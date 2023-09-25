大夜市牛排｜平價、餐點多重選擇、人氣爆棚、每一口都是幸福美妙的滋味！中壢夜市美食推薦！ - 相片中的菲莉絲

週末夜晚就想吃點高熱量的料理！進入秋天的晚間最適合逛夜市，吃點小吃、走走逛逛，實在是愜意又悠閒。今天來吃的晚餐是：中壢夜市 – 大夜市牛排。

大夜市牛排-店面外觀

店面外觀就是紅通通的風格

寫著大大的店名：大夜市牛排

位於中壢夜市旁邊的牛排一條街

只要看生意最好的這家就對了

不管是平日還是假日

總是能看到滿滿的用餐人群

尤其是假日

到了餐期常常是需要候位的情況喔

不過大家也可以放心

除了內用座位很多之外

翻桌率也是很快的

所以不用等太久

大夜市牛排-用餐環境

店內的用餐環境燈光明亮

座位數量非常多

每到餐期時間總是一位難求

滿滿的用餐人潮

生意非常好

因為店內座位分配比較密集

所以用餐時會讓人覺得有一點點吵雜

不過也正是如此

才讓人會有置身於熱鬧夜市中吃牛排的感覺

大夜市牛排-菜單

菜單種類有分成2大類

美味主餐（標準份量）、美味雙拼（份量大）

肉品及海鮮的種類有：雞、豬、牛、魷魚、鱈魚、大比目魚排

或是小鳥胃的大家想單點鐵板麵也可以

大夜市牛排-點餐方式

凡點主餐均附一顆奶油餐包

點餐步驟：

選主餐→選麵類（通心麵、油麵）→選醬料（黑胡椒、蘑菇、綜合）→選熟度（3分、5分、7分、全熟）→選是否加量（蛋、麵、起司、餐包）

每一桌都會有的基本醬料組合

黑胡椒、BB辣醬、梅林醬、鹽

如果醬料用完或覺得量不夠

都可以到自助區拿來補充

大夜市牛排-自助區

雖然大夜市牛排走的是平價牛排路線

不過很讓人驚訝的是

它的自助區很有誠意

有可樂機、果汁機、咖啡機、飲水機、免費玉米濃湯

這些品項都是可以免費取用

相當超值

免費的玉米濃湯

就是這麼一大鍋

不怕你喝

就怕你喝不完

大夜市牛排-餐點分享

餐包

點餐完畢後

會先送上餐包

今天點了2份主餐

所以給了2顆餐包

熱熱吃餐包

裡面的內餡會稍微爆漿

還不錯吃

如果覺得餐包吃不夠

都可以再加點

玉米濃湯

免費的玉米濃湯

裡面的餡料有蛋花、玉米粒、紅蘿蔔粒

喝起來也是很濃郁香甜

吃牛排就是要配玉米濃湯才過癮

刀叉湯匙餐具都在自助區

都是需要自己拿取

酥脆草地雞排

雙拼（牛+雞）

這是今天點的2份主餐

雖然外表長得有點類似

不過吃起來飽足感卻是大不相同

食量大的男性會建議點雙拼

吃起來超級過癮又滿足

女性則建議點一般主餐即可

這種份量剛剛好

酥脆草地雞排

每一種主餐都會附上一顆雞蛋

一上桌就被這熱騰騰的香氣給吸引住

菲姐點的是綜合醬汁

不論是主餐本體、麵體、醬汁這三種的份量都很足夠

不會有吃不飽的問題產生

雞排的外皮有些許酥脆的口感

雞排本身則是鮮嫩多汁

這種外酥內嫩的組合滋味

讓人吃起來非常喜歡

雙拼（牛+雞）

食量大的人建議點雙拼

它的雙拼就是全部放在一起

就像照片中呈現的這樣

巨量的牛排與雞排組合

喜歡吃肉的朋友

保證吃得過癮又滿足

雙拼的組合也是會附上一顆蛋

就是這種夜市牛排的口感

平價牛排也是有好滋味

剛剛好的厚度

一口咬下覺得好好吃

來了大夜市牛排這麼多次

幾乎每次的用餐體驗都很棒

餐點品質也是維持一貫的美味和迅速出餐

真的會讓人想三不五時就來吃牛排

而且店員也很貼心

看到懷孕的菲姐來用餐

竟然主動拿了靠枕讓我使用

想不到店員的觀察力這麼優秀

讓我們有受寵若驚的感覺

也更加的喜歡大夜市牛排

如果大家有來逛中壢夜市

歡迎來吃看看大夜市牛排

讓你花少少的錢

獲得大大的滿足

大夜市牛排-店家資訊

名稱：桃園市中壢區中央西路二段143-1號

營業時間：週一、週三至週五16:30-00:30、週六週日16:30-01:00

公休日：週二

電話：03-4922402