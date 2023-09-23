台中美食｜最肉燒肉-專人代烤王品旗下超質感燒肉，全新推出雙人組合餐，台中燒肉聚餐推薦首選

燒肉控照過來!說到台中就不得不提燒肉，身為在地台中居民近期挖掘到一間很厲害的燒肉店， 最肉燒肉 是王品旗下的品牌，提供專人全程代烤服務，不用再擔心自己烤肉技術不好，優質肉品再加上竟然還有冠軍調酒師的獨家調酒可以搭配，並且用餐氛圍輕鬆愜意，是個很適合朋友、閨蜜生日聚餐或是下班想放鬆的好去處。

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最肉燒肉 台中公益店

▋地址 : 台中市南屯區公益路二段 171 號

▋電話 : 04-2322 2868

▋營業時間 : 11:30-14:30，17:00-24:00，周六日11:30-16:00，17:00-24:00

▋官網:最肉燒肉餐酒館官網

▋臉書:最肉燒肉餐酒館Facebook

▋Instagram:最肉燒肉餐酒館Instagram

▋訂位連結:最肉燒肉餐酒館訂位連結

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▲店家外觀使用金黑兩色作為主要配色，招牌直接使用燈光呈現，搭配起來質感滿分，之前經過好幾次都很想吃吃看，終於吃到了!!

▲總共有兩樓，大大的「最肉」招牌真的會讓人忍不住多看兩眼。

▲進入店家後，會先看到櫃檯，服務人員會在這邊為客人帶位。

▲若是需要稍等帶位，旁邊也有座位區提供給客人稍作休息，這邊也很適合拍網美照，可以邊等待邊拍照留念唷。

▲一樓座位區，很喜歡用餐區的燈光氛圍，用餐起來非常舒服，可以看到來用餐的客人旁邊隨時都有服務人員在代烤，完全是手殘之人的一大福音，也很適合想吃到專業級烤肉的朋友們，聚餐來最肉燒肉餐酒館真的超棒。

▲四人座位區，大背板下的座位區非常適合拍攝網美照，個人最愛這區的座位，很有氣氛加上拍照也非常好拍。

▲六人座位區有兩個爐火，多人聚餐也不用怕要烤很久才吃得到肉。

▲吧檯座位區，可以近距離欣賞調酒師調酒，也很適合跟閨蜜兩人放鬆的吃飯場所。

▲雙人組合餐【狂放牛豚】＄2280

(餐點含：厚切澳洲全血和牛板腱牛排、美國和牛牛小排、迷迭香橙酒櫻桃鴨胸、伊比利豬肩小排、松露雞松阪)

這次來品嚐新推出的「狂放牛豚」雙人組合餐，不僅是牛肉品質非常厲害，連櫻桃鴨胸、伊比利豬肉質都相當軟嫩，超級驚豔。最肉使用不同的切花、醃漬及醬料，再搭配服務人員高超的烤肉技術，使每樣肉品都能發揮獨特的風味。如果是我自己烤一定沒辦法烤得這麼好吃，可能還會浪費這麼高級的食材哈哈。

▲雙人組合餐【狂放牛豚】：迷迭香橙酒櫻桃鴨胸

端上桌時，服務人員會同時點火燃燒櫻桃鴨胸，完全是視覺以及味覺的饗宴。個人非常喜愛櫻桃鴨胸但很怕吃到肉質很柴，最讓我驚豔的就是 最肉的櫻桃鴨胸 完 全 不 柴 !!!

▲你看看這麼粉色的肉質，真的是此生吃過最嫩的櫻桃鴨胸了。

▲搭配專業服務人員一流的烤肉技術，還會剪成適合一口品嚐的大小，真的超級無敵貼心。另外，櫻桃鴨胸搭上檸檬更能帶出肉質的鮮甜，非常喜歡。

▲雙人組合餐【狂放牛豚】：厚切澳洲全血和牛板腱牛排

看看這板腱牛的大理石花紋，均勻的油花分佈，還沒吃到就已經有預感會非常好吃。澳洲全血和牛是由100%日本和牛血統放養於澳洲原始草原，每年台灣僅提供10頭，所以是非常稀有的高級食材。整道肉品除了一旁的蒜片、辣油醋醬外，店家還有提供搭配山藥的吃法。

▲將將!!!!經由服務人員的巧手，烤出肉質帶有粉色的板腱牛，邊拍照已經在邊流口水了。一口咬下後，肉汁超多加上軟嫩口感，幾乎可以說是不用嚼很多下就在嘴巴裡化開了，無敵驚豔200顆星星，太好吃了!!!!

▲另外，底部會鋪山藥，服務人員建議可以先吃原味後，再試試搭配山藥的吃法，山藥烤到恰到好處，保留水份再搭上和牛板腱牛排，真的超 級 好 吃!

▲雙人組合餐【狂放牛豚】：美國和牛牛小排

看到這道應該可以發現最肉對於擺盤都十分用心了吧!這道美國和牛牛小排使用兩種呈現方式，一上桌用乾冰以及火焰的方式上菜，視覺非常震撼。

▲上圖切為薄片方式呈現，下圖則是用塊狀呈現。

▲美國和牛牛小排的油脂造成熊熊火焰，如果是一般人如我，控制不好可能就直接燒焦了，但是!!好在最肉有最專業的服務人員代烤，這時候你就會慶幸自己選對燒肉店吃飯了哈哈。

▲薄片的美國和牛牛小排我會捲捲捲，捲入店家調製的蔥鹽醬，肉質軟嫩搭上蔥鹽香氣，是我最愛的組合。另外一旁的沾醬是店家特調，把醬油打成泡沫再加上芥末，搭配肉品吃起來很清爽。

▲雙人組合餐【狂放牛豚】：伊比利豬肩小排

豬肩小排香氣十足，吃起來肉質彈牙，個人非常喜歡搭配上面的醬油芥末醬，讚讚。

▲雙人組合餐【狂放牛豚】：松露雞松阪

竟然要吃到尾聲了，還可以處處有小驚喜，最肉除了有優質的肉品外，連沾醬搭配也十分講究，今日最愛的莫過於松露醬了，完全就是滿分的沾醬。另外服務人員還會使用迷迭香提味，再搭配松露更能提升雞松阪的香氣。

接著來推薦附餐的部分，搭配指定的推薦商品可任選3款 $380

前菜有魚子醬煙燻牡蠣、雪蟹干貝漢堡，

沙拉有酥炸魚皮辣油醋沙拉、酥炸牛蒡胡麻沙拉，

主食有醬燒牛肉焦糖吐司、松露雞肉釜飯，

以上6款任選3款可享有優惠價 $380。

▲【魚子醬煙燻牡蠣 $160】

(搭配指定推薦商品任選3款 $380)

這道屬於開胃前菜，煙燻過的牡蠣搭配魚子醬，吃起來帶有獨特香氣，牡蠣味道不會太腥，擠上些許檸檬能夠更帶出層次風味，店員說吃下去後一定要搭配旁邊的威士忌，意外地蠻平衡口感，第一次體驗這麼特別的吃法。

▲【松露雞肉釜飯 $180】

(搭配指定推薦商品任選3款 $380)

這道松露雞肉釜飯也是店員激推的品項，裡頭含有杏鮑菇、雞肉、蔥花，還有最愛的松露，把他們全部拌在一起，香氣真的超級濃郁，好吃到不行。

▲粒粒分明的米飯加上松露香氣，直接吃上兩碗不是問題。

▲【醬燒牛肉焦糖吐司 $160】

(搭配指定推薦商品任選3款 $380)

外層裹上焦糖，裡面放入醬燒牛肉，甜鹹組合沒想到非常搭!!酥脆的甜外皮，搭配牛肉香氣，非常好吃。

▲【約翰走路黑牌 highball $180】

來最肉怎麼可能不來點酒精呢!這款喝起來酒感蠻重的，搭配燒肉喝起來也很對味。除了調酒、威士忌外，店家也還有清酒、白酒、氣泡酒、紅酒提供給大家選擇，酒類豐富完全是都市人下班放鬆的好地方唷!

▲【蜂蜜柚子紫蘇氣泡飲 $120】

不喝酒的朋友們也有無酒精飲品可以選擇，「蜂蜜柚子紫蘇氣泡飲」蜂蜜與柚子的香氣搭配氣泡感，喝起來口感清爽。

▲【可可貝里詩奶油冰淇淋$120】

沒想到竟然還有甜品吧!oreo冰淇淋搭上巧克力醬，甜而不膩的口感搭上奶油香氣，更堆加層次感，當作餐點最後的結尾，真的十分合適。最後店家還有小彩蛋，竟然會提供客人每人一杯小沙瓦，跟專業的服務人員乾杯!氣氛真的很好，下次聚會都想直接揪一大團來這吃飯了~

▲最肉燒肉貼心的地方不僅僅展現在餐點上，廁所也更是處處藏著小貼心，獨特造型的洗手台也很顯獨特姓。

▲竟然還有Jo Malone的香水耶!!!!跟我一起進來的客人也一起驚呼，果然是王品旗下的品牌，超級貼心。除了香水外還提供各種應急小配備，會注重小細節的店家必須要讓大家看見!

這次最肉燒肉新推出的雙人組合餐，再加上特色副餐、甜點，以及 冠軍調酒師的獨家調酒，絕對能夠讓朋友、閨蜜聚餐吃得開心又滿足。

最後，附上店家菜單:

最肉燒肉 菜單

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