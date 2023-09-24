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【桃園 】大楊梅鵝莊創始店-楊梅36年老店!道地客家菜色，千萬別錯過！

2023-09-24 17:06:50 Mio醬 人氣：117
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Mio醬

發表篇數：227篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大楊梅鵝莊創始店
phone03-4784-623
place桃園市楊梅區大平街42號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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DSC05162-3

這次要介紹桃園適合家庭聚餐，澎湃道地的客家小吃給大家！

 

DSC04984

由老家在新埔照門的鵝肉三兄弟，創立於民國76年的大楊梅鵝莊，早期三兄弟住在客家

農村中，生活一切以農耕為生活重心，家中成員眾多又有多位弟妹要照顧，於是三兄弟

的大哥邱昌琳先生，進而尋找可以學功夫又可以賺錢的工作，幾經創業後落角在楊梅

車站附近具有古色古香的轉角磚瓦屋做為大楊梅鵝莊起點，以鵝肉增添的香氣融入客家

菜色。

 

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店裡所有菜色都經過三兄弟的討論過後才能上桌，所以著名的鵝油悶筍、鵝湯米苔目受

大眾好評！！官網也有熱門的宅配品項，想吃客家料理，就算沒到楊梅～依然可以吃的

到唷！😉

 

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店內環境舒適寬敞～有適合大家庭的圓桌，多人吃合菜一點也不擁擠。

 

 

合併1

除了一樓之外，還有二、三樓，也有適合朋友聚餐的四人方桌、

以及兒童安全座椅，雖然座位眾多，但生意太好～建議大家還是

提前訂位比較節省時間唷！

 

MENU

來看看菜單吧！除了經典客家菜，還有湯品、小炒、海鮮以及青菜，愛吃辣的朋友可以點

辣椒圖案的品項，吃素食的朋友則是可以選擇葉子圖案的菜品，對菜單真的選擇困難的話

，就參考名菜排行榜的前10名吧！

 

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點完餐後，服務人員就會上熱茶，大家期待上菜的期間，最適合閒話家常

喝茶聊聊天了。

 

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鮮魚米粉湯：湯頭濃郁，充滿海鮮的甜味炸魚肉蛤蠣、蝦米芹菜

油蔥酥蛋酥蒜苗等等，料多實在～份量、香氣十足，鮮甜超好喝！！

 

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鄉村土鵝肉：大楊梅鵝莊必點的土鵝肉！鮮嫩多汁的鵝肉，帶點Q彈的鵝肉凍，

沾上甜甜的豆瓣醬，搭配薑絲＆九層塔香氣鮮味UP!一上桌大家都搶吃的美味~!!🤤

 

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醋溜軟絲 ：金黃薄脆的外皮，包裹著軟絲！搭配獨特酸甜的醋溜醬以及清脆的

小黃既開胃又清爽的一道菜。

 

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咖哩軟殼蟹：薯條淋上香甜的咖哩醬～搭配外皮酥脆的軟殼蟹，大家可以試試

用兩塊麵包夾軟殼蟹，就像在吃小漢堡的FU！超級好吃👍！！這次我最喜歡的一

道菜❤️！！！

 

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客家小炒：豆乾、 三層肉魷魚韭菜辣椒經過大火快炒，鹹香滋味

～超級下飯！

 

合併2

鮮嫩多汁的鵝肉，清爽開胃的軟絲，滿滿海味的鮮魚米粉湯，再加上鹹香的客家小炒

不愧是36年老店經典的好味道。

 

DSC05215

飯後甜點是台中梧棲知名老店，創立於1960年的順興芋冰，懷舊古早味芋仔冰

剛好是我最愛的芋頭口味，完美滿足結束這餐～！

 

 

 

 

吃貨感想：楊梅火車站附近，36年老店！上菜快速～服務態度親切！海鮮、土鵝肉、

客家小炒道道是經典～選擇眾多的客家菜色是家庭聚餐的好選擇～快揪親朋好友一

喝茶吃桌菜～熱鬧一下吧！！

 

 

 

店家資訊

 大楊梅鵝莊創始店

地址：桃園市楊梅區大平街42號

電話：03-4784623

營業時間：11:00~14:00，17:00~20:00

(周三公休)

FB粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063747237017

官網：https://www.newhaka-yamigoose.com/

 

 

 

 

文章標籤

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