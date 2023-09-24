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> 圖文創作 > 銅板價串燒|倆串串燒 食材豐富選擇還有熱湯 內用吹冷氣還有投影大螢幕 ! 朋友揪起來 台北宵夜美食推薦 - 萱兒Ann玩樂生活

銅板價串燒|倆串串燒 食材豐富選擇還有熱湯 內用吹冷氣還有投影大螢幕 ! 朋友揪起來 台北宵夜美食推薦 - 萱兒Ann玩樂生活

2023-09-24 18:32:09 萱兒Ann 人氣：124
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窩客好文

萱兒Ann

發表篇數：66篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：倆串串燒
place台北市中山區錦州街170號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宵夜吃什麼 !! 大推這家高CP『倆串串燒』銅板價串燒 !! 

可內用吹冷氣，還有投影大螢幕耶 !  
有牛肉、羊肉、雞肉、蔬菜、海鮮 ~ 甚至熱騰騰的海鮮湯都有喔 !
不只食材豐富多種選擇，連飲品、酒類都很多款呢 !!

 

倆串串燒|影片這裡看

@jumi667ann ｜ 銅板價串燒!! 牛肉、羊肉、雞肉、蔬菜、海鮮 甚至熱騰騰的海鮮湯都有喔 ! 不只食材豐富多種選擇 連飲品、酒類都很多款呢!! ⁡ 夏威夷串 整隻蝦子搭配鳳梨，特別又好吃~ ⁡ 蛤蜊湯 好鮮好好喝!!喝完一碗又點一碗 邊吃燒烤邊喝海鮮湯也太幸福啦~ ⁡ 搭配店家獨特醬汁成就美味串燒 每一串都好好吃阿 !! 特大廣島生蠔好鮮甜無腥味 ! 大推~ ⁡ 店內用餐還有大投影布幕可觀看 趕快邀請朋友一起來吃熱鬧一番GO ⁡ @lia_chuan170 倆串串燒 ☎️ 02-25681058 ⏰週一至週四：17:00-01:00（最後點餐00:00） ⏰週五至週日：17:00-01:30（最後點餐00:30） 地址: 臺北市中山區錦州街170號 ⁡ #倆串串燒 #宵夜 #燒烤 #平價串燒 #平價燒烤 #台北美食 #中山區美食 #台北宵夜 #台北宵夜推薦 #中山國小站美食 #台北串燒 #台北燒烤 #美食推薦 ♬ RUNAWAY – KAYDEN

倆串串燒｜店家資訊

『倆串串燒』

→ 粉專

→ IG

店家電話 : 02-25681058
週一至週四：17:00-01:00（最後點餐00:00）
週五至週日：17:00-01:30（最後點餐00:30）
地址: 臺北市中山區錦州街170號 

捷運 : 行天宮捷運站4號出口 

 

倆串串燒｜店內環境

 

『倆串串燒』 提供店內用餐空間 ，店內環境舒適乾淨

 

店內還有投影大螢幕可以觀看 !!

 

冰箱飲品很豐富，還有酒類的多款選擇 (啤酒、韓國燒酒等)

 

 

倆串串燒|特色餐點推薦

『倆串串燒』 計費方式為點多少算多少，無服務費

到櫃檯拿取想吃的串燒，另外還有 MEUN 內容可以選擇唷 ~

搭配店家獨特醬汁成就美味串燒，每一串都好好吃阿 !!

其中很特別的是 [ 夏威夷串 ]
整隻蝦子搭配鳳梨，互搭的鮮甜風味很好吃 ~

 

『倆串串燒MEUN菜單上的 [ 倆串特製燒肉盤 ]

以餅皮配上燒肉盤跟泡菜，很像韓式燒肉肉配菜的感覺

餅皮做的比較厚實，很有嚼勁，越吃越香~ 

燒肉盤的肉品可選擇 豬 ($189)  或  牛 ($199) 喔 !!  

 

必點 特大廣島生蠔  $125

 

好大顆又鮮甜，吃起來無腥味 !! 

也有現烤東港大石蚵 的選擇唷~~ 

另外  『倆串串燒』 居然還有提供 酒蒸蛤蜊湯 兩人份只要 $130

好鮮好好喝!! 喝完一碗又點一碗 !
邊吃燒烤邊喝海鮮湯也太幸福啦~ 

整碗滿滿蛤蜊唷~~ 可以看我 抖音影片 唷~ 

 

倆串串燒|美味心得分享

『倆串串燒』 讓我蠻驚訝的，串燒銅板價，還能內用吹冷氣耶 ~ 佛心來著 !!

店家燒烤的功力一流，火候控制得很剛好

搭配店家獨特醬汁、再撒上店家特製調味粉

不只風味好吃，還能吃到原先食材香氣與滋味 !!

突然想吃燒烤串燒的朋友，在店裡用餐更舒適 (還不用自己收拾，哈) 

店內用餐還有大投影布幕可觀看

宵夜約會、朋友聚會、同事聚餐或是自己突然想吃燒烤~ 

就到 『倆串串燒 享用美食 ~   趕快揪起來熱鬧一番 ~~ 

 

 

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