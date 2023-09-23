高雄火鍋推薦【ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤】高質感鍋物燒烤店│專業職人代烤│集點活動送霜降牛/玫瑰豬│鳳山火鍋燒烤推薦│高雄美食餐廳

中秋節快到了～也讓我想吃烤肉了！

但是外面天氣依然炎熱啊！如果有冷氣房，有人可以烤給我吃那就太好啦！礙於女友非常討厭炭燒味，所以叫她陪我吃燒烤比登天還難...不知是老天眷顧還是我人生走大運，女友竟然說要陪我吃燒烤，她可以吃火鍋！我說哪有這種店啦！？她則神秘的說，晚上來載我，我帶你去吃！

▼ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤，就是這間位於鳳山鬧區的火鍋燒烤店！她看到同事分享，這家有她愛的火鍋，有我愛的燒烤，不小心有可能會變成我們的愛店哦！店家有集點活動與五星好評活動，別忘了哦！

▼這次我們點了「單人精選火鍋套餐」跟「單人燒烤套餐」，還單點了握壽司。原來這家還有提供日式料理。

▼單人精選火鍋套餐包含了，蔬菜盤，豚骨湯底，8oz霜降牛，烏冬，以及甜點！

▼看看這肉盤！真的是有夠吸引人！目測十幾片跑不掉，店家給的十分大方！

▼菜盤也不馬虎，餃類、菇類、菜類全都有！

▼店家給醬料也很大氣，整個一大盤給你，你想得到的不管是蔥、蒜、醬油等...總共加起來九種醬料任你吃任你搭！

▼ㄎㄨㄥˋ 湯極品鍋物燒烤環境有包廂，吧台座位，我們今天坐的是吧台！看得出來店家很講究他們的餐具以及整體呈現的質感！

▼接下來我的單人燒烤套餐登場！

▼首先是御香烤飯糰

光看金黃顏色就食指大動，表皮脆脆的，焦香味撲鼻，第一口咬下的撕裂聲，頗有黏性的壽司米，出乎意料的道地，有讓我驚喜到！

▼蝦味魚卵手捲，這個則是女友愛吃的一道，滿嘴魚卵波波響，吃起來就是美味！

▼ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤其實是職人幫你烤，而且店內完全沒有炭燒味，看看這個炭烤松阪豬，你就知道烤工不是蓋的！

▼接下來上烤蔬菜盤，真是只有豐盛而已！職人代烤完美保留蔬菜原有的原汁，如果是我烤，你可能只看到 （臭煨乾）而已.....

▼單點 炙燒鰈魚握壽司

新鮮的蝶魚片短暫地炙烤，然後巧妙搭配在優質壽司米上。吃起來清爽中帶點烤香味，微甜的壽司米則讓你有滿滿幸福感！

▼單點 星鰻握壽司

豐富的星鰻魚肉與烤製醬汁和壽司米巧妙地結合在一起，其肉質鮮嫩多汁，口感滑嫩。烤製醬汁賦予了壽司一種甜美的、略帶鹹味的香氣，與鰻魚的鮮美相得益彰。

▼你一定很好奇我們怎麼沒點飲料？

ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤是飲料冰淇淋無限供應哦！所以，你根本不用擔心！冰淇淋還是紐西蘭澳洲的水果冰淇淋！

▼吃完還有甜點！這頓真是值得了！店家提供的是自製的櫻花水信玄餅和茶凍。

今天我還真的有做大爺的感覺耶！這頓飯吃下來真是開心，不但滿足我想吃燒烤的口慾，也同時滿足女友的火鍋魂！環境特優，飲料冰淇淋還無限供應，日式料理也是水準之上，算是cp值相當不錯的店！我們已經打算下次帶家人來吃，火鍋的肉類與湯頭選擇很多，家人應該會非常喜愛！如果你也跟我們一樣，又愛燒烤又愛火鍋，這間絕對不能放過！

高雄美食火鍋燒烤推薦

ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤

地址：高雄市鳳山區青年路二段455號

營業時間：11:00-00:00

電話：07 777 6561

粉專：https://reurl.cc/eDkMNQ



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