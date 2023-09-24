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> 圖文創作 > 【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉麵專門，必點豚叉燒推薦~

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉麵專門，必點豚叉燒推薦~

2023-09-24 16:03:04 Julia Hsu 人氣：114
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：369篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵
phone04-2312-8195
place台中市西屯區文心路三段54號
作者本次評價：
3.30
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

環境：

 

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

有靠邊的吧檯桌

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

也有兩人相對的小圓桌

菜單：

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

菜單跟之前的千璽公子差異不大，我是它搬家後第一次來吧

菜色：

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

依舊是雞白湯一定要來一碗$290，喜歡淡菜但沒有很愛舒肥款的雞肉

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

麵條依舊是喜歡的細麵，軟硬度中等

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

特別喜歡的是一整顆的糖心蛋，而且它的熟度跟香氣恰恰好符合我的喜歡！所以一定要拍起來

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

雞白湯專門~一定要介紹湯頭

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

湯頭味道有點與千璽公子時期不同，沒有那麼滑順。有點鹹膩感~推薦度3顆星

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

炙燒雞豚叉燒飯$80，這一款還是有推。表面相是炙燒過的布丁。其實是美乃滋鋪滿滿！

【台中 拉麵】AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵，雞白湯拉

豚叉燒與雞叉燒切成小丁混在焦香的美乃滋裡，鹹甜的口感這碗很可以！

 

AM/PM X 鶏パイタン專門/拉麵

推薦 指數：3顆星

推薦原因： 這次嘗試淡菜干貝口味雞白湯，帶有海味的鹹度有點失衡，麵條還是好吃、糖心蛋厲害。相較於拉麵的舒肥雞，更推薦炙燒的豚雞雙拼。叉燒飯CP值很優推薦點！

營業時間：週一~週日10:00～18:00,（Bar 20:00～凌晨2:00) _週三定休，不定休請關注店家公告。

IG：https://www.instagram.com/explore/locations/112580817161389/ampm_bar/

電話：0423128195

地址：407臺中市西屯區文心路三段54號

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文章標籤

台中 拉麵 西屯區拉麵 AMPM X 鶏パイタン專門拉麵 雞白湯專門 雞白湯拉麵 推薦 文心櫻花站 捷運美食
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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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