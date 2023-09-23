【三峽住宿推薦】大板根森林溫泉酒店‧森林系露天SPA溫泉酒店，放鬆渡假盡情呼吸芬多精 - 敦 小 蓮の食旅錄

大板根森林溫泉酒店不在大阪而是在台北三峽一座深山處，開車、騎車、搭乘大眾運輸都很方便

有原始的森林步道還有露天溫泉SPA，最受人注目的就是【恐龍探索森林2.0-重返恐龍世界】一直展示到年底

忙碌工作也別忘了適當休息，來一場三天二夜充電旅程吧!!









大板根森林溫泉酒店 交通方式

大板根森林溫泉酒店交通方式挺多種選擇，其一就是搭客運

從台北火車站出發-依照抵站時間不同，搭的客運、火車皆不相同，最終都是搭乘【台北客運807】

乘搭三峽一站-往滿月圓停車場方向這班客運，途中經過33個停靠站(35分)於【插角大板根】下車

->步行3分鐘220公尺抵達大板根森林溫泉酒店，或者參考官方給的各項 交通資訊 不用擔心到不了

大板根森林溫泉酒店外頭有機車專屬停車場，就是【台北客運807-插角大板根站牌】下車地方

園區內有停車場，假日小客車停車費每台$100 / 計次收費【住宿貴賓免收停車費】

大板根森林溫泉酒店 園區介紹

中、北部的人比較知道大板根森林溫泉酒店，南部就比較少人聽過

我說我人在渡假，在大板根森林溫泉酒店，每個人都回我妳又去日本大阪啦，一整個哭笑不得

園區最大的特色就是露天SPA溫泉、原始熱帶雨林以及大小朋友們都超愛的恐龍

大板根森林溫泉酒店四周環繞青山，附近還有大豹溪吊橋、滿月圓國家森林遊樂區、雲森瀑布以及熊空休閒農場等多項景點









瞧瞧這翠綠的山景超迷人啊，完全想像不出當天高雄正在下爆雨而且還是大雷雨

本以為平日的大板根森林溫泉酒店應該沒什麼才對，結果我錯了

入住時間為下午三點，很多人早上10點左右或是下午1點前後就來 Check In

提前辦理登記行李寄放在大廳，便去露天SPA溫泉或是原始熱帶雨林步行

麗宴中餐廳

人多建議在中餐廳席筵，人少到太子西餐廳用餐，我們就選擇太子西餐廳用晚膳

游泳池

2樓有游泳池需刷房卡才能進入，開放時間為AM08:00-PM18:00

中午12:00-PM14:00不開放，這時段是日曬最強的時候

健身中心

健身中心在本館渡假酒店6樓，需持住宿房卡才能進入，開放時間為AM07:00-PM22:30

我連續二天都在這運動，沒法子吃太撐了，出來混總是要還的









板根便利店

園區唯一一間便利店，只有假日才有營業，時間從AM09:00-PM10:00

娛樂中心

娛樂中心只提供住宿房客使用，館內有兒童遊戲區、桌球、撞球，和投幣式遊戲機

另有3種電玩類可免費體驗只要到櫃檯登記房卡即可，我姐就玩的不亦樂乎怎麼拉都拉不走

烤肉區

大板根森林溫泉酒店提供多樣化的烤肉方案，園區內有三種不同環境的烤肉園區

圓型劇場環境、相思林區環境、花園區環境，前二者適合大型的活動，後者適合家族聚會

烤肉區分為2時段，午烤：AM11:00-PM14:00、晚烤：PM17:30-21:00

烤肉費用每組為十人份，含食材及用具，有興趣想了解的人可以點選官網查詢

觀景會館咖啡廳

提供樓上泡湯的客人膳食服務，非泡湯的客人的也能入廳享用滋補養生餐









大板根森林溫泉酒店 薰風會館

大板根森林溫泉酒店 本館對面就是薰風禮品館，樓上則是薰風客房

薰風禮品館

薰風禮品館超好逛也超好買，超多恐龍相關產品，就連保養品、防護液、文具用品和衣服這裡都買的到

說好晚上要喝米魯、吃滿漢全席泡麵啃三峽老街買來的滷味當晚餐，結果跑去太子西餐廳用膳

大板根茶葉歷史文物館









大板根茶葉歷史文物館，展示當年茶業如何出口外銷貿易，以及在1923年日治時期的當時，興建了三井大豹製茶工廠

更從英國Ruston&Hornsby引進最先進的「重油發動機」，是當時北台灣紅茶產量出口大宗的所在

想了解茶葉的歷史可以在這慢慢品閱

現場有老師展現茶藝技巧，當天有茶藝協會的人來這舉辦活動

板根藝廊

位於薰風會館一樓，展館不定期邀請知名藝術家特展

這回邀請 王秀杞教授 藝家人闔家聯展，展期時間為2023/08/05-12/31

不論是雕塑藝術，畫作、或是陶藝、攝影都讓人驚嘆連連

露天溫泉SPA

大板根森林溫泉酒店 溫泉是碳酸氫鈉鹽泉俗稱美人湯，開放時間AM08:00至PM23:00

入住房客一律免費使用不限次數，非入住房客一律收門票費用，費用請詳見露天溫泉SPA資訊









現場也有販售泳裝、泳帽，未著規定服飾者不能入內

露天溫泉SPA不管何時都是人，只有清晨時分才沒有人使用

大板根森林溫泉酒店 太子會館

大板根森林溫泉酒店多種房型選擇，每一種房型都有不同的風韻

本館-豪華客房、太子會館、薰風會館、園區景緻客房、獨棟木屋行館、包棟麗緻溫泉客房以及親子主題客房、寵物套房

比較特殊的房型需前預定，畢竟客房數較少

太子會館前面以及轉彎處設有停車位，園區有接駁專車服務提供行走不便的人

太子客房-3人房

2個月前已預訂房型，巧遇公司行號團體遊玩，櫃檯直接幫我們升等房型，因此二天住的房型皆不同









館內提供一次性盥洗用品，忘了帶也不用擔心

太子客房-3人房9坪房型，提供1大1小床型，還有二張沙發椅，坐在這裡吃宵夜剛剛好

本館- 豪 華雙人 和室 客房

本館住宿樓層一共7層樓，我們入住6樓整個景觀還不錯，樓下吵雜的聲響較不會聽到

但遇到大型團客辦活動就難說了，那音量真是無言到翻白眼

電熱壺、礦泉水、免費咖啡及茶包都放在吧台上，晚上吃泡麵很方便









住過那麼多間飯店還是頭一次住到有附加和室的客房，房型約莫11坪大小，空間上挺寬敞

茶几上放了碧螺春綠茶以及蜜香紅茶，晚上泡茶消食超適合

大板根森林溫泉酒店 美食響宴

板根咖啡廳

中午巧遇午後雷陣雨，那雨勢大到有點嚇人，懶的出門就到一樓板根咖啡廳用餐

這時間較沒人，運氣特好整間咖啡廳我包場了

大片的落地窗讓光線直接灑射而入，外頭就算傾盆大雨也不會覺得昏暗，反而還挺有氛圍感

一份香草冰淇淋鬆餅、板根原位千層蛋糕，搭配綜合野莓茶，一掃雨天煩燥的心情









太子西餐廳-晚餐

太子西餐廳平日是套餐+半自助沙拉吧，假日則是板根百匯 BUFFET

用餐時間為PM17:00-21:00

今天享用的晚餐是套餐 (主菜+自助沙拉吧) NT$ 880 + 10% 起

選了平價不錯的爐烤肯瓊肋眼黑磚牛排以及爐烤松本戰斧豬排這二道主食

自助式沙拉吧提供四道熟食，季節食蔬、義式烤菇、焗烤洋芋、義式蕃茄

冷盤也是4種選擇：德式冷肉拚盤、典藏起司、玉米蛋馬鈴薯沙拉、泰式青木瓜絲

甜品選擇性較多口感還不錯，我最愛奶酪以及巧克力香蕉蛋糕，其它糕點上頭擺了小恐龍當點綴









冰品是大家都很愛的Haagen-Dazs冰淇淋，四種口味都來一球吧

每一種料理都拿一點品嚐，好吃再去挾以不浪費為原則

爐烤肯瓊肋眼黑磚牛排

五分熟的爐烤肯瓊肋眼黑磚牛排中間較嫩，二側煎到微焦肉質偏硬有點可惜

爐烤松本戰斧豬排

戰斧豬排份量不小肉挺紮實，尾端的表層脆皮好吃

太子西餐廳-早餐

早上才發現太子西餐廳這有座涼亭，池水中的鯉魚一隻比一隻兇狠還貪吃









早餐和晚餐都是在太子西餐廳享用美食，早上進場時間為AM07:00-10:00

餐點選擇性多中、西式各佔一半，不管是平日還是假日七點一到餐廳就坐滿了約七成左右

清粥小菜在這裡，可惜沒有麵筋、豆棗，只要有這二道配菜我可以吃三碗粥

小饅頭很Q彈，尤其黑糖饅頭黑糖味還挺重

西點麵包和吐司選項也不少，愛吃小西點麵包的人可別錯過

沙拉配料不少各種綜合堅果都在檯面上，每一款都來一點營養均衡有元氣









一日之計在於晨，一天的活力來源就從早餐開始，吃完早餐準備去原始熱帶雨林健行

大板根森林溫泉酒店 原始熱帶雨林

我挺喜歡到深山遊玩，爬山、健行我都喜歡，從本館往太子會館方向行走得先爬一小段斜坡

老人家、行動不便者可請園區工作人員專車接送

恐龍探索森林2.0-重返恐龍世界

恐龍探索森林2.0-重返恐龍世界從7月1號正式開始，園區內有多少隻恐龍讓你們猜?

恐龍分佈的地點都不同，有的在烤肉區，有的本館前面，其它藏身在熱帶雨林裡，就等你一隻隻找出來!

騎乘恐龍區

這裡有一座小型的兒童遊樂區，一旁的恐龍可騎乘，看似身型嬌小，其實站在旁邊還是挺高大兇猛









萬歲金剛

萬歲金剛販售處販售金剛各種相關產品，不過連三天我都沒看到有開門營業

大金剛除了會吼叫之外還會站起和蹲下，現場的小孩看了尖叫連連

原始板根森林區

大板根森林溫泉酒店最大的特色之一就是有著原始板根森林，而且還是全台灣唯一僅存的低海拔亞熱帶雨林

不過山區氣侯多變行走在原始板根森林還是得量力而行，園區的工作人員建議我們行走一環30分鐘的行程就好

2環60分鐘、3環90分鐘步道等天氣晴朗再去較安全









園區內有九丁榕、幹花榕、大葉楠等板根樹木，其中九丁榕根部更高達180cm，現場看更是嘆為觀止

幹花榕大板根分散而開可算是國寶級的板根樹

大板根彩虹橋

一環30分鐘的步道就到眼前的彩虹橋，再上去就是2環與3環，我有上去看一下路況確實不適合行走

只好等下回天公作美不下雨再來囉

回程往彩虹橋另一條路回本館休息，反正條條道路通羅馬，都在一環步道範圍內可以放心行走

恐龍探索森林2.0-重返恐龍世界從7月1號正式開始，喜歡恐龍的朋友們千萬不要錯過

如果你是位熱愛原始森林又酷愛健行山林之中的朋友，那大板根森林溫泉酒店一定要找時間住一晚

大板根森林溫泉酒店 酒店資訊

大板根森林溫泉酒店

電話：02-26749228

地址：新北市三峽區插角里插角79號

大板根森林溫泉酒：官網

大板根森林溫泉酒店：粉絲團