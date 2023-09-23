《潘記柳州螺螄粉&雲南米干》桃園中壢區內壢美食/柳州螺螄粉雲南米干專賣/牛肉螺螄粉/豬肉螺螄米干/無辣不歡麵食族的最愛- Ivenの窩食在分享

▲喜歡吃麵食的朋友，吃膩了一般的湯麵嗎? 換個嚐鮮口味唄!

▲「牛肉螺螄粉-米粉」$140

▲店家很大氣，大片牛肉佈滿半個碗面。

▲「牛肉螺螄粉-米粉」除了滿滿的牛肉，紅油酸筍、酸豆角、油炸腐竹、油炸花生、蔥花、青菜，紅油湯底，整個畫面讓人胃口大開。

▲店家特地推出的螺螄米粉，彈牙的麵條，吸滿了螺螄酸辣湯汁，Q中帶嫩脆順滑，大口吃起來，暖心暖胃很是過癮。

▲小辣的螺螄米粉湯，花生的酥脆、紅油酸筍、酸豆角，油炸腐竹吸滿酸辣湯汁，特別柔辣順口美味，增添酸香脆層次口感，又有青菜纖維的加持，多食材的營養豐富，讓人吃得很舒服。

▲店家的螺螄粉湯底，是以石螺為基底，搭配上豬大骨等原料熬製面成，再加入有脆度帶嚼勁的粗米粉，這碗「牛肉螺螄粉-米粉」，讓人顛覆以往對於螺螄粉臭又油膩的刻板認知，是碗清爽，又讓人吃得很舒服的湯麵，很是不錯。

▲「豬肉螺螄粉-米干 」$130

▲「豬肉螺螄粉-米干 」除了份量多的豬肉外，滿滿的紅油酸筍、酸豆角、油炸腐竹、油炸花生...等配料，加上柔順的米干的麵條，整個畫面幸福溫馨。

▲「豬肉螺螄粉-米干 」醃製入味，豬肉片緊緻有厚度，肉質柔嫩順口，伴著酸辣湯汁，口感特別好吃。



▲「豬肉螺螄粉-米干 」寬厚的米干，吸滿酸辣的湯汁，大口吃起來，加上豐富的配料，讓喜歡吃小辣湯麵的我，更是加分，很是過癮。





▲「黃金炸蛋」$40



▲雞蛋包含滿滿油脂，酥香好滋味，加入螺螄粉湯麵中，吸滿酸辣的湯汁，增添湯麵食材豐富的口感。

▲「酸筍炒炸豬皮」$40

▲久違的炸豬皮，滿滿膠原入口Q彈，加了紅油酸筍陪伴解膩，很特別的一道小菜。

▲「麻辣鴨血豆腐」$50

▲鴨血豆腐滷到入味，鴨血表面光滑，吃起來滑嫩，豆腐細緻小孔，柔嫩又不柴，麻辣入口很是過癮，湯頭的麻辣味真的很重，是麻辣迷的最愛唄。

▲「滷牛腱肉」$100元

▲很大一盤才$100元，價格很親民，帶筋牛腱，肉質中藥滷汁入味，柔嫩不柴，口感剛好，淋點醬汁蔥花伴清香。

▲「涼拌小菜」$35

▲豆干絲、紅蘿蔔絲、芹菜絲，純粹的加點香油及鹽巴涼拌，沒有多過的調味料， 清爽可口。

▲「酒釀冰奶」$65

▲「酒釀冰奶」是店家推出夏日新補飲，冰涼清爽酒釀，微酸甜中，香醇甘美，用吸管吸到底下好多的酒釀渣，都可以吃，整個超好喝好吃的，很是喜歡酒釀這種溫補好物，富有營養，老少婦孺皆宜，尤其是女生來喝，更是加分，大推。

▲店家以螺螄粉湯麵面為主，每道料理都很有特色，酸辣的湯底，春夏日開胃，秋冬暖胃，也是無辣不歡者嚐鮮的地方。

▲在Google上5星評論，店家會送致謝禮：油炸豆腐一份；店家全新推出的酒釀冰奶，今天點來喝，清爽微酸甜冰涼的酒釀，很特別也很好喝。

▲「Menu」菜單上以招牌柳州螺螄粉為主、以及雲南米干及小菜，主角螺螄粉的配料很豐富，簡單明瞭，對於我這種有選擇障礙的人，是最好不過了。

▲乾淨的餐具、醬料自助區，醬料講求衛生皆有加蓋。

▲醬料自助區上有辣油、自製泡菜、手炒辣椒以及酸醋，皆免費取用，店家料理皆以小辣製作，如果覺得辣度酸度不夠，還可來自助櫃檯區取用，店家上面有字條叮嚀，他們提供的辣椒是很辣的，要酌量取用。

▲牆上活潑有趣詞語，讓人會心一笑。

▲長方型寬店面，整排戶外自然光線投入與室內金黃燈光互映，室內原木地板上乾淨的桌椅迎賓，佈置雅致中帶文青，在這裡用餐，就是很舒適自在，心情美麗。

▲假日的中午，用餐的客人很多，翻桌率很高。

▲『潘記柳州螺螄粉&雲南米干』超大的店面，新穎明亮的招牌迎賓。

▲『潘記柳州螺螄粉&雲南米干』在忠孝路168巷這棟社區大樓的一樓，從內壢火車站走來約十分鐘的腳程，交通便捷。