汆鍋 上選鍋物-桃園中壢/能平價能豪華~海陸肉食一次滿足!SOGO店新開幕慶優惠 @潔絲蜜愛生活

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無論何時都喜歡吃鍋的我們，這回又來嚐鮮新鍋物啦！擁有多款特色湯頭的 汆鍋 上選鍋物 這回在中壢SOGO新開分店，覺得肉質新鮮且色澤美麗，即使是最平價的肉品也不隨便～若想奢侈一些的，竟然還有日本A5和牛可以選擇啊😋😋！除了個人鍋，也有雙人套餐，不管是肉食控或想海陸一次網羅都沒問題，汆鍋 上選鍋物 目前開幕期間有多重優惠，趕快趁此機會來吃一波！

汆鍋 上選鍋物 | 位置

中壢SOGO百貨美食餐廳雲集，除了樓上有主題餐廳外，地下室也有美食街，而汆鍋就在SOGO百貨B1的美食廣場裡，走出電梯往左直走到盡頭就是，很好找。

在吃飽喝足之後，可以順便到外頭走走散步消消食😆😆。

店家名稱：汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店

粉絲團：https://www.facebook.com/cuanshapot/

電話：03-4331198

地址：桃園市中壢區元化路357號B1

營業時間：週日至週四 11:00–21:30

週五、六 11:00–22:00

汆鍋 上選鍋物 | 環境

汆鍋今年9/8剛在中壢SOGO百貨開始試營運，真的是熱騰騰的新餐廳😆，目前正舉辦開幕慶活動，9/14-9/27有點鍋送肉呢！

只要開兩鍋或點雙人套餐，即贈梅花豬／雪花牛／雞腿肉三擇一，等於又多了一份主餐肉品，讓你吃飽飽真的超划算。

一進入店內就看到右邊櫃台上方的螢幕餐點好吸引人！旁邊牆上也貼有各式鍋物的照片可以參考，汆鍋有好幾種特色湯底，都很美味。

嶄新內裝整潔舒適，不走浮誇網美系，而是帶點可愛小文青。

特別喜歡這招牌，汆鍋的”汆”字是以入／水組成，上頭兩行＂入來坐喔／水尬舞春＂的台語字句，恰好藏頭了汆字，別具深意覺得有意思。

角落備有嬰兒椅，親子友善，帶著幼童的家長們也不用擔心。

牆邊是自助區，有各式醬料及飲品自取，看個人喜好自己來。

飲品有冰沙／煎茶／烏梅汁，要清爽要濃郁都OＫ，像我這怕胖的清爽系，當然是喝煎茶XD，而少爺則喜歡冬瓜檸檬冰沙，酸甜冰涼。

汆鍋 上選鍋物 | 菜單

應該很多人都不知道＂汆＂怎麼唸😂😂，看著菜單才了解吧XD，汆唸ㄘㄨㄢ，意即川燙之意。

汆鍋內用加收10%服務費，120公分以下不收共鍋費用，而共鍋加收150元，可抵消費。

每當看到菜單，就是選擇障礙又發作的時候😂，光是湯底就思考好久XD。

汆鍋共有八種湯底，風味各有不同，日式／泰式／台式，除了金澄昆布，其他湯底加價30-90元不等。

選好湯底後，再來選主食，最低只要298元起，肉量也有大小份選擇，想奢華一下的，可以點日本A5和牛爽爽吃😂；還有雙人套餐可選，均附蔬菜盤及附餐，種類真的好豐富啊！

想加點食材讓火鍋更澎湃當然也OＫ！價格份量都標示得清清楚楚。

餐點介紹

今天的晚餐：海陸雙人汆鍋／雪花牛／日本A5和牛。

這次把所有種類都一次點齊啦😆😆！雙人套餐海陸都網羅，再來個平價版與奢華版牛肉來一較高下（誤😂）

湯底

汆鍋的湯底都很不賴，我們選擇了經典款金澄昆布／少爺最愛的芝士醇鮮奶／重口辛香的噴香麻辣／以及好特別的客家福菜蛤蜊。

牛奶鍋向來都是少爺吃鍋必點的口味XD，汆鍋使用的是高大鮮乳，溫潤奶香為底非常棒，再加上起司片更加濃醇。

牛奶鍋更多附一瓶鮮奶，不夠時可加入——我們當然是加好加滿XD，不過牛奶鍋容易溢出，建議是不要開太大火，才不會手忙腳亂又滾出來弄得髒兮兮😆。

以日本昆布及鯷魚，加上新鮮蔬果熬煮的昆布湯頭，看起來相當清澈，但入口香氣足，清爽甘甜，是非常清爽的經典口味。

超特別的這客家福菜蛤蜊湯底，都還沒加料就滿滿的菜了😂😂，但吃起來並不會太酸鹹重口，湯頭清甜不油膩，加了蛤蜊讓鮮味更上一層樓。

噴香麻辣則融合了多樣特製辛香料，不是嗆喉的死辣，而是麻中帶香，重口味者可點來試試。

蔬菜盤

火鍋套餐均附蔬菜盤，底下鋪了高麗菜，再加上大陸妹／豆皮／火鍋料／芋頭／丸子／菇類等，種類還蠻豐富。

看到這片金黃起司片當然就是鮮奶鍋專屬啦😆，少爺真的好愛牛奶鍋，不管吃那間鍋物絕對都點這個XD。

雙人海陸汆鍋

我最愛這種總匯啦，綜合／拼盤之類的😂😂，能一次吃到不同口味的最得我心！

雙人海陸鍋我們選擇的肉品是培根豬／雞腿排，再加上豐富海鮮拼盤，種類多樣很澎湃。

豬培根油花分布均均，層層交織，不會整片都是油很棒XD，色澤看著也美麗。

另一份肉品是雞腿排，切成適中大小，豬雞雙拼很過癮。

肉片厚度也ＯＫ，不會薄可透光，一下鍋就散掉看不到踪影😆，豬肉鮮甜略帶嚼勁無腥味很好吃。

海鮮拼盤的組成有白蝦／草蝦／沙巴魚／鯛魚／小卷／大文蛤，滿滿一盤一次網羅各式海鮮也是很滿足。

還有個好威的手打蝦仁漿！我眼中只看到滿滿的大蝦仁啊😂😂。

蝦子份量真的放很多，裡頭加了荸薺，讓蝦仁漿吃起來果真又鮮又脆。

草蝦與白蝦都新鮮，吃起來鮮甜好Ｑ彈。

鯛魚與沙巴魚肉下鍋燙熟就快撈起，才有軟嫩的絕佳口感。

雪花牛

雪花牛鮮明的色澤讓人眼睛一亮！油花非常上相好迷人😆。

牛肉切得蠻大片的，簡單輕涮幾下就可開吃，油脂鮮甜在嘴裡化開的滋味好滿足！

是不是大部份人對這種火鍋的最平價肉品通常都不會期待XD，但汆鍋有點超出預料耶，這肉的品質很可以，即使是平價鍋也能吃出高水準。

日本A5和牛

傳說中（？）熱門的日本A5和牛來了！！這粉色的油花色澤實在太夢幻，新鮮、品質有保證。

把所有肉品擺在一塊，每一盤都令人垂涎三尺😆😆，而其中A5和牛的細緻油花真的超美麗啊！

神仙吃法是將火鍋湯底維持在微滾而不大火的狀態，將A5和牛肉片輕涮幾秒就ＯＫ。

和牛的油脂豐富，但不是吃進去滿嘴油的膩口XD，而是整個甜味在嘴裡綻放的幸福感～

附餐

附餐部份也不只有白飯，還有滷肉飯／冬粉／手工拉麵等選擇。

若是不吃澱粉，也能選擇雞蛋，換成優質蛋白質也很可以😂。

這滷肉飯不錯吃，醬汁微微偏甜不死鹹，一口接一口很唰嘴。

手工拉麵有多種口味很特別，共有菠菜／紅蘿蔔／蕃茄／蕎麥，不定期更換口味，今天吃到的是蕎麥口味，有可能下次來又會是另一種了呢。

手工麵條雖是細麵，但吃起來不軟爛，單吃尚有嚼勁口感，加入火鍋湯及配料立馬變成湯麵也很讚😆。

優惠活動

目前汆鍋推出多重優惠活動，只要加入LINE好友或GOOGLE打卡評論擇一即可，就贈送天使紅蝦一隻——而且是以人數計算哦，可以累加合計。

像我們這桌４個人，每人都完成任務，直接四隻天使紅蝦送上桌😂😂，才不是小氣巴拉的一桌一隻呢XD，這點覺得很有誠意。

天使紅蝦大隻飽滿，鮮味濃郁，厚實蝦肉大口咬下很有爽快感。

目前開幕慶活動是9/14-9/27，任點兩鍋或雙人套餐，即贈梅花豬／雪花牛／雞雞排三擇一，等於又多一份主食肉品，搭配剛剛的天使紅蝦，花一樣的價格卻有了雙倍肉肉和海鮮，真的超級划算。

不要再當邊緣人，趕快揪親朋好友一起過來吃😂😂。

餐後心得

今天吃下來覺得汆鍋無論是湯底或肉質都有水準，雖然他其實並沒有外頭平價鍋物常會提供的爆米花／冰淇淋等，但反而是更能集中火力在肉的品質上！

覺得汆鍋特點不是在吃粗飽，而是能平價中也能吃出高價位的精緻感，這點我蠻喜歡的。

即使預算有限，也能用少少的錢吃到好品質的肉，當然想直上頂級肉品也沒有問題，都能滿足需求。

現在趁著開幕慶優惠更多，這時來吃更划算。

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停車資訊

可以停在中壢SOGO百貨地下停車場，汽機車位都有，相當方便。

店家資訊

店家名稱：汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店

粉絲團：https://www.facebook.com/cuanshapot/

電話：03-4331198

地址：桃園市中壢區元化路357號B1

營業時間：週日至週四 11:00–21:30

週五、六 11:00–22:00

好人按讚發大財

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