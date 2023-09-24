初訪，微風信義46F，INPARADISE饗饗Buffet吃到飽。

地址:臺北市信義區忠孝東路五段68號微風信義46樓

之後要吃旭集，所以把這間食記調出來供大家完整參考和對比。 饗A Joy會考慮一下要不要吃，菜色看起來和平常在吃的東西差不多…

餐廳門口。因為我是12點入座，人員會直接帶進去。

▼簡易式場內理解圖，一進去就是A區，B區左手邊，C區右手邊。

門口進入最先看見的A區: 橢圓形區域的自助吧台。主要是生菜沙拉、梅酒、海鮮、生魚片、手捲、壽司，我個人座位在這區，建議這區可以最後取餐(因為到後面沒什麼人排，全都擠在B、C區排隊)。

海鮮類集中在這裡，餐點補貨速度還可以，不用擔心吃不到。

▼現點現做的餐點立牌前都會標註一次可以點多少樣，像是炙燒壽司系列單次取用皆為三貫。

一般的可以直接夾取，快空了才會補。

手卷現點現做，這個記得要馬上吃，不然海苔軟很快。

佐料類也在A區。

【B區自助吧】 我是屬於走到底逛回來的那種類型，所以我第一眼看到的是最底區域的甜點、冰淇淋、水果、蜂蜜，舒芙蕾製作區也在這裡。但提供的哈根達斯沒有最愛的焦糖奶油脆餅口味…

甜點櫃從右至左點餐過去，告訴人員要什麼他們就會夾。

往回走的B區還有川菜、滷水菜、烤物、日式炸物、港式小點。

港點都是做成單人份(一籠一顆)，一共有七種。 這個屬於能吃就好的等級，常吃港點的就別試了。

旁邊是脆皮鵝壽司和片皮鵝捲餅，直接報數量就可以，一個窗口有一個服務人員。

B區往回走還有一般常見的日式Buffet炸物台，這區比較吸引我，整排看過去很壯觀，很像日本市場會看見的烤物攤位。

★烤物區的食物每次一烤完就被拿光，記得先排隊。

★烤物區的食物每次一烤完就被拿光，記得先排隊。

★烤物區的食物每次一烤完就被拿光，記得先排隊。 一烤起來就馬上被搶光…超級快，我當時是排第二個。

炸物區的另一邊是蒸台區，有土瓶蒸、越光米、鰻魚蒸飯，拿取的時候要小心蒸氣。 我差點被蒸成-熟的娃娃魚，不注意真的會燙傷。

【C區自助吧】 一走過去就會先看到的鮭魚卵蒸蛋。

主要是義式料理、淡菜、湯、煎類、爐烤、粥、飲料吧，排隊人潮會比較多，晚一點排人還是很多。

煎台區一次限點兩樣，大推蝦子，之所以沒拍煎台是人有夠多，不想拍到人…

酥皮濃湯其實現場還有另一種濃湯，但一直沒補我就放棄了。

爐烤牛排、豬排、薯泥、奶油玉米

粥台區+湯區煮鮑魚海鮮粥用的，最前面的那一排則是配料(油條、蔥花)

湯類有三種選擇:味噌魚湯、牛肉湯、蛤蜊湯。

重點是走到底的這個湯台的轉角有隱藏蝦蝦，我路過很多次了，它都是滿的，沒什麼人夾。

飲料區的部分有自取式的、吧檯點餐式的。 ▼自取的

▼吧檯點餐式 有提供啤酒、熱茶飲、果汁、冰茶飲、冰/熱咖啡、雞尾酒、氣泡飲、可口可樂。 (另外有提供杏仁可可酥餅。)這區客人超級多，很忙，所以服務上會感覺很明顯的不耐煩。

接下來這些就是我的餐點: 一開始不熟悉路線的我就是A>B>C的方向去取餐。開胃菜就是壽司、手捲、冷菜。

那個色彩繽紛的，如果可以不要去吃。

螃蟹吃起來刷刷的，口感很不扎實，真的不是很喜歡。 蒸蛋就還不錯吃，一次可以吃掉三顆。

※這邊吃到一半的時候，『服務人員送來了舒芙蕾』，舒芙蕾不是自取的。一個餐期大概會吃到兩次舒芙蕾，趁熱吃才好吃，冷掉很難吃。

接著我就到B區去探索了，簡單拿了幾盤食物。 那個烤蝦真的超級讚，我怎麼去吃都不會過敏。

另外還拿了蒸籠類，老實說這裡的港式真的蠻難吃的。 吃過一次就不會再拿第二次，尤其是鳳爪，只能再吃一輪蝦子來彌補…

土瓶蒸的湯還不錯，可以直接喝乾一壺，料不是很多。

鵝手卷真的不錯，後來又去吃了好幾捲，壽司我反而還好。

最後到了C區，已經算是吃飽一半了，所以少少拿一點首先再來兩個蛋

煎台的東西真的除了蝦，我全都不愛… 後面還點了牛小排竟然給我煎成全熟，然後這個肋排醬超不推，很像在吃美奶滋。

擺盤弄得很像人家吃剩的… 對的，這盤是我新拿到手的煎台餐點。

吃到這裡就有點無語了，決定用湯把肚子灌飽。簡單的拿了幾碗湯。

酥皮濃湯

牛肉湯這個要馬上喝，不然肉會老掉。

蛤蠣湯，湯頭蠻鮮的

海鮮粥跟我想的不一樣…我是飯桶人，所以喜歡那種米飯多的粥。

吃到這裡，我覺得差不多時間該吃甜點了挖個五口冰淇淋，一點水果，兩口蜂蜜，一些小點心。 然後搭個梅酒結尾。

甜點類烤布蕾蠻推的，其他先不要。 棒棒糖那三顆的味道都超詭的，整盤很像廉價點心大集合…便宜吃到飽等級的水準。

吃完甜點後再來個完美的結束。多吃幾支蝦，然後沒吃到的鰻魚蒸飯也吃一下，豬肉串也等到了，再來一點炒飯。

這個鰻魚蒸飯吃起來很黏，像筒仔米糕，味道上對我來說是吃一個就夠了的那種。

※我個人推薦晚餐時段吃飯，時間比較充裕。

整體來說好吃的食物和難吃的各占半數(50% / 50%)。煎台食物是裡面我唯一覺得超不推，甚至到了匪夷所思。 甜點區的小蛋糕們全都做得很精緻，但再訪我會完全不想碰。 整體來說算是一次店，沒什麼特別的，cp值也不高，又很難訂位。 如果說是去看風景的，這樣也沒啥好看的…吧。