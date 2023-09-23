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桃園吃到飽餐廳推薦｜一燒十味昭和園 楊梅店｜日式燒肉火鍋吃到飽！

2023-09-23 15:59:28 茉茉 人氣：121
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窩客好文

茉茉

發表篇數：90篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 楊梅區

造訪商家：一燒十味昭和園 楊梅店
place桃園市楊梅區三民路34號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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時節進入秋天，天氣漸漸涼下來了，尤其是中秋節挨家挨戶飄著烤肉香，食物的香氣是最有感染力的，總是讓人聞到什麼就忍不住想吃什麼，我最近就被鄰居的烤肉香給洗腦，不吃一頓燒肉無法解饞，但是自己準備烤肉食材太麻煩啦～懶人如我還是去燒肉店吃吧！而且比起在家用電烤盤燒肉，還是碳火燒肉的香氣更誘人啊！

一燒十味昭和園以前總店在鶯歌，評價一直都非常好，是很夯的日式碳火燒肉＋火鍋吃到飽，有新鮮肉品、海鮮、甜點、飲料、冰淇淋，品項相當豐盛，我常在鶯歌走跳，放進口袋名單很久了一直還沒造訪，目前鶯歌店停業中，他們全台還有十幾家分店，Google評價都有4點多的高分，我們就來去一燒十味昭和園 楊梅店吧！

 

一燒十味昭和園 楊梅店（inline預約點我）

 

▼一燒十味昭和園的店面環境是日式懷舊風格，我很喜歡這樣的風格，很像一秒飛日本吃燒肉！

 

▼有自助取用的飲料、冰淇淋。

 

▼還有生啤酒，如果需要的話請洽服務人員，不要自己動手喔～

 

▼一燒十味昭和園楊梅店的菜單。

目前有嚴選頂級$777／健康主義歡樂$999／極致奢華$1199 這幾種吃到飽方案，$1199方案還可以加$499，就有波士頓龍蝦吃到飽，搭配楊梅店現在的活動，還加上黃金角蝦吃到飽，兒童90cm以下只收清潔費$100，90~110cm兒童價$250，110~140cm兒童半價，140cm以上就算成人價。

 

▼現在楊梅店有黃金角蝦的活動喔！

 

▼我們選擇了$1199的方案，來看看我們吃了哪些好料吧～

 

▼火鍋的部分，一上桌內容物就滿豐盛了，火鍋配料的部分也都可以再加點，我們也有把部分海鮮用火鍋煮，湯頭很鮮還滿不錯的。

 

▼再來就是一燒十味昭和園為什麼叫一燒十味呢？原來～他們總共有十種調味料，可以一頓吃下來口味很有變化，怎麼吃都不會膩！

抽屜裡有六種調味粉：岩鹽、香辣黑胡椒、檸檬椒鹽、新疆孜然、芥末椒鹽、八味唐辛子

 

▼還有三種獨家特調醬料：原味蒜醬、辣味噌、日式味噌

 

▼最後是他們獨家製作的日式手工泡菜

 

小肥牛

油脂比較豐厚，所以我們一開始烤這個，讓烤網上比較有油脂，再接著烤下一道。而這個油花多的肥牛，配白飯滿好吃的喔～

 

A5和牛

肉質非常好，油花分佈細膩，兩面稍微烤一下，不要烤太熟就可以吃了，入口軟嫩，油脂香甜，剛剛好不會太油膩。

 

紐西蘭頂級牛舌

牛舌兩面稍微烤一下，吃起來稍微脆脆的鮮美口感，有多好吃真的不用我贅述！

 

無骨肩小排

帶有均勻油花，烤起來很香，是比較結實、有點咬勁的口感。

 

昭和嚴選帶骨牛小排

大理石紋路的油脂很豐富，稍微烤兩面焦香，口感彈牙多汁。

 

美國choice肋眼牛排

這塊分量不小，跟MARU的臉差不多大。

 

▼然後我必須說～它真的超～好～吃！！我這餐最喜歡的就是這一塊肋眼牛排，我喜歡牛排但是牙口不好，常常想吃又容易咬不動，這塊肋眼牛排也太軟嫩了吧！我烤到七分熟，咬起來好軟又多汁，MARU也說牛排好好吃，真是個懂吃的小吃貨啊！

 

美國穀飼比臉大牛排

要說到比臉大的牛排，就一定得搬出這一塊，它可是比大人的臉還大！牛排愛好者千萬不要錯過！

 

西班牙伊比利梅花豬

油花稍微多一點的豬肉，一樣超適合配白飯！

 

雪花松阪豬

這塊松阪豬是油花稍微多一點點的，吃起來有ＱＱ脆脆的咬勁又多汁。

 

朝鮮風味豬五花

用韓式辣醬醃過的豬五花，烤熟後剪小塊，再用生菜+泡菜包起來，爽脆又夠味！

 

佐賀阿嬤的手作肉

這是用昭和園獨家特製的醬料醃的豬里肌，吃起來是濃厚的蒜香風味，我們一家三口都覺得好吃，很意外MARU平常不愛蒜味的，但他很喜歡這一道。

 

昭和嚴選羊排

我不吃羊，所以這一道老爸獨享了，他說沒什麼羊騷味，肉質軟嫩還不錯。

 

▼海鮮種類超豐盛，有香魚、生食級干貝、海味雪干貝、魷魚圈、新鮮蛤蜊、海味大白蝦、天使紅鑽蝦、西非黑金剛蝦、泰國蝦，還有前面提到這次做活動的黃金角蝦

 

▼我跟MARU都超級愛吃蝦，一次吃到這麼多種類的蝦好有口福啊！

 

▼黃金角蝦對我來說很特別，我們是第一次吃到，它的頭比較大，比較沒那麼好烤，請教了服務人員，把它翻面烤一烤後剝開來看，裡面的肉呈現白色就是熟了，鮮美好吃，蝦頭我還丟進火鍋裡熬湯。

 

▼香魚肥肥嫩嫩，四面翻烤熟後就可以吃囉！它的肉很細緻。

 

魟魚魚翅

這個非常特別，我也是第一次吃到，兩面烤到金黃之後，剪成小塊就可以直接吃囉！吃起來像烤魷魚片的味道，很香很涮嘴，好適合當看電視配的零食噢！

 

蒲燒魚蓋飯

主食有幾種可以選，MARU喜歡蒲燒魚蓋飯，就點一碗給他吃。

 

▼他超喜歡的，自己一個人吃光蒲燒魚蓋飯，他說魚甜甜的很好吃。

 

▼這是甜品布朗尼，可以直接吃，或是稍微烤一下再吃。

 

墨西哥餅皮+乳酪絲

 

▼我們不太會烤這個餅皮，第一張不小心烤焦了，原來飯後點心可以請店員幫忙烤，店員烤得漂亮多了。

 

碳烤日式麻糬也是他們自家配方，跟外面賣的麻糬不一樣，店員推薦烤好後包入冰淇淋再沾花生粉吃，口感滿特別的！

 

▼我覺得以吃到飽餐廳來說，一燒十味昭和園有三種價位，想要小資享受一番或是豪華慶祝一下，甚至奢侈一點來實現個龍蝦自由，都可以有很好的選擇，所提供的菜色對應價格我覺得還滿超值的，肉類的品質很好，海鮮很新鮮、個頭也不小，小品配菜種類也多，十種調味料讓口味不會膩，楊梅店的工作人員也很親切，烤網換得很勤勞，也會不時幫我們查看烤得如何、需不需要幫忙，這一餐吃得非常盡興，解了心心念念燒肉的饞，一家三口都開心！

 

好～不管是不是中秋節，燒肉都是非常饞人的食物，半夜寫文章自己看照片又餓了，我認真寫這麼落落長的食記，就是為了饞你們！獨餓餓不如眾餓餓，你們快去一燒十味昭和園 楊梅店吃起來吧！

 

一燒十味昭和園 楊梅店

地址：326桃園市楊梅區三民路34號

電話：03 481 5933

臉書：https://www.facebook.com/showayangmei

inline預約：https://inline.app/booking/showapark/showayangmei

 

 
 
 
 



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這是一個愛吃愛旅行，體重本來快要破百的棉花糖媽咪，突然懸崖勒馬，發憤圖強努力朝小尺碼飛奔而去的故事。 部落格：https://www.mozaiyang.com/ 臉書：https://www.facebook.com/www.mozaiyang/
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