＋（松江南京小吃）台南無刺虱目魚-肉燥飯上鋪滿虱目魚皮 鮮甜蚵仔飽滿美味平價台南小吃！台南無刺虱目魚菜單

四平伊通商圈又多了一家平價小吃－台南無刺虱目魚

不用殺到台南在台北市區就能吃吃到台南美味

招牌的虱目魚、蚵仔滷肉飯，滿滿的海味多到都看不到飯了

四平街上美食很多除了知名的四平街番茄牛肉麵、名門燒臘、米蘭披薩、晴光紅豆餅

伊通街也成為飲料一條街，飲料的一級戰區，許多新店家到台北都要先來這裡是水溫

我很喜歡的發發牧場、金五春等飲料品牌我都很愛喝～

這家主打台南無刺虱目魚，一到用餐時間一位難求，擄獲周邊上班族的味蕾

店內相當明亮環境很乾淨，牆壁是很復古的紅磚設計，

有雙人桌也有吧台區可以自由入座

位於後方的自助區有調味料、餐具等等可以自由取用

沾魚肉、魚皮的哇莎米、特製蔥蒜醬油辣椒等等沾海味都好吃

台南無刺虱目魚點個飯搭配湯就可以吃很飽，用料超實在，湯頭很棒；、食材新鮮，吃起來更過癮～

多款特製的小菜，價格雖然不算便宜，有時候就犒賞一下自己多點幾個小菜，一個人吃飯也可以很豐盛

魚皮滷肉飯

台南無刺虱目魚必吃的新鮮虱目魚，魚肉不會有很重的腥味，魚肉處理的很好，不怕咬到魚刺，魚皮放超多可以吃爽爽

魚皮撒上胡椒，香氣十足，吃起來相當軟嫩，魚肉不會乾澀，一片接一片很涮嘴～

蚵仔湯

湯頭真的好棒喔，好清澈的湯頭，一入口充滿鮮甜味，完全可以感受到海鮮的鮮甜味，尚青的海味來台南無刺虱目魚吃爽爽

蚵仔飽滿多汁，一顆顆雖然不大，但味道相當好，不會有腥臭味，只有大海的鮮甜味，一口蚵仔湯一口魚皮滷肉飯真的好幸福

💭店家資訊 台南虱目魚粥

🏠地址: 台北市中山區四平街110號

🚌交通: 捷運松江南京站5分鐘

☎️電話: (02)2508-0927

⏰時間: 1100-2000

😪公休: 無休

💰消費: 現金、街口

💬官網: https://www.facebook.com/TiananMikfishCongee/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/405335033

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