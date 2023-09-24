新竹燒肉吃到飽︱夯下去新潮和牛燒肉新竹店 平日$598起享新潮燒吧烤物, 一口肉肉一口酒吃起來~聚餐新選擇 - Dannis Amy魯蛋妹大腸弟︱美食旅遊生活

夯下去新潮和牛燒肉新竹店開幕啦！

新竹的朋友們也吃得到「夯下去新潮和牛燒肉」啦！馬辣餐飲集團近期有「夯下去新潮和牛燒肉」、「涮樂和牛鍋物食べ放題」二大品牌插旗新竹，讓愛吃燒肉、愛吃火鍋的朋友們都可以得到滿足。

「夯下去新潮和牛燒肉」主打平日$598起可以新潮燒吧吃到飽，新潮燒吧從肉品、烤物、丼飯、豆腐鍋、生菜沙拉、漬物、無酒精飲品、就連紅白酒、氣泡酒、海尼根、精釀啤酒更是無限暢飲(如果想要小酌這個很加分啊！），還有共計16種口味的哈根達斯、莫凡比冰淇淋，就連肉品選擇也超豐富，有上選牛胸腹牛排、特上美國和牛牛排、極上雙和牛牛排等不同價位，大家可以依照喜歡吃的肉品來選擇，餐廳還有各國語言的菜單，中文、英文、日文、韓文、泰文，帶國際商務客戶來聚餐也沒問題。

同桌同消費方式，10%清潔費另計，用餐時間2小時

貼心提醒：「開車不喝酒喝酒不開車未滿18歲請勿飲酒」

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱影片

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱經國店 訂位資訊

夯下去新潮和牛燒肉新竹經國店

電話 : 03-531-0363

門市地址：新竹市東區經國路一段673號1樓

試營運期間：11:00-22:00，最後入場20:00

營業時間：11:00-24:00，最後入場22:00，將另行公告

官方FB粉絲專頁： https://www.facebook.com/HotBQofficial/

預約訂位 Booking➤ https://reurl.cc/qL82VE

線上菜單 Menu➤ https://reurl.cc/AApy9K

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱最新優惠#證件#壽星

先送上目前看到的最新優惠給大家，不管是要聚餐、慶生都蠻適合揪吃夯下去新潮和牛燒肉滴！

但貼心提醒優惠活動只能擇一選擇喔！

#證件活動

中秋燒肉懶人包底家啦！

活動期間 2023/09/01~09/30 日

限時祭出兩大優惠！絕對包你滿意❤️

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含 2 成人以上同行，提前至少一日預約訂位

訂位當下主動告知參加「九月升級活動」

同桌每位好友選擇 #極上雙和牛牛排放題 方案

並派出一位代表出示 身分證/健保卡

▷ 卡號含「2.8.9」任二碼(可重複，例如22、88)

▷ 出示教師證、記者證、軍人證任一證件

即享 #雲林北港烏魚子 😍 吃到飽~~~

*此活動不得與任何優惠、活動併用

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提前至少一日訂位並主動告知參加活動

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選擇 ▎ 美國和牛牛排放題 ▎ 或 ▎ 極上雙和牛牛排放題 ▎ 方案

全桌即享 #北海道大帆立貝 吃到飽

*此活動不得與任何優惠、活動併用





以上照片取自於官網，詳情以官方FB粉專公告為主。

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱交通位置

「夯下去新潮和牛燒肉」 新竹經國店是馬辣餐飲的新品牌，餐廳就在原本金輝餐廳的位置（老新竹人應該都知道XD），對面就是經國路寶雅POYA、燦坤，目前除了台北西門店之外新竹是第二家分店喔！2樓則是同樣走吃到飽路線的「涮樂和牛鍋物食べ放題」。

一旁有專屬停車場（數量不多建議大家可以提早去用餐比較有位置XD），一旁經國路路邊收費停車格也不少。

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱菜單MENU

先送上夯下去新潮和牛燒肉新竹店的菜單給大家參考，平日午餐落在$598/$798/$998/$1298，六日、晚餐$698/$898/$1098/$1398，差別在於$598/$698是新潮燒吧，也就是最基本款自助吧的價格，想要有上選牛胸腹牛排/特上美國和牛牛排/極上雙和牛牛排等更多肉品、海鮮享受，就可以依照喜好選擇不同價位，當然價格愈高可以選擇的食材品項是愈多啦！

同桌同消費方式，10%清潔費另計，用餐時間2小時

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱環境介紹

夯下去新潮和牛燒肉新竹店主要以木質調為主，搭配玻璃屏風、吊燈區隔不同的座位區，

內用座位區以4~6人為主，少人多人聚餐都適合，個人覺得吃到飽很適合揪朋友家人一起來吃，大家可以挑選喜歡的食材不用煩惱。

其中最讓我印象深刻的莫過於一進門就能看見的兒童遊戲室啦！大電視、玩具、娃娃讓小朋友吃完美食還可以放風放電，透明玻璃設計也可以讓家長隨時查看小朋友狀況很方便。

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱新潮燒吧自助吧

先來看看夯下去新潮和牛燒肉新竹店 新潮燒吧的食材，也就是自助吧的部份，選項真的還不少，像是手作豆包、基隆甜不辣、小農洋芋、櫛瓜、栗子南瓜，以及日式醍醐豚嫩腿、日式柚香去骨雞腿等不同口味雞肉的選擇。

女生最愛的沙拉吧也有海帶芽、苜蓿芽、鮮脆蘿蔓、玉子燒、牛蒡絲、海蜇絲、日式煙燻魷魚片以及不同醬汁，另外也有韓式泡菜、黃金泡菜等漬物。



夯下去還備有自製丼飯區，提供關東風壽喜燒豚丼、極上安格斯牛黑咖哩二種選擇，撈一下肉算是給得頗大方喔！但飯類比較佔胃的空間，建議不要裝太多才可以留更多空間給其他肉肉和海鮮。



自助吧也規劃了一區醬料區，自己的鹽葱自己做，加入像是蒜泥、葱花、蘋果燒肉醬、味噌燒肉醬或是屏東小農現榨檸檬汁，依照喜愛的比例自製自己喜歡的沾醬。

飲料區有咖啡、茶飲、汽水、零酒精沙瓦（我個人最愛這個，有荔枝、蘋果等不同口味）。

想要小酌一下也沒有問題，有海尼根啤酒、Pardal Verdejo白酒、西班牙Boda&Boda紅酒，以及二款紅點精釀啤酒-IPA、喝起來 ，平日只要$598即可無限暢飲喝個痛快。

貼心提醒：「開車不喝酒喝酒不開車未滿18歲請勿飲酒」

貼心提醒：「開車不喝酒喝酒不開車未滿18歲請勿飲酒」

餐後甜點還有哈根達斯、莫凡比冰淇淋總共16種口味可享用，個人最推薦哈根打死的抹茶口味，只要有看到一定挖上幾球。

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱吃了些什麼？

以吃到飽來說夯下去新潮和牛燒肉新竹店有分不同價位不同食材可以依喜好選擇，自助吧從各式小農時蔬肉品食材、沙拉、丼飯、無酒精飲料、酒精飲料、冰淇淋通通有，基本上可以滿足大部份人的需求。

掃QR CODE即可輕鬆點餐，還有送餐機器人服務，

整個吃下來服務生也會不定時換烤網讓燒烤的品質更好。

那就來看看我們一家吃了什麼，推薦什麼食材吧！

先貼心提醒雖然自助吧就有各式沙拉、肉品、時蔬等食材，也有關東風壽喜燒豚丼、極上安格斯牛黑咖哩、韓式泡菜海鮮豆腐鍋等主食，但記得多留點空間給其他高檔的肉品及海鮮。

這次吃的是晚餐時段$1398/人的極上雙和牛牛排的方案，想所有食材一次滿足不用懷疑就是直接選這方案，可以吃到冷藏熟成的極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排、極上冠軍黑毛和牛、橫隔膜、牛舌、伊比利豬梅花、豬肋條、法式羊肩排、阿根廷天使紅蝦、北海道生食級大干貝、冷藏熟成和牛嫩肩牛排、美國安格斯黑牛霜降、九孔鮑魚….等多種食材， 夯下去新潮和牛燒肉主打冷藏熟成，高級肉品現點現切。

高級肉品選擇非常地多，當然是先把冠軍黑毛和牛一次點上桌慢慢地品嚐。

像這個有著美美油花的冷藏熟成極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排就建議烤到三分熟來食用，當然我覺得大家火候要顧好才能品嚐美味。

雖說是吃到飽，但牛排非常厚切，基本上點一份3~4個人吃綽綽有餘，肉質Q彈又帶有和牛美味的油脂愈嚼愈香。



不同的牛肉口味都略有不同，像冷藏熟成特上見島和牛嫩肩牛排就多了份嚼勁。





我個人很愛這個極上黑毛和牛橫隔膜，自從吃過橫隔膜就愛上了，稀有部位的橫隔膜雖說看來像是牛肉，但其實是內臟所以記得烤到熟，有原味、味噌醬、蘋果燒肉醬3種選擇，油花分佈美美的橫隔膜吃起來牛味十足又很嫩，推薦大家務必點來吃看看。



夯下去新潮和牛燒肉很貼心地每款肉品都有牌子標示產地、口感和建議的熟度，



不只肉品很有看頭，海鮮也是不可小看~極上阿根廷天使紅蝦、野生大海蝦、挪威鯖魚、深海透抽、九孔鮑魚、挪威鮭魚菲力、生食級大干貝通通有，

我們一家是直接主攻天使紅蝦、生食級大干貝，感覺點個幾輪就回本了xd。 ~

從自助吧的雞肉、不同部位的冷藏熟成和牛、伊比利梅花豬、小羔羊等雞豬牛羊，到各式海鮮一應俱全，基本上我們才點個幾輪就飽到不要要的了，而且全家人用餐每個人都可以點自己想吃的真的很棒。

如果肚子還塞得下，這份很奢的黑松露和牛石鍋飯也可以點來吃看看，上頭黑松露真的是給得不手軟，還搭配和牛不吃怎麼可以，趁熱攪伴均勻多人SHARE剛剛好。

飯後我們少不了留點空間品嚐冰淇淋和甜點，有火烤冰淇淋、香濃起司乳酪酥、手工巧克力布朗尼三種選擇，小朋友最愛火烤冰淇淋，稍微烤一下就可以以免焦掉，外熱內冰很好吃，有香草、巧克力、香芋口味是隨機的喔！

多達16種的哈根達斯、莫凡比冰淇淋也是要多挖幾球來吃，基本上每種口味都不錯，首推抹茶口味是我的最愛。

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱食後心得

夯下去新潮和牛燒肉的食材可以說是選擇豐富，以吃到飽來說有和牛、頂級海鮮，當然大家可以依預算來選擇不同的價位，如果遇到公司聚餐那不用懷疑直接選擇極上雙和牛牛排方案吃個過癮，自助吧無酒精飲料、海尼根啤酒、進口紅白酒、氣泡酒、紅點精釀啤酒，聚餐小酌一下很可以，飯後甜點哈根達斯、莫凡比冰淇淋隨你吃，整體用餐感覺很不錯，建議大家可以先專攻想吃的或是以和牛、安格斯黑牛、天使紅蝦、生食級干貝等高級食材為主，用餐時間2小時基本上可以吃超撐非常滿足。

同桌同消費方式，10%清潔費另計，用餐時間2小時

貼心提醒：「開車不喝酒喝酒不開車未滿18歲請勿飲酒」

夯下去新潮和牛燒肉新竹店︱店家資訊/其他分店

夯下去新潮和牛燒肉新竹經國店

電話：03-5310363

門市地址：新竹市東區經國路一段673號1樓

試營運期間：11:00-22:00，最後入場20:00

營業時間：11:00-24:00，最後入場22:00，將另行公告

官方FB粉絲專頁： https://www.facebook.com/HotBQofficial/

預約訂位 Booking➤ https://reurl.cc/qL82VE

線上菜單 Menu➤ https://reurl.cc/AApy9K

其他分店▼

【台北西門店】02-2375-1520

門市地址：台北市萬華區漢中街36號2樓

營業時間：11:30~24:00，最後入場22:00