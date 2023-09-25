大夜市牛排｜平價、餐點多重選擇、人氣爆棚、每一口都是幸福美妙的滋味！中壢夜市美食推薦！ - 相片中的菲莉絲
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文章類別：美食-食記心得
週末夜晚就想吃點高熱量的料理！進入秋天的晚間最適合逛夜市，吃點小吃、走走逛逛，實在是愜意又悠閒。今天來吃的晚餐是：中壢夜市 – 大夜市牛排。
大夜市牛排-店面外觀
店面外觀就是紅通通的風格
寫著大大的店名：大夜市牛排
位於中壢夜市旁邊的牛排一條街
只要看生意最好的這家就對了
不管是平日還是假日
總是能看到滿滿的用餐人群
尤其是假日
到了餐期常常是需要候位的情況喔
不過大家也可以放心
除了內用座位很多之外
翻桌率也是很快的
所以不用等太久
大夜市牛排-用餐環境
店內的用餐環境燈光明亮
座位數量非常多
每到餐期時間總是一位難求
滿滿的用餐人潮
生意非常好
因為店內座位分配比較密集
所以用餐時會讓人覺得有一點點吵雜
不過也正是如此
才讓人會有置身於熱鬧夜市中吃牛排的感覺
大夜市牛排-菜單
菜單種類有分成2大類
美味主餐（標準份量）、美味雙拼（份量大）
肉品及海鮮的種類有：雞、豬、牛、魷魚、鱈魚、大比目魚排
或是小鳥胃的大家想單點鐵板麵也可以
大夜市牛排-點餐方式
凡點主餐均附一顆奶油餐包
點餐步驟：
選主餐→選麵類（通心麵、油麵）→選醬料（黑胡椒、蘑菇、綜合）→選熟度（3分、5分、7分、全熟）→選是否加量（蛋、麵、起司、餐包）
每一桌都會有的基本醬料組合
黑胡椒、BB辣醬、梅林醬、鹽
如果醬料用完或覺得量不夠
都可以到自助區拿來補充
大夜市牛排-自助區
雖然大夜市牛排走的是平價牛排路線
不過很讓人驚訝的是
它的自助區很有誠意
有可樂機、果汁機、咖啡機、飲水機、免費玉米濃湯
這些品項都是可以免費取用
相當超值
免費的玉米濃湯
就是這麼一大鍋
不怕你喝
就怕你喝不完
大夜市牛排-餐點分享
餐包
點餐完畢後
會先送上餐包
今天點了2份主餐
所以給了2顆餐包
熱熱吃餐包
裡面的內餡會稍微爆漿
還不錯吃
如果覺得餐包吃不夠
都可以再加點
玉米濃湯
免費的玉米濃湯
裡面的餡料有蛋花、玉米粒、紅蘿蔔粒
喝起來也是很濃郁香甜
吃牛排就是要配玉米濃湯才過癮
刀叉湯匙餐具都在自助區
都是需要自己拿取
酥脆草地雞排
雙拼（牛+雞）
這是今天點的2份主餐
雖然外表長得有點類似
不過吃起來飽足感卻是大不相同
食量大的男性會建議點雙拼
吃起來超級過癮又滿足
女性則建議點一般主餐即可
這種份量剛剛好
酥脆草地雞排
每一種主餐都會附上一顆雞蛋
一上桌就被這熱騰騰的香氣給吸引住
菲姐點的是綜合醬汁
不論是主餐本體、麵體、醬汁這三種的份量都很足夠
不會有吃不飽的問題產生
雞排的外皮有些許酥脆的口感
雞排本身則是鮮嫩多汁
這種外酥內嫩的組合滋味
讓人吃起來非常喜歡
雙拼（牛+雞）
食量大的人建議點雙拼
它的雙拼就是全部放在一起
就像照片中呈現的這樣
巨量的牛排與雞排組合
喜歡吃肉的朋友
保證吃得過癮又滿足
雙拼的組合也是會附上一顆蛋
就是這種夜市牛排的口感
平價牛排也是有好滋味
剛剛好的厚度
一口咬下覺得好好吃
來了大夜市牛排這麼多次
幾乎每次的用餐體驗都很棒
餐點品質也是維持一貫的美味和迅速出餐
真的會讓人想三不五時就來吃牛排
而且店員也很貼心
看到懷孕的菲姐來用餐
竟然主動拿了靠枕讓我使用
想不到店員的觀察力這麼優秀
讓我們有受寵若驚的感覺
也更加的喜歡大夜市牛排
如果大家有來逛中壢夜市
歡迎來吃看看大夜市牛排
讓你花少少的錢
獲得大大的滿足
大夜市牛排-店家資訊
名稱：桃園市中壢區中央西路二段143-1號
營業時間：週一、週三至週五16:30-00:30、週六週日16:30-01:00
公休日：週二
電話：03-4922402