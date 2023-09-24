新竹火鍋吃到飽︱ 涮樂和牛鍋物-新竹經國店~馬辣集團新品牌現切肉品吃到飽最低只要449元起炙燒和牛握壽司料理 - Dannis Amy魯蛋妹大腸弟︱美食旅遊生活

新竹火鍋吃到飽︱ 涮樂和牛鍋物-新竹經國店

新竹的朋友們也吃得到馬辣餐飲集團新品牌「涮樂和牛鍋物食べ放題」啦！近期馬辣餐飲集團有「涮樂和牛鍋物食べ放題」、「夯下去新潮和牛燒肉」二大品牌插旗新竹，不管是愛吃火鍋、愛吃燒肉都多了聚餐的新選擇。

「涮樂和牛鍋物食べ放題」主打火鍋吃到飽，肉品部分選用「冷藏濕式熟成原肉」包含像是「美國 SRF 極黑和牛」、「澳洲 M6-M9+ 黑毛和牛」、「紐澳特級牛舌」、「美國Choice牛胸腹肉」、「美國 CAB 安格斯黑牛」等，還有現點現做「黑松露炙燒和牛握壽司」、「龍蝦珍味魚卵炙燒和牛握壽司」，從肉品、蔬菜、熱食、飲冰、霜淇淋應有盡有，最低只要449元起，如果直接選擇749元起的價位肉品直接升級還有和牛握壽司吃到飽喔！

同桌同消費方式，10%清潔費另計，用餐時間90分鐘

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱影片

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱ 訂位資訊

涮樂和牛鍋物 食べ放題 第一品牌 新竹經國店

電話 : 035310373

地址：新竹市東區經國路一段673號及673-1號2F (夯下去樓上、寶雅對面)

試營運營業時間：11:00-22:00，最後入場20:00

官方FB粉絲專頁： https://www.facebook.com/enjoyshabushabu

預約訂位 Booking➤ https://reurl.cc/x9nemz

線上菜單 Menu➤ https://reurl.cc/b20eLX

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱最新優惠#證件#壽星

一開始先送上近期優惠給大家參考，每個月涮樂和牛鍋物都會推出不同的優惠，建議大家用餐訂位前可以參考一下官網最新資訊。

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2023/09/30 日前，揪咖提前至少一日訂位

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涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱交通位置

「涮樂和牛鍋物食べ放題」就在同是馬辣國際餐飲集團夯下去燒肉的樓上、寶雅對面，也就是經國路二段上，前身是金輝餐廳的位置。

有專屬停車場（數量不多建議大家可以提早去用餐比較有位置XD），一旁經國路路邊收費停車格也不少。

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱菜單MENU

「涮樂和牛鍋物食べ放題」價位落在449元/人起，不同價位肉品吃到飽的選擇也不同，如果有人請客或是想要吃更豐更多元的食材就建議直接點749元的價位，菜單上的品項通通可以點選，可以吃到多達 12 種品項的冷藏濕式熟成原肉， 以及鮮甜白蝦、深海透抽、東石蛤蠣，更有現點現做的「黑松露炙燒和牛握壽司」、「龍蝦珍味魚卵炙燒和牛握壽司」吃到飽喔！

同桌同消費方式，10%清潔費另計，用餐時間90分鐘

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱環境介紹

涮樂和牛鍋物-新竹經國店就在2樓，也就是夯下去燒肉的樓上位置。

用餐空間寬敞，有雙人座位區也有提供多人座位區，不管是公司部門聚餐、家族聚餐或是親子客群都很適合。

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱自助吧

肉品、海鮮、握壽司可以直接透過手機點餐，會有機器人逐桌送上餐點，另外也有自助吧提供蔬菜、火鍋料、麵食、熱食、飲品、醬料、霜淇淋可以無限取用吃到飽。

＊蔬菜、火鍋料、麵食

蔬菜、火鍋料選擇多達70~80種，有依照不同食材種類擺放好，有像水蓮、福山萵苣、玉米筍、蓮藕片、日式甜不辣、基隆甜不辣、蟹肉棒、手作魚餃、手作蛋餃、手工炸豆卷、手打嫩雞滑、手打花枝滑、手打鮮蝦滑、韓國年糕、香菇貢丸、鴨肉丸、各式麵食（台南意麵、蒸煮麵、泰國MAMA牌泡麵、印尼泡麵） 等食材。

比較特別的還有手作和牛蛋餃耶，大家可以拿來吃看看。

＊創意丼飯自己做

涮樂和牛鍋物有規劃了一區創意丼飯自己做，從松露野菇炊飯、壽喜燒豚丼、美澳極上和牛黑咖哩通通有，

製作一碗美味的日式丼飯少不了來顆溫泉蛋，但貼心提醒大家主食類不要不小心吃太多，還是要多留點空間給肉片、海鮮和和牛握壽司喔！

＊醬料區

店家有把各種醬料食材的產品都註明的非常清楚，除了常見的日式昆布醬油、蒜泥、蔥花、XO沙茶之外，還選用了日本佐賀縣胡麻醬、愛知縣純釀造白菊醋、愛知縣柑橘醋、兵庫縣三溫糖~~等，方便客人隨喜好加入，客製自己喜歡的沾醬。

＊飲品區

飲品區提供了汽水、UCC精品咖啡、現萃茶、冰美祿、金選奶茶、日式煎茶、黃金烏龍茶、烏梅汁、可爾必思、沙瓦－香檳沙瓦、荔枝沙瓦、乳酸沙瓦、蘋果沙瓦、舒味思氣泡水、果汁，還有Hershey’s巧克力冰沙、摩卡冰沙喔！

很少看到有店家提供Hershey’s巧克力冰沙、摩卡冰沙，大家別忘了喝上幾杯，雖然真的是蠻甜的但是忍不住喝上一杯過過癮。

＊獨一無二聖代自己做

我個人還蠻喜歡的飯後甜點，有別於一般的冰淇淋，「涮樂和牛鍋物食べ放題」提供的是霜淇淋，口味不時會變換，像我們這天吃到的是牛奶巧克力風味的霜淇淋，自己動手擠很有趣，只是外型有可能沒那麼美就是。

獨一無二聖代可以自己做，一旁還有棉花糖、MM巧克力、花生粉、 巧克力碎片、棉花糖、小麻糬等可以裝飾自己DIY 冰淇淋聖代 。

＊炙燒松露和牛握壽司（依價位不同可點）

極上和牛放題-午餐649元/人、晚餐（假日）699元/人的價位就可以點選擇「黑松露炙燒和牛握壽司」、「龍蝦珍味魚卵炙燒和牛握壽司」 各一貫。 (單點120元/貫)，如果直接點到極上雙和牛放題午餐749元 /人、 晚餐（假日）799元/人就可以所有食材，包含握壽司通通都是吃到飽喔！

握壽司很推耶~師傅真的是現點現做，滿滿配料加上大火炙燒很好吃。

炙燒過後逼出的油脂和口感真的很讚，香味也很迷人喔！

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱吃了些什麼？

＊湯頭選擇

這次選擇的鴛鴦鍋湯頭是「信成麻油石頭鍋」(+50元・附牛肉或豬肉盤)+ 北海道起司牛奶(+80元・附安佳起司片)。



目前共有「日本風味」、「台灣風味」，共10種湯底的選擇，只有部份需要另外加價。

台灣風味－麻辣鮮香麻辣、華佗養生藥膳、陳釀花雕雞腿、老罈酸菜白肉、信成麻油石頭

日本風味－北海道日高昆布、北海道起司牛奶、關東風江戶壽喜燒、靜岡特濃厚番茄、九州特濃厚豚骨

很喜歡這次的「信成麻油石頭鍋」，使用的是百年老字號信成麻油加上三星蔥、洋蔥、蒜片、魷魚，爆炒肉片後再加入高湯，有著淡淡麻油香的湯頭很好喝耶，下次想試試不少人推薦的 「北海道日高昆布鍋」，看資料是選用日本北海道價格不菲的原片日高昆布熬煮出來的高湯喔！大家下次去也可以試看看。

＊好料開吃

這次選擇的是極上雙和牛放題，也就是自助吧、菜單上看到的肉品、海鮮、和牛握壽司都可以點選享用，這價位可以吃到像是「美國 SRF 極黑和牛」、「澳洲 M6-M9+ 黑毛和牛」、「紐澳特級牛舌」、「美國Choice牛胸腹肉」、「美國 CAB 安格斯黑牛」、「深海透抽」、「鮮甜白蝦」等所有食材，還有現點現做「黑松露炙燒和牛握壽司」、「龍蝦珍味魚卵炙燒和牛握壽司」通通可以吃到飽。

建議大家可以都先點個一輪，接下來再主攻喜歡吃的品項這樣，像是美國SRF極黑和牛、美國Choice牛胸腹肉、澳洲 M6-M9+ 黑毛和牛我都很喜歡，冷藏濕式熟成原肉都是現點現切。



大腸弟熟門熟路的，吃得差不多就可以快速再用手機點選下單，有機器人可以快速送餐好方便。

好的肉只要涮個幾秒即可起鍋開吃，千萬不要燙過頭口感就不好囉！

再搭配自己喜歡的沾醬，忍不住一口接一口，吃到飽的好處就是大家都可以點選自己的喜歡的食材，自己喜歡的食材自己涮。



海鮮部份649元/人起的價位即有鮮嫩沙巴魚、東石蛤蠣、鮮甜白蝦、深海透抽可以點選，如果沒特別愛吃海鮮的話其實點449/元~549元/人的價位即可，想吃海鮮再另外加購即可。

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱食後心得

「涮樂和牛鍋物食べ放題」主打是較為平價的價格就能吃到和牛吃到飽，自助吧食材多元也有許多精選的各國食材，即使是極上雙和牛放題吃到飽的價位加上一成服務費也不用千元，以這規格的食材價格相對親民些，適合和家人同事聚餐的餐廳新選擇，不同價位食材也不同，大家可以評估喜好來挑選喔！和牛肉片一點要點好點滿，還有好吃的「黑松露炙燒和牛握壽司」、「龍蝦珍味魚卵炙燒和牛握壽司」大家也可以多點幾貫來吃看看。

涮樂和牛鍋物-新竹經國店︱店家資訊/其他分店

涮樂和牛鍋物 食べ放題 第一品牌 新竹經國店

電話 : 035310373

地址：新竹市東區經國路一段673號及673-1號2F (夯下去樓上、寶雅對面)

試營運營業時間：11:00-22:00，最後入場20:00

官方FB粉絲專頁：

預約訂位 Booking➤ https://reurl.cc/x9nemz

線上菜單 Menu➤ https://reurl.cc/b20eLX

其他分店：

西門旗艦店：02-2311-2375 地址：臺北市萬華區峨嵋街37號3樓 (捷運西門站、Uniqlo旁) 營業時間：11:30-24:00，最後入場：22:00

公館店：02-2362-0330 地址：臺北市中正區汀州路三段92號 (捷運公館站、馬辣旁) 營業時間：11:30-22:30，最後入場：20:30