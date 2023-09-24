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> 圖文創作 > 新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用飲料無限供應!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用飲料無限供應!

2023-09-24 16:10:48 纖茹 人氣：105
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窩客好文

纖茹

發表篇數：88篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：幸福讚精品飯店 (新北市旅館289號)
phone02-2997-6688
place新北市新莊區思源路332巷9號
作者本次評價：
3.95
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
3.50
CP值
4.00
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新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

幸福讚精品飯店位在新莊思源路的住宅區裡

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

今天來飯店不住宿~

單純來飯店「吃」飯

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

餐廳就在入口處正前方

用餐空間寬敞，不但挑高無壓迫

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

自然採用設計，陽光可以輕易灑落

餐廳的明亮且柔和舒適

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

餐檯上的飲料都是可以免費自取的

日式煎茶、烏梅汁、冬瓜檸檬、可爾必思

咖啡、可可

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

紅茶、綠茶2款茶包

凡是來用餐的客人都可以飲用

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

連冰箱裡的瓶裝飲料也都免費喝喔!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

掃碼點菜

網上可以看到菜色圖片、價格、份量

點完按送出就可以囉!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

甘蔗雞(推薦限量) 280元

人的腦波似乎特別的弱

看到推薦和限量就會特別想點

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

甘蔗雞用的雞肉非常有彈性，不是一般的肉雞

雞肉本身有煙燻的味道加上蔥花口感波棒!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

川味水煮牛 320元

牛肉的表現中等，不柴不老但也不算軟嫩

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

麻的味道比辣的來突出

麻辣的香氣很足

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

豆酥扁鱈魚 320元

盤子好大顯得魚好小

其實這魚本身不算小片、厚度也夠

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

魚肉非常、非常的柔嫩鮮甜，加上豆酥好吃順口又下飯

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

蟹黃海鮮煲320元

口味上不像江浙像是台式

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

勾欠的醬汁奶油較重沒有什麼海味，表現普普

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

金沙豆腐 200元

來點掌聲新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

今天最快被秒殺的菜就屬這道金沙豆腐

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

外層鹹香帶沙的口感、加上雞蛋豆腐的嫩

似乎應該來杯啤酒喔!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

泰式椒麻雞 260元

嗯…勉強來說它不是不好吃，餐廳也很有誠意的選用腿肉

只是這椒麻是台式的椒麻、腿肉外層的粉也裏的較厚了些

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

山藥炒蘆筍 280元

清清爽爽，沒有過多的調味的清炒

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

山藥、蘆筍吃來都脆甜

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

乾炒牛肉河粉 220元

不錯、不錯河粉Q彈不爛

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

牛肉的嫩度比川味水煮年還好喔!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

豉汁排骨 100元

我喜歡這裡的豉汁排骨，每一塊都粉嫩、粉嫩

輕輕一咬就骨肉分開，牙口不好吃也能輕鬆吃!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

無錫排骨(4支) 360元

紅趜味挺重的~

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

肉質是嫩中帶Q的

和豉汁排骨那種輕含就骨肉分離是不相同的喔!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

豬仔奶皇包(3顆) 120元

飯後甜點不能少~

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

豬仔來三隻!

真的是好可愛呀~

我承認!因為它的可愛所以點了它!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

奶皇的部份不會太死甜，奶香大過於鹹蛋黃的香

只是要分屍這麼可愛的豬仔，於心不忍啊!

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

冰奶酪玉兔 120元

又再一次被可愛的兔子外觀給吸引

但它真的表現的差強人意...

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

可能要做成兔子的形狀吉利丁加多了~口感偏硬

奶酪的甜已經偏高~再加上底盤的花生又是甜的

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

奶酪中間還夾有果醬...

天呀~~~好甜呀!

不喝杯熱茶真的受了呀~

新莊美食|幸福讚精品飯店，中式熱炒、中式餐點、港式小點，內用

我們一群4個人

也是夠厲害的...這麼多菜也是掃的精光

哈~是不是大家最近的壓力都很大呀?!

那就用美食來療癒吧!

這招一直都很管用喔~

店址：新北市新莊區思源路322巷9號

電話：02-2997-6688

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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