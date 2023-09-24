台南安平雅樂軒酒店 處處有美學 沉浸陶醉讓人放鬆心情

台南安平雅樂軒酒店，色彩繽紛的大廳充滿幾何圖形，時尚中營造活力愉快的放鬆度假氛圍，現代簡約風客房設計，大片落地窗坐擁安平港絕佳景觀，位於酒店樓頂平台的 Sky Bar ，一座 270度美景高空酒吧，整個安平港的夜景歷歷在目，無論是坐望星空獨處吹風、好友聚首閒話家常，或是情侶情話綿綿，點杯調酒盡享微醺氣氛 (酒後不開車，安全有保障)。

台南安平雅樂軒酒店位於台南市安平區億載公園對面，臨近億載金城、安平定情碼頭德陽艦園區、林默娘公園等安平知名景點，漁光島也在不遠處，是萬豪國際集團位於南台灣的第一家雅樂軒 (Aloft) 系列酒店。



色彩繽紛的大廳充滿幾何圖形，時尚中營造活力愉快的放鬆度假氛圍。



台南安平雅樂軒酒店，大廳一座 Re:fuel 早上十點前免費供應咖啡，全時段販售餅乾、泡麵等零食。



[W XYZ Bar、Sky Bar 沉浸陶醉讓人放鬆心情]

目前入住台南安平雅樂軒酒店的住客，可獲得一張飲品兌換券，可在 W XYZ Bar 或 Sky Bar 免費兌換一杯飲品。



W XYZ Bar 位於酒店大廳一側，提供輕食、下酒菜與多款調酒，舒適的座椅，搭配輕柔的音樂，沉浸陶醉讓人放鬆心情，特定時段有現場音樂表演。



Sky Bar 位於酒店樓頂平台，一座 270度美景高空酒吧，整個安平港的夜景歷歷在目，無論是坐望星空獨處吹風、好友聚首閒話家常，或是情侶情話綿綿，點杯調酒盡享微醺氣氛 (酒後不開車，安全有保障)。



[時尚活潑的客房設計 坐擁安平港絕佳景觀]

台南安平雅樂軒酒店雙人 (雙床) 客房，裝潢精緻風格典雅，大片玻璃採光室內寬敞明亮、溫馨舒適，居高臨下坐擁安平港絕佳景觀。



房間配置液晶電視，兩座軟硬適中的英國斯林百蘭 (Slumberland) Queen Size 床，搭配柔軟乾淨的被褥與枕頭，讓人一夜好眠。



房間提供拋棄式拖鞋、無線網路、冰箱、熱水壺、免費飲用瓶水、茶包與濾掛式咖啡。乾溼分離衛浴附免治馬桶，吹風機、盥洗用具一應俱全，並提供美國 Drybar 沐浴組 (沐浴乳、洗髮精、潤髮乳)。



盥洗台壁側特別設計一個 L 型桌，可以放置換洗的衣物，也提供小板凳讓女生可以坐著吹頭髮、化妝，超貼心的。



清晨時分拉開窗簾，太陽高掛，陽台上整個億載公園、安平港映入眼瞼，堤岸邊的安平漁港安檢所清晰可見。



[健身中心 每日運動計畫不間斷 兒童俱樂部 兒童專屬遊憩空間]

健身中心配備跑步機、飛輪機、拉引機等有氧器材和重量訓練器械，入住賓客可在此進行適合自己強度的運動，每日運動計畫不間斷。



健身中心旁是專屬於小朋友的「兒童俱樂部」，兒童專屬遊憩空間，有仿船造型的設施、搖搖馬，提供給學齡前與國小兒童來此玩樂。



[台南安平最時髦的餐廳 DEPOT by Aloft 一天的活力從早餐開始]

台南安平雅樂軒酒店，一樓的 DEPOT by Aloft 餐廳，紅磚壁面、霧黑鐵件直線棱角，充滿現代輕工業風，酒店特別邀請有「打卡景點製造機」之稱的塗鴉壁畫藝術家「藍色隧道」，進行牆面彩繪，以風帆、虱目魚、纜繩、鄭成功登陸鹿耳門溪為元素，時尚中融入古意，呈現安平海洋意象，有台南安平最時髦的餐廳美譽。



自助式早餐供應中、西式多樣美食，全方位滿足入住房客的需求，最大的特色是現煮餐台，除了小卷米粉及海鮮飯湯外，還供應來台南必喝的牛肉湯。



台南安平雅樂軒酒店 (Aloft Tainan Aanping)

地址：台南市安平區光州路108號

電話：06 297 6161

官網：https://www.marriott.com

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