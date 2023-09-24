新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用飲料無限供應!

幸福讚精品飯店位在新莊思源路的住宅區裡

今天來飯店不住宿~

單純來飯店「吃」飯

餐廳就在入口處正前方

用餐空間寬敞，不但挑高無壓迫

自然採用設計，陽光可以輕易灑落

餐廳的明亮且柔和舒適

餐檯上的飲料都是可以免費自取的

日式煎茶、烏梅汁、冬瓜檸檬、可爾必思

咖啡、可可

紅茶、綠茶2款茶包

凡是來用餐的客人都可以飲用

連冰箱裡的瓶裝飲料也都免費喝喔!

掃碼點菜

網上可以看到菜色圖片、價格、份量

點完按送出就可以囉!

甘蔗雞(推薦限量) 280元

人的腦波似乎特別的弱

看到推薦和限量就會特別想點

甘蔗雞用的雞肉非常有彈性，不是一般的肉雞

雞肉本身有煙燻的味道加上蔥花口感波棒!

川味水煮牛 320元

牛肉的表現中等，不柴不老但也不算軟嫩

麻的味道比辣的來突出

麻辣的香氣很足

豆酥扁鱈魚 320元

盤子好大顯得魚好小

其實這魚本身不算小片、厚度也夠

魚肉非常、非常的柔嫩鮮甜，加上豆酥好吃順口又下飯

蟹黃海鮮煲320元

口味上不像江浙像是台式

勾欠的醬汁奶油較重沒有什麼海味，表現普普

金沙豆腐 200元

來點掌聲

今天最快被秒殺的菜就屬這道金沙豆腐

外層鹹香帶沙的口感、加上雞蛋豆腐的嫩

似乎應該來杯啤酒喔!

泰式椒麻雞 260元

嗯…勉強來說它不是不好吃，餐廳也很有誠意的選用腿肉

只是這椒麻是台式的椒麻、腿肉外層的粉也裏的較厚了些

山藥炒蘆筍 280元

清清爽爽，沒有過多的調味的清炒

山藥、蘆筍吃來都脆甜

乾炒牛肉河粉 220元

不錯、不錯河粉Q彈不爛

牛肉的嫩度比川味水煮年還好喔!

豉汁排骨 100元

我喜歡這裡的豉汁排骨，每一塊都粉嫩、粉嫩

輕輕一咬就骨肉分開，牙口不好吃也能輕鬆吃!

無錫排骨(4支) 360元

紅趜味挺重的~

肉質是嫩中帶Q的

和豉汁排骨那種輕含就骨肉分離是不相同的喔!

豬仔奶皇包(3顆) 120元

飯後甜點不能少~

豬仔來三隻!

真的是好可愛呀~

我承認!因為它的可愛所以點了它!

奶皇的部份不會太死甜，奶香大過於鹹蛋黃的香

只是要分屍這麼可愛的豬仔，於心不忍啊!

冰奶酪玉兔 120元

又再一次被可愛的兔子外觀給吸引

但它真的表現的差強人意...

可能要做成兔子的形狀吉利丁加多了~口感偏硬

奶酪的甜已經偏高~再加上底盤的花生又是甜的

奶酪中間還夾有果醬...

天呀~~~好甜呀!

不喝杯熱茶真的受了呀~

我們一群4個人

也是夠厲害的...這麼多菜也是掃的精光

哈~是不是大家最近的壓力都很大呀?!

那就用美食來療癒吧!

這招一直都很管用喔~

店址：新北市新莊區思源路322巷9號

電話：02-2997-6688

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