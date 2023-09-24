新竹科學園區美食新選擇︱麵容餃好-新竹龍山店 苗栗最美文青風麵店新竹也吃得到之我推薦哪些品項？ - Dannis Amy魯蛋妹大腸弟︱美食旅遊生活

新竹科學園區美食︱麵容餃好-新竹龍山店

「我吃的不是麵，而是思念。」

有著苗栗最美麵店之稱的麵容餃好也插旗新竹啦！而且離我很近耶~~在新竹科學園區一帶工作的朋友們可以就近來覓食了，我吃過之後覺得餐點都很有水準也很用心，多樣化的小菜選擇、國宴客家乾粄條、嫩煎古早排骨湯麵、古早味肉燥飯和水餃都“凍厚食”，走文青風格的用餐環境也舒適，建議內用還有免費仙草茶可以喝XD。

麵容餃好︱影片

麵容餃好是從苗栗頭份、竹南發跡的文青風麵店，算起來新竹龍山店是第3家，主打中式的麵、飯小吃和手工水餃、小菜，很適合日常午餐、晚餐來造訪，被稱為最美麵店不是沒有原因的，從外觀到內部裝潢都十足文青風格，記得第一次看到店名「麵容餃好」就覺得店家好有才，竟然把店名融入在面容姣好的詞語當中，很難不記住啊！內用有冷氣吹還有免費仙草茶可以喝，離新竹科學園區、好市多非常近，停車也方便，現在想吃不用跑苗栗，新竹就近吃更方便。

PS建議大家用餐時間早點來比較不用等，像我們才一開始用餐就有人開始在門口候位排隊囉！

門口拍起來也太美，一整個很有FU啊！

麵容餃好︱在哪裏？交通資訊

麵容餃好-新竹龍山店就在龍山西路郵局、慈雲路停車場正對面，一旁就是沐府和全聯福利中心，不得不說這一帶超好停車，直接停慈雲路停車場走過來不用1分鐘，過個橋過去就是新竹科學園區，上班族中午時間出來吃午餐也方便。

麵容餃好︱內部裝潢/環境介紹

麵容餃好-新竹龍山店使用了木製桌椅、復古窗框，以及綠色植裁打造裏外舒適的用餐氛圍。



店內的Slogan和小語也讓整家店文青了起來。



一開始本來想說趁假日一開店時早點來好好拍照一下，結果不誇張沒有10分鐘直接客滿有嚇到，目測客群從親子家庭客、情侶、夫妻、單身族群通通有。

麵容餃好︱菜單價位MENU

先放上麵容餃好菜單給大家參考，可內用可外帶，餐點都是現點現做，也有各式小菜可以取用，不收服務費，最讚的是內用有免費好喝的仙草茶，加上有冷氣可以吹，整體用餐品質相當不錯。

餐點從阿姨現包水餃、來碗麵、新鮮熱燙、吃個飯、喝碗湯、隨便點個小菜各式類別通通有，簡單來說就是在麵容餃好吃得到飯、麵、湯、水餃、小菜，可以滿足不同人的喜好。

麵容餃好︱小菜區

最愛這一區陳列的小菜，可以自行使用托盤拿取小菜再連同劃好的菜單去櫃台結帳，小菜有皮蛋豆腐、黃金泡菜、涼拌小黃瓜、椒麻鳳爪、煙燻豬耳朵、麻油粉肝、滷味拼盤等選擇，發現大家站在前方都有點選擇障礙，建議多來幾次應該就能全部吃一輪了。



好不容易趁空檔速速拍照和大家分享，光是看這色澤就讓人想每樣都品嚐看看，價格大家可以直接參考菜單，基本是40元起跳這樣。



有些熱門品項真的要早點去才有，不然可能提早完售。

小菜區旁還有販售可以當做飯後甜點的三美冰店冰棒，一查才知道三美冰店是苗栗一帶的賣冰老店，也是走真材實料路線，google評價有4.4顆星，只要當日有消費即可以特價購買好吃冰棒。

麵容餃好︱自助區（醬料、免費仙草茶、餐具）

麵容餃好店內後方除了是出餐區之外，還規劃了可以拿取醬料、免費仙草茶和餐具的自助區。



醬料的選擇還不少，除了常見的白醋、醬油、胡椒之外，還有蒜蓉醬膏、辣椒醬油和 號稱台中神醬的「東泉辣椒醬」，讓客人可以依口味喜好自行拿取。

拉開的抽屜內則是餐具。

炎熱夏天最適合喝一杯仙草茶清涼一下！重點是免費的真的很讚，建議大家可以先倒一些試試味道，有喜歡再多裝才不會浪費。



內用免費供應的仙草喝真的不錯喝，清涼解渴帶點微甜更符合現代人的口味，當天我們家應該平均喝了2~3杯，大家如果內用一定要裝來喝！

麵容餃好︱吃了些什麼？餐點推薦~

麵容餃好的餐點供應還蠻豐富的，像我們家有的人愛吃飯有的人還吃麵，基本上來這不用擔心滿足不了所有人的喜好，可以點自己想吃的，除了主食之外還可以再加點些小菜一起分享。

＊國宴客家乾粄條 53元

身為客家媳婦完全愛上這粄條的Q勁，麵容餃好選用的粄條還有點特別，看菜單介紹竟然是曾獲得2016國宴指定品牌的苗栗「栗園米食」，以好米為基底新鮮製作，經過磨漿蒸熟再切成麵條狀，厚實口感帶有QQ 嚼勁，真的吃起來不一樣，搭配上韭菜、豆芽菜和不可或缺的油葱及油膏光聞起來很香。

熱熱送上桌就要快點拌一下享受最佳口感，真的是每口都吃得到客家純樸實在的風味。

＊古早味肉燥飯 60元

大腸弟指定要點的古早肉燥飯，但與其說這碗是古早味肉燥飯，我覺得比較算是創新加料版，除了使用黑豬肉製成的肉燥、白飯之外，還加上了店內每日新鮮製作的黃金泡菜和半熟蛋。



把半熟蛋用筷子戳破讓蛋液流入肉燥飯中，光看就很邪惡，大家可以先挖口肉燥飯，不管是單吃或是搭配蛋液、黃金泡菜層次都不同。



這天吃到的白飯有稍微濕潤一點，選用黑豬肉製成的肉燥鹹香度蠻剛好，黃金泡菜也有解膩作用，一大碗有菜有蛋有肉份量十足。



＊嫩肩古早排骨湯麵 125元

我吃的嫩肩古早排骨湯麵個人很推薦給大家，雖然猛一看覺得價格好像有高一些，但真的是一大塊現煎厚實的排骨直接放上。

本身肉片有嫩不乾柴表現非常好。



整碗湯麵使用的是黃色的扁麵，再加上油葱、肉燥和白蘿蔔，本來會怕油膩膩的，但實際湯頭喝起來除了有肉燥香又有白蘿蔔的清甜，是可以一口接一口喝的湯頭，但份量對於女生來說會有些多，建議大家帶家人來可以點不一樣的主食一起享用。

＊招牌黑豬肉高麗菜水餃 10顆70元

麵容餃好店內的水餃也是自己包的，有黑豬肉韭菜、黑豬肉高麗菜2種選擇，每份都是10顆。

水餃皮是帶點厚實Q勁，吃得到黑豬肉的香、高麗菜的甜，沒有過多調味不沾醬就很好吃。

如果真的是重口味的朋友，自助區的辣椒醬油、蒜蓉油膏也可以依喜好使用。

＊各式小菜任你選

麵容餃好以小菜的種類來說算是蠻多元的，不是一般常看到那種只有豆乾、海帶的常見滷味拼盤，還多了許多涼拌菜，夏天吃非常開胃。

#黃金泡菜 40元

聽店員說店內的涼拌小黃瓜、黃金泡菜都是每日新鮮現做，帶有蒜味的黃金泡菜爽脆夠味，忍不住一口接一口。

#椒麻鳳爪 52元

敢吃辣的朋友們椒麻鳳爪可以拿一下，有別於一般吃到的鳳爪以醬油香氣為主，麵容餃好則是以椒麻香氣滿足味蕾，有點小辣但吃得很過癮，貼心去骨吃起來更涮嘴。

#麻油粉肝 52元

處理得相當軟嫩的粉肝還多了麻油和煸過的薑片香，這個我個人很愛，一開始以為不大份，但實際上盤子是有點深度的，和家人一起共享很剛好。

#招牌油雞 165元

這個是假日才有提供的油雞，比較適合3~4人來用餐點一份享用。

麵容餃好︱食後心得

老實說麵容餃好讓我有點驚豔，主食部份這次吃到的都很滿意，感受到店家嚴選不同品項，不管是湯的、乾的、飯麵餃類 、小菜選擇都很多元，一個人、多人聚餐都適合，小菜部份像是麻油粉肝、黃金泡菜和椒麻鳳爪也很推薦給大家，店內用餐又有免費仙草茶可以喝、冷氣可以吹，園區附近工作打拼的朋友下次用餐又多了個新選擇囉！

麵容餃好︱店家資訊

麵容餃好-新竹龍山店

電話 : 03 577 2019

時間 : 11:00–14:00 17:00–20:00

公休日：週二

地址 : 新竹市東區龍山西路36號（慈雲路停車場正對面）

麵容餃好︱FB粉絲專頁

其他分店資訊▼▼

📍.頭份建國 （總店）

苗栗頭份市建國路二段33號

（建國夜市對面）

電話☎️：037-695173

（每週二固定店休）