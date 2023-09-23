【台北】中山站－Miss V Bakery Cafe 人氣冠軍肉桂捲，高CP值百元柳橙翻轉蛋糕超可口！

幾個月前就跟軟豆說好，我們要來個肉桂捲之約，等呀等～終於盼到了這一天，我們鎖定的是中山站的人氣肉桂捲「Miss V Bakery」，來看看我們這次的用餐體驗吧
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Miss V Bakery位於赤峰街巷弄裡，從中山站4號出口步行5分鐘內即可抵達。建議事先訂位，內用限時2小時，低消$150/人，酌收10%服務費。
Miss V Bakery是一間親子寵物友善咖啡廳，環境上可能會有孩子的嬉笑聲，如果怕吵的人可能不適合內用。
菜單
Miss V Bakery菜單有不少品項，早午餐、沙拉、飲品應有盡有，麵包及蛋糕則可以到櫃檯挑選
（菜單取自Miss V Bakery臉書粉專，點選圖片可連至粉專查看）
看到架上琳瑯滿目的蛋糕、麵包、軟餅乾，直接讓我選擇障礙，畢竟想嘗試的很多，可惜胃只有一個
捕捉到可愛的軟豆正在點餐的畫面，她正指著被我們選中的翻轉柳橙蛋糕，趕快往下看看我們的評價吧！
餐點介紹
看了官網才知道，這款肉桂捲是被蘋果日報評選為台北第一名的肉桂捲，店家的商品介紹也有說這款焦糖黏黏包適合擔心肉桂捲味道太重卻想嘗試肉桂捲的人！所以如果是肉桂重度愛好者，這款的肉桂香氣可能無法滿足你，但我覺得可以給它一個機會品嘗看看。
焦糖黏黏包 $99
第一口咬下之後，確實沒有想像中濃郁的肉桂香，而是甜而不膩的焦糖香氣與微微的肉桂味彼此點綴，鬆軟的麵包體配上核桃，所有味道、香氣跟口感在嘴裡達到一個舒服的平衡點。雖然跟我想像中的味道不一樣，但卻也沒有絲毫的失望，我依舊很享受這份焦糖黏黏包，也看見坐在我對面的好友吃得一臉饜足，那是藏不住喜歡的表情呀
翻轉柳橙蛋糕 $100
軟豆吃了一口之後說，她覺得蛋糕體的口感介於磅蛋糕跟戚風蛋糕之間，我嚐了一口之後就瞬間懂。因為這款蛋糕不像以往吃到的磅蛋糕那麼紮實，而是多了一份濕潤的鬆軟口感，糖漬柳橙的味道也令我十分著迷，因為我無法抗拒柑橘類的香氣，酸甜滋味總讓人幸福的停不下來
我對於自己選了這塊蛋糕感到十分自豪！因為我真的超級喜歡，而且一塊才賣一百欸，有沒有搞錯？CP值超級高的耶！我敢保證我下次到中山站一定會忍不住來外帶一塊蛋糕回家
小杯穀物脆片優格 $50
這個優格也是意料之外的驚喜，優格本身沒什麼甜味，搭配上面的穀物就會越嚼越香，本來以為就這樣了，結果湯匙往下一撈發現還有加料，吃了好幾口才意識到是蘋果丁，沒想過蘋果的香甜滋味融入優格會這麼加分！本來只是因為我不喝飲料，才隨性點的品項，卻讓我對優格有了不一樣的體驗，真是小確幸
美式咖啡(熱) $100
軟豆點的咖啡，她說就是一般咖啡機的咖啡，冷掉後偏酸，所以應該是用比較酸的豆子。（反正我跟咖啡不熟）
の食記總結
先給一句評語的話，就是「我一定會回訪的一間店」，雖然今天嘗試的品項不多，但每一個都讓我留下很美好的印象，當然會想要再嘗試其他品項囉！最喜歡的一個我會選擇翻轉柳橙蛋糕，我已經在想下次什麼時候要去外帶囉！看我多喜歡
By Winnie
-------------【店家資訊】-------------
Miss V Bakery Cafe
地址：台北市大同區赤峰街49巷22號
電話: (02)2559-7391
營業時間：11:00~19:30
*可以訂位，內用限時2小時，酌收10%服務費
以上評論為個人心得及意見，僅供參考
食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站
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