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基隆燒肉推薦 | 狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 在地24年的好味道 日式燒肉/日本料理 中秋烤肉首選 還有回家宅自烤組合

2023-09-24 20:59:00 Lulu~愛分享 人氣：111
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：234篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：狸小路燒肉專賣店
phone02-2425-525
place基隆市仁愛區愛二路43號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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搬來基隆已經快1年了，竟然不知道這家在地經營24年老店，狸小路燒肉專賣店基隆廟口店搬家囉～遷址到愛二路有一段時間，相信許多老饕客對“狸小路”並不陌生，除提供燒肉套餐還有道地的日式料理，餐點精緻美味、用餐氣氛佳，不論你是不是基隆人，吃過一次，你就知道～！！！

基隆燒肉推薦 | 狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 地理位置 跟其他吃到飽餐廳有什麼不一樣！？
狸小路燒肉專賣店基隆廟口店座落於基隆廟口夜市的愛二路上，為與其他店家做區分，特別使用新鮮頂級食材，精心研發調整而成的燒肉套餐，讓你吃飽、吃巧，超滿足～！！！


 
 


 
基隆老字號燒肉店 | 狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 用餐環境介紹 
狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 提供兩種不同餐點選擇，吃燒肉的座位提供烤爐，以4人座為主，而日本料理的用餐座位則採用奢華風格的鮮紅色沙發椅，感受最頂級的豐富饗宴。


 
 


▼日式料理用餐座位


▼燒肉用餐座位

基隆燒肉推薦 | 狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 menu 
主要提供2～3人燒肉套餐，也有4人、6人的套餐組合，套餐內容豐富，滿滿的頂級肉品，還有新鮮海鮮與蔬食，更提供開胃小菜、飯食、甜品以及飲品，一份套餐下來，不僅飽足，更感受到頂級食材餘韻猶存的美味。

另外推出中秋回家宅自烤組合，就算在家自己烤！也可以吃到老字號燒肉店獨特的味道～
懶人包菜單：https://tan.pse.is/2023BBQSET914

訂購只需在群組裡留言或撥打門市電話：02-24255252
就會有專人為您服務喔！




 
 





基隆燒肉推薦 | 狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 安格斯牛饗宴 
今天跟老公兩個人一起來，點了一份安格斯雙人饗宴，有美國prime等級頂級肉品、新鮮海味，還有台灣放山雞腿肉。

隨餐附上麥茶、精心調配的燒肉醬汁，不論是沾肉、海鮮或是蔬菜，味道都很match～！！！另外，也提供玫瑰鹽，喜歡享受食材的原始風味，可以利用少少的玫瑰鹽提升香氣。


先付九品
精緻的開胃小菜，生菜沙拉、茶碗蒸、章魚燒、唐揚炸雞、櫻花蝦佐山藥豆腐、花枝丸，還有韓式泡菜，最喜歡日式茶碗蒸，淡淡的日式清醬油點綴蛋香，份量不會太多，剛剛好。


今日蔬菜盤
 
 

燒鳥（燒肉）
台灣放牧雞腿肉，香烤過後鮮嫩多汁，肉質軟嫩。
山椒雞軟骨（不辣），吃起來脆脆的口感。


美國prime肋眼牛排
頂級的肋眼牛排，油花分佈均勻，燒烤時記得整塊下去烤，烤到表面微出肉汁，再翻面繼續烤，不僅不會將肉品烤到過熟，還可以吃到美國prime肋眼牛排油脂與肉質交織出的細緻嫩度。






美國帶骨牛小排
含有豐富的霜降紋路，瘦肉厚實柔嫩多汁，骨與肉之間咬合的筋膜柔嫩且美味，香烤過後，更能吃到肉香。
 
 



炭燒海滋味
甜美大白蝦＆極鮮大干貝，蝦肉肥美彈牙，干貝燒烤至表面恰恰，輕沾玫瑰鹽，就可以吃到干貝的鮮甜。


甘物（甜點）
今日甜點是巧酥香草聖代，吃完一輪燒肉，最後來個甜品，做個完美的END。


基隆燒肉推薦 | 狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 日式料理 
狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 的日式料理相當精緻，特別推薦水信玄餅，日料的正宗甜點，基隆比較少吃得到，裡頭加入自己醃的櫻花，香味獨特有種偽出國的感覺。



▼山葵芥末佐章魚


▼伊式黑豆抹茶、水信玄餅、雪花酥

不論是日料或是燒肉，餐點精緻細膩，食材用心嚴選，用餐氣氛也很好，聚餐、節日慶祝都非常棒，怪不得可以在基隆經營這麼久，還屹立不搖～！！！

 

店家資訊

狸小路燒肉專賣店基隆廟口店 
地址：
基隆市仁愛區愛二路43號1樓
電話：

營業時間：
週一至週五 11:30~15:00/17:00~22:00
週六至週日 11:30~23:00

粉絲團：
https://www.facebook.com/tanukikoji/








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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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