨蜜、家人、同事一起吃鍋趣!!

​更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG ​https://www.instagram.com/duck303088/

更多『桃園旅遊景點』趴趴go

​更多桃園『中壢內壢區美食』吃吃喝喝

​更多『桃園區美食』吃吃喝喝

更多桃園『八德區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『南崁蘆竹區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『龜山區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『楊梅新屋區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『大溪區美食』吃吃喝喝

​ 更多桃園『龍潭平鎮區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『觀音大園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『復興區美食』吃吃喝喝

桃園中壢/平價小火鍋【逸小鍋鍋の物-中壢健行店】20多種火鍋湯底/內用自助吧無限吃到飽。單點豬肉片or生干貝買一送一(食記+菜單)有foodpanda外送

桃園中秋月餅推薦/寵物友善/不限時咖啡館【紅菓咖啡x齊食】中秋限定~咖啡拿鐵蛋黃酥/好吃手作爆漿麵包/司康(齊食蛋黃酥)

中壢美食/中原大學早午餐【豪秋吐司】桃園好吃手作漢堡排吐司專賣店/中壢早餐下午茶/野獸三明治內餡超豐富(MENU+停車資訊)

桃園中壢甜點推薦【MOFA魔法氛子】好吃千層蛋糕/生日蛋糕/內用不限時/有插座wifi；送禮慶生4吋蛋糕2~3人享食嘟嘟好(中原夜市甜點)

桃園好喝飲料推薦/中壢手搖飲【放空SPACED OUT新生店】嚴選台灣好茶/100%水果原汁特調水果飲/自熬蔗糖/Q彈白玉珍珠。消費集點享優惠/有外送(放空飲料MENU)

每個人對『汆鍋火鍋』口味喜好味覺不盡相同；2023-9/14食記心得(僅供參考)營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的支持是我繼續寫文分享的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點 go