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台灣欒樹 台灣金雨樹 燈籠樹 四色樹 都是它的名字

2023-09-23 20:15:14 夫子 人氣：251
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窩客好文

夫子

發表篇數：125篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 桃園區

台灣欒樹是台灣常見的行道樹，也是台灣本土的原生特有樹種，當節氣進入秋分 (國曆 9月23日或 9月24日)，天氣慢慢轉涼，欒樹開出頂生圓錐花序，黃色小花燦爛佈滿樹冠，因此有個美麗的英文名稱 Taiwan Golden-Rain 「台灣金雨樹」。不過幾天；黃色花叢出現紅斑，黃花開始落地，撒落一地花雨，授過粉的雌蕊隨即結成覆有嫩紅苞片的蒴果，入冬後嫩紅的蒴果轉為暗紅色，暗紅色的蒴果膨脹成氣囊狀，像千萬個小燈籠掛在樹梢，因而又有「燈籠樹 」之稱，時序進入隆冬，蒴果乾枯轉為褐色，樹葉也轉黃而離枝。欒樹一年四季呈現豐富的色彩變化，因此有「四色樹 」的稱謂。(季節限定)
台灣欒樹 台灣金雨樹 燈籠樹 四色樹 都是它的名字

台灣欒樹是台灣常見的行道樹，也是台灣本土的原生特有樹種，且名列世界十大名木之一。
台灣欒樹 台灣金雨樹 燈籠樹 四色樹 都是它的名字

當節氣進入秋分 (國曆 9月23日或 9月24日)，天氣慢慢轉涼，欒樹開出頂生圓錐花序，黃色小花燦爛佈滿樹冠，因此有個美麗的英文名稱 Taiwan Golden-Rain 「台灣金雨樹」。
台灣欒樹 台灣金雨樹 燈籠樹 四色樹 都是它的名字

不過幾天；黃花叢出現紅斑，黃花開始落地，撒落一地花雨，授過粉的雌花隨即結成覆有嫩紅苞片的蒴果。
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欒樹雌雄同株異花，花萼5裂，萼片長橢圓形，雄花花瓣 5枚，向後 90度翻捲，光滑無毛，基部呈紅色，雄蕊 7~8枚，呈披針形或卵狀披針形，花絲基部有白色毛。
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黃花落地，彷彿撒落一地花雨。
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道路上散落滿地的小黃花，經過踩踏不免泥濘，走過時務必放慢腳步，避免滑倒。
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欒樹雌花，花開週期約二週，雌花的子房上位，橢圓形，基部也有些白色毛。不同於雄花花瓣往後翻，有長長花絲，雌花未授粉前花瓣含羞半遮面，授粉後花瓣才後翻，子房發育成柱，再發育成果實。
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授過粉的雌蕊隨即結成覆有嫩紅苞片的蒴果，入冬後嫩紅的蒴果轉為暗紅色，暗紅色的蒴果膨脹成氣囊狀，像千萬個小燈籠掛在樹梢，因而又有「燈籠樹 」之稱。
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蒴果三瓣片合成，狀似燈籠，初為綠色後轉粉紅色。
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IMG_8593 欒樹.jpg

蒴果成熟時會轉為褐色，內含種子。
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10~12月，蒴果開始乾枯轉為褐色，種子成熟轉黑。
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圓黑、堅硬的種子，稱為木欒子。
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台灣欒樹， 屬無患子科，落葉喬木，它和荔枝、龍眼是近親。二回羽狀複葉  小葉對生及互生，小葉卵形或長卵形，邊緣有尺鋸，因葉形狀似苦楝故稱為「苦楝舅」。
IMG_5125 二回羽狀複葉.jpg

苦楝，落葉喬木，奇數羽狀複葉，各小葉卵形或披針形，全緣或有鋸齒。
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台灣欒樹，夏天有著濃綠的樹葉，秋天有黃色小花燦爛及嫩紅苞片，冬天來臨蒴果乾枯轉為褐色，樹葉轉黃離枝，春天橙紅嫩芽發出，一年四季呈現豐富的色彩變化，因此有「四色樹 」的稱謂。
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