Mini霸即享迷你鍋物-新莊高中美食推薦

我在台北吃過王品集團底下的12mini鍋後，愛上了即享火鍋

但我真的沒想到在新莊也有迷你即食小火鍋!!!

這間mini霸即享迷你鍋物就位在新莊高中附近的巷弄內~

Mini霸即享迷你鍋物菜單，最低一鍋$155 真的好便宜，肉加量也只要+$38元!!!

這麼多吧檯桌，一人吃飯也不尷尬

醬料區很豐富，還蠻乾淨的，每一樣都很好吃~

飲料區有檸檬水，熱麥茶，還有別家店沒有的仙草蜜!!!仙草蜜真的超好喝的!!!

今日餐點：梅花豬肉鍋 $155

我選的是昆布柴魚口味，妹妹的是蔬菜湯底，

我覺得梅花豬肉鍋比較適合昆布柴魚味，湯底真的超好喝~

空氣中瀰漫著麻辣味，真的很香

點麻辣鍋搭油條，好像真的是台灣的標配了.....?

幫忙介紹店家的這天，老闆娘偷偷幫我跟妹妹的火鍋肉量升級

我這輩子很少遇到好人，真的很感謝老闆娘，我們吃得非常滿足(感動)

拜託大家多多去光顧這間開在

新莊高中幸福路巷弄內的「Mini霸即享迷你鍋物」

湯頭好喝，鍋物好吃，座位區乾淨又讚的店家，真的超級滿足!!!

不能到店也沒關係，也可以利用外送平台叫餐喔~

foodpanda跟UberEats都叫得到喔~

Mini霸即享迷你鍋物

地址： 新北市新莊區幸福路817巷6號1樓

營業時間：週一至週日 11:00-22:00

電話： 02 7751 7911

付款方式：現金、Line Pay

外送平台: foodpanda、ubereats

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