【台北】中山站－Miss V Bakery Cafe 人氣冠軍肉桂捲，高CP值百元柳橙翻轉蛋糕超可口！

幾個月前就跟軟豆說好，我們要來個肉桂捲之約，等呀等～終於盼到了這一天，我們鎖定的是中山站的人氣肉桂捲「Miss V Bakery」，來看看我們這次的用餐體驗吧

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Miss V Bakery 位於 赤峰街巷弄裡，從中山站4號出口步行5分鐘內即可抵達。 建議事先訂位，內用限時2小時，低消$150/人，酌收10%服務費。

Miss V Bakery是一間親子寵物友善咖啡廳，環境上可能會有孩子的嬉笑聲，如果怕吵的人可能不適合內用。

菜單

Miss V Bakery 菜單有不少品項，早午餐、沙拉、飲品應有盡有，麵包及蛋糕則可以到櫃檯挑選

（ 菜單取自 Miss V Bakery臉書粉專， 點選圖片可連至粉專查看 ）

看到架上琳瑯滿目的蛋糕、麵包、軟餅乾，直接讓我選擇障礙，畢竟想嘗試的很多，可惜胃只有一個

捕捉到可愛的軟豆正在點餐的畫面，她正指著被我們選中的翻轉柳橙蛋糕，趕快往下看看我們的評價吧！

餐點介紹

看了官網才知道，這款肉桂捲是被蘋果日報評選為台北第一名的肉桂捲，店家的商品介紹也有說這款 焦糖黏黏包適合擔心肉桂捲味道太重卻想嘗試肉桂捲的人！ 所以如果是肉桂重度愛好者，這款的肉桂香氣可能無法滿足你，但我覺得可以給它一個機會品嘗看看。

焦糖黏黏包 $99

第一口咬下之後，確實沒有想像中濃郁的肉桂香，而是甜而不膩的焦糖香氣與微微的肉桂味彼此點綴，鬆軟的麵包體配上核桃，所有味道、香氣跟口感在嘴裡達到一個舒服的平衡點。雖然跟我想像中的味道不一樣，但卻也沒有絲毫的失望，我依舊很享受這份焦糖黏黏包，也看見坐在我對面的好友吃得一臉饜足，那是藏不住喜歡的表情呀

翻轉柳橙蛋糕 $100

軟豆吃了一口之後說，她覺得蛋糕體的口感介於磅蛋糕跟戚風蛋糕之間，我嚐了一口之後就瞬間懂。因為這款蛋糕不像以往吃到的磅蛋糕那麼紮實，而是多了一份濕潤的鬆軟口感，糖漬柳橙的味道也令我十分著迷，因為我無法抗拒柑橘類的香氣，酸甜滋味總讓人幸福的停不下來

我對於自己選了這塊蛋糕感到十分自豪！因為我真的超級喜歡，而且一塊才賣一百欸，有沒有搞錯？CP值超級高的耶！我敢保證我下次到中山站一定會忍不住來外帶一塊蛋糕回家

小杯穀物脆片優格 $50

這個優格也是意料之外的驚喜，優格本身沒什麼甜味，搭配上面的穀物就會越嚼越香，本來以為就這樣了，結果湯匙往下一撈發現還有加料，吃了好幾口才意識到是蘋果丁，沒想過蘋果的香甜滋味融入優格會這麼加分！本來只是因為我不喝飲料，才隨性點的品項，卻讓我對優格有了不一樣的體驗，真是小確幸

美式咖啡(熱) $100

軟豆點的咖啡，她說就是一般咖啡機的咖啡，冷掉後偏酸，所以應該是用比較酸的豆子。（反正我跟咖啡不熟 ）

の食記 總結

先給一句評語的話，就是「我一定會回訪的一間店」，雖然今天嘗試的品項不多，但每一個都讓我留下很美好的印象，當然會想要再嘗試其他品項囉！最喜歡的一個我會選擇翻轉柳橙蛋糕，我已經在想下次什麼時候要去外帶囉！看我多喜歡

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

Miss V Bakery Cafe

地址： 台北市大同區赤峰街49巷22號

電話: (02)2559-7391

營業時間：11:00~19:30

*可以訂位，內用限時2小時，酌收10%服務費

以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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