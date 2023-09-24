中秋爆紅聯名禮盒在這裡，還有超狂薔薇派拼盤派點，一次吃到五種口味

台中賣超好爆單的菠蘿蛋黃酥就是這間，今年最強聯名！台中人氣甜點店「薔薇派」與知名翻糖蛋糕「跩夢愛玩蛋糕」聯名，推出兩款口味菠蘿蛋黃酥，一開賣就爆單，去年沒搶到的朋友今年趕緊手刀衝刺，除了兩款爆紅菠蘿蛋黃酥，還有薔薇派人氣拼盤及神秘口味唷

跩夢愛玩蛋糕門市位在台中北屯區軍功路口與軍福十九路交叉口，轉角間店面相當顯眼，門口處還有個超美的立體蛋糕提供給大家拍出美美的打卡照

跩夢愛玩蛋糕主要提供客製化蛋糕、翻糖蛋糕、結婚蛋糕等，中秋節將至，與薔薇派聯名推出中秋系列禮盒，推出現烤菠蘿蛋黃酥，一開賣就大爆單，生意超級好

好吃不胖禮盒 770元

想要內容物澎派的中秋禮盒，選薔薇派與跩夢愛玩蛋糕聯名這款好吃不胖禮盒就對啦！禮盒裡頭包含菠蘿蛋黃酥x3、菠蘿紅豆麻糬酥x3、香Q餅x3及雪Q派餅x7，內容物超澎派

菠蘿酥蛋黃酥綜合9入禮盒 675元

喜歡吃蛋黃酥的朋友，薔薇派與跩夢愛玩蛋糕聯名中秋禮盒中也有6入及9入綜合菠蘿蛋黃酥禮盒

菠蘿蛋黃酥

台中賣超好爆單的菠蘿蛋黃酥就是這顆，拿起來沉甸甸的，用料非常實在，有著金黃色澤的香酥外皮，加上菠蘿不規則的龜裂模樣，模樣看起來真是可愛極了

上頭撒上白芝麻點綴的原味菠蘿蛋黃酥，外皮香酥不油膩，內餡採用低糖鴛鴦紅豆，搭配整顆紅土鴨蛋黃，口感細緻，帶有濃郁的豆香味，交織著鹹鴨蛋的獨特鹹香中和了甜度，整顆吃完也不會讓人覺得膩口

菠蘿紅豆麻糬酥

除了原味菠蘿蛋黃酥，還有另一款上頭沒有添加白芝麻的菠蘿紅豆麻糬酥，一樣有著不規則的龜裂外皮，伴隨著迷人的奶香味

薔薇派與跩夢愛玩蛋糕聯名的菠蘿紅豆麻糬酥也好好吃，外皮香酥帶著迷人奶香味，內餡依舊使用低糖鴛鴦紅豆下去調製，中間還添加了麻糬，讓綿密濃郁的豆香中，多了麻糬的Q軟口感，整體吃起來也不會太過甜膩，配上一杯無糖茶或黑嘎逼當下午茶超讚

香Q餅

這款拿起來沉甸甸的香Q餅，一樣有著烤至金黃色澤的外皮，看似樸實的模樣，內餡也是一點也不平凡呢

輕輕剝開裡頭的麻糬可是會勘西的，採用低糖鴛鴦紅豆，搭配雪白色的Q軟麻糬，比起剛剛的菠蘿蛋黃酥吃起來更加綿密紮實

雪Q派餅

手工製作的蔓越莓雪Q餅也是超人氣，香酥口感而不會硬脆讓人咬不動，香氣迷人，裡頭的蔓越莓果乾份量非常實在，微甜不膩，單獨包裝攜帶非常方便，適合當小零嘴享用

金愛夯 600元

中秋送禮除了菠蘿蛋黃酥禮盒系列外，這次薔薇派也推出了「金愛夯」跟「金愛呷」兩款中秋限定款拼盤，一次可以吃到五種口味

招牌紅豆派

來到薔薇派必嚐的人氣經典口味，嚴選台灣紅豆熬煮而成的香甜紅豆餡，中間夾入滿滿粒粒分明的紅豆，餡料飽滿又紮實，搭配手工派皮，口感酥脆不甜膩，是款大人小孩都愛的經典口味

夢幻紫芋

薔薇派這款夢幻紫芋也是糖糖喜愛的口味之一，甜而不膩的芋泥內餡，搭配飽滿紅豆粒，一口就能吃到芋泥及紅豆的香甜滋味，搭配手工酥脆派皮及細緻鮮奶油，層次豐富，好吃不甜膩

最芒芒

這款最芒芒名字也取的太可愛了，取自諧音醉茫茫，但這是吃了不會讓你酒醉的薔薇派唷，採用新鮮芒果結合法式香堤製成的芒果慕斯，微微酸甜，爽口不膩，上頭還有可愛的酒瓶紙片做裝飾

摩卡披薩

將薔薇派做成披薩的模樣也太俏皮了！這款摩卡披薩內餡是嚴選咖啡豆，新鮮研磨成濃縮咖啡製成的咖啡凍，一入口就能感受到濃郁的咖啡香氣在嘴裡蔓延開來，好吃不甜膩，喜歡嘎逼的朋友會很愛這一款

烤肉派 - 巧克力

薔薇派這次中秋不只推出披薩造型，還有這款烤肉派也超級可愛，基底是糖糖最愛的巧克力內餡搭配卡士達及布丁，上頭的烤肉串是採用棉花糖及軟糖製作而成，小朋友們超級愛

芋香蛋黃肉鬆紅豆派

最後這款芋香蛋黃肉鬆紅豆派是薔薇派這次中秋特別推出的限定口味，底下是鹹蛋黃芋頭紅豆派，上頭鋪上滿滿肉鬆，吃得到蛋黃及肉鬆的鹹香，同時還多了芋頭及紅豆的香甜滋味，鹹甜交織，口味一點也不違和

現在來到跩夢愛玩蛋糕或薔薇派門市購買中秋禮盒，滿6600元即贈送團圓禮盒 1盒（售價$756），活動只到10/1，趕緊把握機會