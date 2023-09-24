【桃園龍潭景觀餐廳】山水緣庭園景觀餐廳-附菜單，用餐環境幽美，結合了茶葉與客家菜色的創意料理，令人陶醉的世外桃源-近大北坑休閒農業區｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

山水緣庭園算是大北坑農業區地熱門景觀餐廳之一，從入口進去後就環境相當的幽美，

庭院的設計更是別出心裁，山水緣庭園提供了道地的客家菜、中式熱炒餐點，

還有用茶入菜的創意料理，在這裡都可以吃到這些美味。

大北坑休閒農業區是客家茶鄉的產茶地區之一，也因最早是種植魯冰花的地區，

所以每年的2~3月就是魯冰花的綻放季節，花期大約有一個多月可欣賞，

而沒有魯冰花季，則是可以看到綿延的茶園美景、

還有古道可以走走，不同季節去欣賞大北坑農業區的特色美景。

還有一個休閒農業發展的水土保持的戶外教室，

鄰近有江家百年古厝、茶園，環境優美的休閒農場，

算是桃園的熱門旅遊景點，附近也有許多美味的餐廳。

Ruby這篇要來分享當天吃到的餐廳-山水緣庭園景觀餐廳。

山水緣庭園景觀餐廳是一間能同時滿足景觀美景和美食愛好者口腹之欲的餐廳，

山水​​緣庭園景觀餐廳絕對是一個首選餐廳之一。

餐廳坐落於綠地庭院美景的懷抱中，

提供了令人心曠神怡的美好的用餐體驗。

雖然假日用餐人潮眾多，Ruby建議還是要先訂位，因為用餐時間真的是一桌難求阿~

或是你也可以跟Ruby一樣避開用餐人潮，大約3點多前來用餐，

停車位的部分都不用擔心，山水緣提供了三個大型的停車場，

不用擔心你的愛車要找車位。

一進來山水緣庭園景觀餐廳看的出來庭院照景是非常用心的設計與規劃，

庭院中也有許多沒有被圈起來眷養的公雞，

讓小朋友都非常的好奇又興奮要與公雞互動玩耍。

這裡的草皮是無法踐踏的，希望大家在欣賞這些美景

也要好好愛護老闆用心維護的庭園造景喔。

山水緣庭園景觀餐廳的環境絕對令人驚嘆。室內挑高的空間營造出視野感，

四面窗則讓你欣賞到周圍的自然美景，

庭園景觀和魚池更加增添了許多的樂趣。

魚池旁也有販售飼料，可讓小朋友餵鯉魚，Ruby不得不說這個魚池和可愛的公雞們，

拯救了許多爸媽，讓孩子可以安靜片刻，與這些動物們互動餵食。

如果你喜歡戶外用餐的，山水緣庭園景觀餐廳也提供這樣的選擇喔。

在戶外美食餐飲區-望松閣，你可以在這幽美的環境品味美食的同時享受大自然新鮮的空氣，

不過這種戶外餐飲體驗Ruby比較建議冬天來用餐會比較舒服一點。

山水緣平日還提供免費的現磨咖啡和烏龍茶飲用，不過Ruby當天去的是假日，

假日則是提供麥茶，讓你可以在用餐之餘享受一杯美味的飲品，

中午不清場可以在室內或庭園享受美好的午茶時光，

光是這點就很值得前來用餐。

全時段都提供了古早味雞油拌飯免費，

是無限量供應吃到飽的唷， 雞油的香和醬油的鹹，真的會一碗接一碗吃

古早味的拌飯，連同行的四歲小孩都追加一碗飯， 不過也切記不要浪費食物，

店家提供的美意別浪費了，要好好珍惜食物。

山水緣庭園景觀餐廳的美食菜單充滿了各種美味佳餚，

像是有道地的客家料理、中式餐點快炒、湯品鍋物等等的，

可以滿足不同口味的饕客，還有活山泉鱸魚，可做5種口味的料理，

Ruby也把他們家的菜單上放上來給大家看，

價格和活動還是要以官方粉絲團的公告為主。

如果不知道要點什麼的，也可以參考門口的主廚推薦的菜色。

白斬土雞 $380

白斬土雞烹煮火侯到調味都恰到好處，

肉質飽滿厚實，鮮嫩多汁，

先吃一個不沾醬，可以吃出雞肉本身的鮮甜味，

雞肉吃起來緊實不乾柴。

搭配客家桔醬更能吃出不同層次的美味。

梅干扣肉 $320

(可單點綠茶刈包$15/個一起搭配)

梅干扣肉可以說是白飯殺手，也是非常代表台灣客家的美食料理之一

慢火燉煮讓梅干菜和醬油的甘甜，特製滷汁把五花肉滷到非常入味

讓三層肉上色的色澤也很美，真的是色香味俱全的一道菜。

五花肉的肥瘦比例，Ruby覺得比例恰到好處，

軟Ｑ的豬五花搭配鹹香梅干菜，十分的對味，

也可以加點綠茶刈包，再灑上花生粉，一顆美味的刈包就完成啦~

綠茶刈包 $15/個

綠茶刈包非常受小朋友的喜愛。

肥腸茄香煲 $280

用蔥、薑、蒜頭、辣椒還有九層塔，大火快炒，

有辣味的豆瓣醬、醬油香氣，一送上桌香氣噴人。

茄子與大腸完美的結合，大腸處理的沒有腥味，

大腸QQ的很有嚼勁，絕對是下飯的美味佳餚之一。

客家小炒$260

具有多種不同的口感的食材，有三層五花肉、魷魚、

豆干、芹菜、蒜、辣椒調味，具有脆、嫩、香的結合，

是一道充滿家鄉風味的客家菜餚。

蔥爆牛肉 $280

牛肉嫩滑，蔥的香味，調味簡單，卻突顯牛肉和蔥的原汁原味。

活山泉鱸 時價/條 $580

鱸魚的肉質鮮嫩，採用新鮮的活山泉鱸魚，保留了魚肉的鮮美味。

簡單的調味，可以吃出魚本身的鮮甜味。





鮮果蝦球 $300

有水蜜桃、蘋果、鳳梨，蝦子用炸的方式與鮮甜的水果拌在一起

酸酸甜甜的醬汁淋在蝦球上，吃起來清爽可口，小孩超愛的一到菜。

仙草雞湯 $320

仙草是食用植物，味甘、性寒，具有清熱利濕的功效，

仙草高湯喝起來微甜且回甘，雞肉吃起來很嫩口，

一點枸杞讓整鍋的仙草雞湯的風味更美味，

這鍋湯滿適合在炎熱的夏天喝的一款湯品。

三杯中卷 $460

Ruby的媽媽很愛三杯中卷，只要到餐廳菜單上有這道菜絕對是必點。

小卷肉質吃起來Q彈鮮美，每一口都鹹香入味，

可以吃的到整顆的蒜頭再加蔥與九層塔，真的是完美的一道台菜料理。

水蓮$240

水蓮富含膳食纖維，鉀、鈣、鎂、鐵等營養素，熱量也低，

不過Ruby自己在家炒都不怎麼美味，所以來餐廳也都是必點的菜色

水蓮炒的口感爽脆清甜，加上枸杞跟一點肉絲，清爽又美味。

咖哩軟蟳麵包 $550

咖哩的香氣和軟蟳的口感，真是令人難忘的美味

麵包是鬆軟的口感，加上咖哩濃郁醬汁 ，兩者融合起來味道特別的香

居然還有薯條可以搭配著吃，

孩子們把麵包和薯條都吃光光了。

山水緣庭園景觀餐廳不僅適合情侶約會和朋友團聚，也非常適合大家庭，

他們也有提供大包廂用餐。餐廳外有公雞供小朋友觀賞，

大魚池則提供了孩子與動物們一個互動機會，讓小朋友能夠有趣地親近自然。

而旁邊的大北坑休閒農業區則提供了更多的活動選擇，

讓你能夠與家人一起度過一個有教育意義並充滿魅力的一天。

總而言之，山水緣庭園景觀餐廳是個絕佳的去處，不僅讓您品味美食，

還能讓您沉浸在令人陶醉的自然美景中。

是與家人、朋友還是情人一同到來，無論您都會在特別的地方度過了難忘的時光。

不要忘記嘗試他們豐富的美食以及享受芬多精的療癒魅力。

櫃檯也有許多周邊的商品可以購買，價格也滿便宜，把美味帶回家喔~

山水緣 IG連結：https://instagram.com/sanshuyuan?r=nametag

山水緣 粉絲專頁連結：https://www.facebook.com/sanshuyuan



【店家資訊】

👉山水緣庭園景觀餐廳

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上菜單請點此

🏠桃園市龍潭區大北坑街1998巷47號

☎️ 03 489 0856

⏰AM9:30~PM14:00 / PM16:30~20:00 (假日不午休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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