【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉麵專門，必點豚叉燒推薦~

AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

有靠邊的吧檯桌

也有兩人相對的小圓桌

菜單：

菜單跟之前的千璽公子差異不大，我是它搬家後第一次來吧

菜色：

依舊是雞白湯一定要來一碗$290，喜歡淡菜但沒有很愛舒肥款的雞肉

麵條依舊是喜歡的細麵，軟硬度中等

特別喜歡的是一整顆的糖心蛋，而且它的熟度跟香氣恰恰好符合我的喜歡！所以一定要拍起來

雞白湯專門~一定要介紹湯頭

湯頭味道有點與千璽公子時期不同，沒有那麼滑順。有點鹹膩感~推薦度3顆星

炙燒雞豚叉燒飯$80，這一款還是有推。表面相是炙燒過的布丁。其實是美乃滋鋪滿滿！

豚叉燒與雞叉燒切成小丁混在焦香的美乃滋裡，鹹甜的口感這碗很可以！

AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 這次嘗試淡菜干貝口味雞白湯，帶有海味的鹹度有點失衡，麵條還是好吃、糖心蛋厲害。相較於拉麵的舒肥雞，更推薦炙燒的豚雞雙拼。叉燒飯CP值很優推薦點！

營業時間：週一~週日10:00～18:00,（Bar 20:00～凌晨2:00) _週三定休，不定休請關注店家公告。

IG： https://www.instagram.com/explore/locations/112580817161389/ampm_bar/

電話：0423128195

地址：407臺中市西屯區文心路三段54號



檢視較大的地圖

​​​​​​​

文章標籤