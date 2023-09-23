 2023 原創新美學LiMA原遊會｜台北心中山線形公園，超美阿美族流蘇裙燈光藝術節，音樂.美食.藝術9月22日正式開幕，大家快點來拍美照吧

2023-09-23

2023年秋天即將降臨，今天女王要帶大家前往台北市的心中山線形公園，一年一度的原民盛會 2023原創新美學LiMA原遊會 正式登場，這場盛大的活動以象徵起源的「樹」為主題，將心中山線形公園分為四大區域：Cidal（太陽）、Hekal（大地）、Fiwfiw（微風）和Riyar（海洋）。每個區域都融合了阿美族的語言和文化元素，讓您沉浸在原住民的美麗世界中，現在就讓女王帶大家前往活動現場逛逛吧~

⏏文章摘要

2023原創新美學LiMA原遊會

地點：心中山線形公園(捷運中山站4 號出口外)

展覽時間：2023 年9月20(三)-2023 年10月12(日)

2023原創新美學LiMA原遊會 把展區分為四大區域，每個區域都代表著各種原民文化的重要元素，下面女王就替大家細細介紹個個展區的攤位之美吧~



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原創新美學LiMA原遊會展區介紹

Cidal - 太陽的歌聲

Cidal 即是太陽的意思，也是2023原創新美學LiMA原遊會主會場，女王為了搶先分享這個厲害的活動，所以提前替大家到現場拍攝，這個區域精心設計的夜晚的燈光秀，充滿著陽光明媚的氛圍，不管是白晝還是夜晚都超級美，聽說當日還會以光影音樂、舞蹈來展現，原民文化的藝術之美。喜歡燈光秀的人就快到活動現場，欣賞到令人驚艷的燈光藝術表演以及音樂會吧。

在這些區域內還會有各種原民美食、農作物、工藝品等等，市集內的每一個攤位是都屬於在地一段故事。

Hekal - 大地的啟示

除了主會場那令人著迷的藝術表演和原住民文化體驗，還有一個不容錯過的亮點，那就是阿美族流蘇裙燈光藝術。在夜幕降臨之際，這個場地變身為一個超美的夢幻之地，阿美族流蘇裙燈光在微風中飄揚，宛如仙境般的場景。無論您是藝術愛好者還是攝影愛好者，這裡都是您捕捉美不勝收瞬間的理想之地。這個迷人的夜晚絕對會讓您留下難以忘懷的回憶，網美們快來這裡拍上一張讓人驚豔的美照吧~

Fiwfiw - 溫柔微風+ Riyar-特色海洋

會場都位於位於中山地下街R7出口，這裡擁有除了有超美藝術牆造牆外，當天更會有多樣的攤位以及展演活動喔! 如果想更了解當天活動以及行程的人，女王在文末也放上了當天的豐富活動表，有興趣的人就快到文末看看吧~

活動日程表可以參考下圖▼，更詳細資訊大家可以自行到下面官網查看喔!

LiMA 原民電商平台

此次LiMA原遊會不僅僅在城市中設計了各種絕美的造景，更打造了台灣原民部落的美麗風情與藝術的展區，大家趕快邀請親朋好友一同前來，一起捕捉這個難得的原創新美學之旅的美好瞬間吧！2023原創新美學LiMA原遊會 除了設計了豐富的現場活動外，更集結了台灣各地的原民的美食、農作物、工藝品，組成了 LiMA 電商平台 如果無法到現場同樂的朋友，也可以到LiMA 電商平台逛逛，感受原民文化之美唷~

原創新美學LiMA原遊會活動資訊

FB粉絲頁：看見太陽－部落小鷹

IG粉絲頁：看見太陽

活動時刻表：點我看活動

展覽時間：2023年9月20-10月12日

地點：位於捷運中山站4號出口(心中山線形公園)

(以上所有照片均為LiMA 原民會提供。)