【台中 湯圓】蘇媽媽湯圓逢甲店，埔里來的口味~推薦鹹食米粉湯也推薦Q彈的甜湯圓

蘇媽媽湯圓逢甲店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

古色古香的檯面，木牌的菜色顯得很樸實

逢甲店桌椅很簡單

這次來有看到更多的商品

我覺得能買冷凍湯圓真的很不錯，起碼很方便！辣醬是不太嗆的口味，我覺得拌米粉很好吃

我覺得很有趣的事這次才看到的"金沙肉鬆"

菜單：

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菜色：

上面拌的肉燥是細細的肥肉抿得細細的肉燥，肉燥裡還有紅蔥頭、蝦米是南投的口味喔(為何我這麼說，因為跟我念書的南投朋友教我煮鹹湯圓有這兩樣必備)

米粉看似不鹹但拌開加一點醋跟一點辣醬是我最喜歡的味道，米粉有一點米色也有一點透是細粉

扁食是軟嫩的肉糜，醃料調得好餡很好吃！乾吃扁食的皮不會軟爛有點水餃的Q彈

ㄊ

燙青菜可選地瓜葉、高麗菜、大陸妹，一樣的肉燥青脆的口感~也是很適合辣椒醬

同行加PO 上次冬至吃的湯圓

蘇媽媽的湯圓，湯底有薑湯、黑糖、顏色濃郁飄香。湯圓顏色繽紛。這顆是紅豆外皮Q內餡軟綿但粒粒分明

小顆湯圓也是非常繽紛，口味很多！

店家還借我拍了鍋裡的，冬天吃這個湯圓好開心！

蘇媽媽湯圓逢甲店

推薦 指數：4顆星

推薦原因：搭上紅蔥頭與蝦米的肉燥，是獨樹一格的配方。鹹食的米粉與扁食都很有地方特色！甜食的湯圓不僅口味豐富，甜味清香不會甜膩店家也有提供可以買冷凍的湯圓回去喔！

營業時間：週一~週日11:00~14:00,16:00~21:00 (不定休，不定休請關注店家公告)

官網： https://www.sumama2000.com/

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=100064118201531

電話：0427003788

地址：407臺中市西屯區黎明路三段363號



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