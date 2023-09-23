桃園免費賞花景點/大溪【2023桃園韭菜花季】5區免費韭菜花田裝置藝術打卡趣! 停車場/周邊景點與美食

2023桃園韭菜花季活動從9/9~9/30止是旅人們每年9月遊桃園大溪必賞季節限定免費景點

在(水與綠休閒農業園區)中新里韭菜花田小徑裡放眼望去『雪白一片』韭菜花又有『九月雪』之美稱，花季時間倒數中~若錯過今年就要等明年啦!

連續4年大溪韭菜花節小紫都有騎車來賞遊(去年恰巧遇)桃園地景藝術節展區在大溪兩個活動同時舉辦最熱鬧最有看頭( 遊記回顧~點我 )

今年韭菜花季~花兒大約可賞到9/30 (花季時間長或短)需視現場韭菜花、開花速度而定(若愈靠近月底才來賞花、近拍的花朵)肯定沒現在好看

9/9~9/17活動最多最精彩(含農遊體驗)

(表演活動)均設置在 七張福德宮 前方廣場(目前已無表演)

(賞花地點)則是在 景觀土丘 旁的(下圖)右邊圓圈禁止圖案內(中新里韭菜花田)

花季( 無交通管制)車子可直接開到『中新里韭菜花田外』

9/9~9/17活動單位有跟附近『王老先生露營區』租借園區空間當臨時停車場so您9/16、17均可將車子停放露營區內、 再步行進入(附近)韭菜花季的『韭菜花田』賞花、拍照

PS:若9/18~9/30來賞遊!! 車子則是停放『景觀土丘』周邊停車格或馬路旁，車子不要開進(韭菜花田)小巷內、會車不易

今年花季的農遊體驗、農創市集、韭最趴饗農宴活動時間均只到9/17止，

接下來9/18~9/30僅只有『中新里韭菜花田~5區可賞』+『七張福德宮~彩虹市集有在地小吃美食』so適合安排快閃賞花再順遊大溪老街吃美食

遊記 2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花季活動、韭菜花田

水岸韭菜花季、好韭風華再現

(9/9、9/10)活動第1、2天由大溪農會主辦

(連續4年來賞韭菜花田) 這是我是第一次參加需早起的『花季賞花、農特產市集、摸彩活動』so想順便紀錄一下、等明年花季開始前才會記得關注活動官網、再次參加

辦在『 景觀土丘 』當天現場超過3000位在地民眾、遊客、攤商；場地大、好熱鬧

早上6:30開始排隊報到 (送~每人:帽子一頂/礦泉水/100元現場美食券/韭菜麵1組/摸彩券) 現場還有稅務(統一發票)有獎徵答攤位、捐發票換背包等...宣導品

2023大溪韭菜評鑑 在地菜農種的『韭菜』韭白都好長且長的粗壯又細緻；遠觀是不是很像蔥呀(誤~ )

大溪農會辦的『好韭風華再現』韭菜花季開幕活動,竟然還有『免費』韭菜餡餅DIY可玩(小紫立馬排隊報名DIY韭菜肉餡餅真有趣)

我已將~韭菜餡餅撇步全學起來嚕

回家後可以宅DIY做給家人吃

2023桃園大溪韭菜花季旅遊攻略地圖

中新里韭菜花田 有5處韭菜花裝置花田可賞拍

花田入口位在(下圖)右邊中間『紅圈禁止記號』處

您導航可以先設定『 大嵙崁天空之城 』會先看到(下圖)大溪神獸(超大裝藝)

中新里韭菜花田區『入口』就在(大溪神獸)前方馬路旁

雖然9/18~9/30『王老先生露營區』已 無開放免費停車

但~難得發現大溪(試營運中)新露營區小紫就順便分享給喜歡露營趣的您~

王老先生露營區(入口)是從大空之域遊樂場(下圖/黃色外觀)廁所後方小路進入

從這鍛造大門進入(右手邊)即是王老先生露營區

裡頭有養狗(遇陌生人會吠叫)狗狗只聽營地管理人員之指令、參觀前您可先電洽0968-203-875 或加入『王老先生fb社團』詢問 https://reurl.cc/bl5xnM

(下圖)9/11~9//17借給花季活動使用的停車場，就是平常露營客人的停車區

王老先生的停車空間腹地好大(分成兩區)

希望明年2024韭菜花季(活動方)一樣可以租借此處讓旅人免費停車再步行進入(中庄里韭菜花田)賞花

營地分成草皮營位與小紫稱木屋其實不是木頭材質的偽木屋住宿

目前剛試營運不久(硬體設備尚未完善)想了解詳情~可自己進社團( 點我 )查看詢問露營事宜！

站在 景觀土丘 上方往下瞭望『王老先生露營區』全景

草皮營位未來每帳都會有一個水槽

偽木屋房間分成『4人房&6人房』

4人房(共11間)6人房(共5間)

房型:5間標準4人房、5間親子溜滑梯房、5間和式通舖房

天空之域遊樂場 有免費公廁，中新里韭菜花田區內有土地公廟可借廁所

天空之域遊樂場 非常適合曬小孩、一旁還有滑草區

遊記 桃園免費親子景點/大溪【大嵙崁親水園區】天空之域遊樂場&超適合放風箏景觀土丘(超大沙坑溜滑梯、原木遊戲場、滑草區)

之前來~滑草區的草皮沒整理

這次可能是『韭菜花季』花田就在附近不遠處、9/9滑草區有整理喔! 需自備紙板或滑草板來此滑草樂！

今天的目的是要賞遊『2023大溪韭菜花田』我是花季活動開始前一天~騎車提前來賞遊(下午騎車進入花田區)

花田若遇雨天會泥濘、雨後想入花田拍照需穿不怕爛泥之鞋子或站在田梗旁(借位)拍照

今年韭菜花季期間(天氣都很好) 花況也美美的(目前9/23已靠近花季尾聲)花況可能比較沒那麼壯觀喔

大溪農會蔬菜集貨場

旁邊有個打卡必拍(中新韭菜花)站牌裝置

韭菜花田區 福安宮(土地公廟)有廁所可借

當您走著走著看到(下圖)右手邊貨櫃時代表(第一區韭菜花田)到啦!

貨櫃農路對面是『香野小舖coffee』沿著農路繼續往前走還有一間相同老闆提供農遊體驗『 香草野園 』

香草野園~離這不遠!

主要種植歐陸食材、香草作物與食用花卉是許多星級餐廳主廚指定合作的(食材產地)平常有推行多種深度農遊體驗與私廚料理

第一區~韭菜花田 綠野仙蹤

可以走進花田內拍美照

小紫自己一人騎車來賞遊 借位拍照打卡趣！

裝置藝術蠻可愛的! 但...說真的！我愛不出這些是什麼？外星人嗎？

第二區花田~風華再現

以粉藍相間風車為主題 微風吹拂時、風車會轉動喔！

9/9韭菜花季活動當天(參加活動) 有送一頂雙色(雙面)漁夫帽

在這兒~ 人比花嬌! 大家在韭菜花田裡都好會擺pose

第3區花田~群鹿戲花

群鹿戲花花田位在原野馬術訓練中心斜對面

鹿群位在靠近馬路旁花田內~ 好可愛

第4區花田~ 悠遊花海

放眼望去 數不盡的海豚頂著彩球在雪白花海裡悠遊

第5區花田~ 我愛大溪裝置

順著中新里韭菜花田農路繼續往前走(已沒有 今年花季活動之花田)可賞拍了喔!

沒參加花季活動的農田(韭菜田)請勿進入

中庄調整池對岸『 七張福德宮 』有遊客中心與彩虹市集(假日有美食攤販)可覓食 2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花季活動、韭菜花田

今年韭菜花季的農遊體驗活動已於9/17結束

9/30前旅人們一樣可以『自由進出』中新里韭菜花田賞花

若騎車來~ 機車請盡量停放馬路旁水溝上方水泥上或停『陳五常宗祠』附近空曠處、再步行賞遊

我來賞花這天早上下過雨，下午來賞遊(花田泥濘)天氣陰陰的無法拍到藍天

否則雪白花海搭配藝很漂亮喔！

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