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【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯也推薦Q彈的甜湯圓

2023-09-24 12:18:52 Julia Hsu 人氣：114
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：369篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蘇媽媽湯圓逢甲店
phone04-2700-3788
place台中市西屯區黎明路三段363號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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蘇媽媽湯圓逢甲店
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

環境：

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

古色古香的檯面，木牌的菜色顯得很樸實

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

逢甲店桌椅很簡單

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

這次來有看到更多的商品

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

我覺得能買冷凍湯圓真的很不錯，起碼很方便！辣醬是不太嗆的口味，我覺得拌米粉很好吃

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

我覺得很有趣的事這次才看到的"金沙肉鬆"

菜單：

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

電子菜單請按我

菜色：

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

上面拌的肉燥是細細的肥肉抿得細細的肉燥，肉燥裡還有紅蔥頭、蝦米是南投的口味喔(為何我這麼說，因為跟我念書的南投朋友教我煮鹹湯圓有這兩樣必備)

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

米粉看似不鹹但拌開加一點醋跟一點辣醬是我最喜歡的味道，米粉有一點米色也有一點透是細粉

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

扁食是軟嫩的肉糜，醃料調得好餡很好吃！乾吃扁食的皮不會軟爛有點水餃的Q彈

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

燙青菜可選地瓜葉、高麗菜、大陸妹，一樣的肉燥青脆的口感~也是很適合辣椒醬

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

同行加PO 上次冬至吃的湯圓

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

蘇媽媽的湯圓，湯底有薑湯、黑糖、顏色濃郁飄香。湯圓顏色繽紛。這顆是紅豆外皮Q內餡軟綿但粒粒分明

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

小顆湯圓也是非常繽紛，口味很多！

【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯

店家還借我拍了鍋裡的，冬天吃這個湯圓好開心！

蘇媽媽湯圓逢甲店

推薦 指數：4顆星

推薦原因：搭上紅蔥頭與蝦米的肉燥，是獨樹一格的配方。鹹食的米粉與扁食都很有地方特色！甜食的湯圓不僅口味豐富，甜味清香不會甜膩店家也有提供可以買冷凍的湯圓回去喔！

營業時間：週一~週日11:00~14:00,16:00~21:00 (不定休，不定休請關注店家公告)

官網：https://www.sumama2000.com/

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064118201531

電話：0427003788

地址：407臺中市西屯區黎明路三段363號

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文章標籤

台中 南投美食 埔里米粉 蘇媽媽湯圓 古早味 小吃 經典美食 傳統美食 必吃 好吃 肉燥 扁食
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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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