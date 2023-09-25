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汆鍋 上選鍋物-桃園中壢/能平價能豪華~海陸肉食一次滿足!SOGO店新開幕慶優惠 @潔絲蜜愛生活

2023-09-25 09:03:42 潔絲蜜 人氣：115
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潔絲蜜

發表篇數：522篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店
phone03-4331-198
place桃園市中壢區元化路357號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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好人按讚發大財誠心分享保平安

無論何時都喜歡吃鍋的我們，這回又來嚐鮮新鍋物啦！擁有多款特色湯頭的 汆鍋 上選鍋物 這回在中壢SOGO新開分店，覺得肉質新鮮且色澤美麗，即使是最平價的肉品也不隨便～若想奢侈一些的，竟然還有日本A5和牛可以選擇啊😋😋！除了個人鍋，也有雙人套餐，不管是肉食控或想海陸一次網羅都沒問題，汆鍋 上選鍋物 目前開幕期間有多重優惠，趕快趁此機會來吃一波！

汆鍋 上選鍋物 | 位置

中壢SOGO百貨美食餐廳雲集，除了樓上有主題餐廳外，地下室也有美食街，而汆鍋就在SOGO百貨B1的美食廣場裡，走出電梯往左直走到盡頭就是，很好找。
在吃飽喝足之後，可以順便到外頭走走散步消消食😆😆。

店家名稱：汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店
粉絲團：https://www.facebook.com/cuanshapot/
電話：03-4331198
地址：桃園市中壢區元化路357號B1
營業時間：週日至週四 11:00–21:30
週五、六 11:00–22:00

汆鍋 上選鍋物 | 環境

汆鍋今年9/8剛在中壢SOGO百貨開始試營運，真的是熱騰騰的新餐廳😆，目前正舉辦開幕慶活動，9/14-9/27有點鍋送肉呢！
只要開兩鍋或點雙人套餐，即贈梅花豬／雪花牛／雞腿肉三擇一，等於又多了一份主餐肉品，讓你吃飽飽真的超划算。

一進入店內就看到右邊櫃台上方的螢幕餐點好吸引人！旁邊牆上也貼有各式鍋物的照片可以參考，汆鍋有好幾種特色湯底，都很美味。

嶄新內裝整潔舒適，不走浮誇網美系，而是帶點可愛小文青。

特別喜歡這招牌，汆鍋的”汆”字是以入／水組成，上頭兩行＂入來坐喔／水尬舞春＂的台語字句，恰好藏頭了汆字，別具深意覺得有意思。

角落備有嬰兒椅，親子友善，帶著幼童的家長們也不用擔心。

牆邊是自助區，有各式醬料及飲品自取，看個人喜好自己來。

飲品有冰沙／煎茶／烏梅汁，要清爽要濃郁都OＫ，像我這怕胖的清爽系，當然是喝煎茶XD，而少爺則喜歡冬瓜檸檬冰沙，酸甜冰涼。

汆鍋 上選鍋物 | 菜單

應該很多人都不知道＂汆＂怎麼唸😂😂，看著菜單才了解吧XD，汆唸ㄘㄨㄢ，意即川燙之意。
汆鍋內用加收10%服務費，120公分以下不收共鍋費用，而共鍋加收150元，可抵消費。

每當看到菜單，就是選擇障礙又發作的時候😂，光是湯底就思考好久XD。
汆鍋共有八種湯底，風味各有不同，日式／泰式／台式，除了金澄昆布，其他湯底加價30-90元不等。
選好湯底後，再來選主食，最低只要298元起，肉量也有大小份選擇，想奢華一下的，可以點日本A5和牛爽爽吃😂；還有雙人套餐可選，均附蔬菜盤及附餐，種類真的好豐富啊！

想加點食材讓火鍋更澎湃當然也OＫ！價格份量都標示得清清楚楚。

餐點介紹

今天的晚餐：海陸雙人汆鍋／雪花牛／日本A5和牛。
這次把所有種類都一次點齊啦😆😆！雙人套餐海陸都網羅，再來個平價版與奢華版牛肉來一較高下（誤😂）

湯底

汆鍋的湯底都很不賴，我們選擇了經典款金澄昆布／少爺最愛的芝士醇鮮奶／重口辛香的噴香麻辣／以及好特別的客家福菜蛤蜊。

牛奶鍋向來都是少爺吃鍋必點的口味XD，汆鍋使用的是高大鮮乳，溫潤奶香為底非常棒，再加上起司片更加濃醇。

牛奶鍋更多附一瓶鮮奶，不夠時可加入——我們當然是加好加滿XD，不過牛奶鍋容易溢出，建議是不要開太大火，才不會手忙腳亂又滾出來弄得髒兮兮😆。

以日本昆布及鯷魚，加上新鮮蔬果熬煮的昆布湯頭，看起來相當清澈，但入口香氣足，清爽甘甜，是非常清爽的經典口味。

超特別的這客家福菜蛤蜊湯底，都還沒加料就滿滿的菜了😂😂，但吃起來並不會太酸鹹重口，湯頭清甜不油膩，加了蛤蜊讓鮮味更上一層樓。

噴香麻辣則融合了多樣特製辛香料，不是嗆喉的死辣，而是麻中帶香，重口味者可點來試試。

蔬菜盤

火鍋套餐均附蔬菜盤，底下鋪了高麗菜，再加上大陸妹／豆皮／火鍋料／芋頭／丸子／菇類等，種類還蠻豐富。

看到這片金黃起司片當然就是鮮奶鍋專屬啦😆，少爺真的好愛牛奶鍋，不管吃那間鍋物絕對都點這個XD。

雙人海陸汆鍋

我最愛這種總匯啦，綜合／拼盤之類的😂😂，能一次吃到不同口味的最得我心！
雙人海陸鍋我們選擇的肉品是培根豬／雞腿排，再加上豐富海鮮拼盤，種類多樣很澎湃。

豬培根油花分布均均，層層交織，不會整片都是油很棒XD，色澤看著也美麗。
另一份肉品是雞腿排，切成適中大小，豬雞雙拼很過癮。

肉片厚度也ＯＫ，不會薄可透光，一下鍋就散掉看不到踪影😆，豬肉鮮甜略帶嚼勁無腥味很好吃。

海鮮拼盤的組成有白蝦／草蝦／沙巴魚／鯛魚／小卷／大文蛤，滿滿一盤一次網羅各式海鮮也是很滿足。

還有個好威的手打蝦仁漿！我眼中只看到滿滿的大蝦仁啊😂😂。
蝦子份量真的放很多，裡頭加了荸薺，讓蝦仁漿吃起來果真又鮮又脆。

草蝦與白蝦都新鮮，吃起來鮮甜好Ｑ彈。
鯛魚與沙巴魚肉下鍋燙熟就快撈起，才有軟嫩的絕佳口感。

雪花牛

雪花牛鮮明的色澤讓人眼睛一亮！油花非常上相好迷人😆。

牛肉切得蠻大片的，簡單輕涮幾下就可開吃，油脂鮮甜在嘴裡化開的滋味好滿足！
是不是大部份人對這種火鍋的最平價肉品通常都不會期待XD，但汆鍋有點超出預料耶，這肉的品質很可以，即使是平價鍋也能吃出高水準。

日本A5和牛

傳說中（？）熱門的日本A5和牛來了！！這粉色的油花色澤實在太夢幻，新鮮、品質有保證。

把所有肉品擺在一塊，每一盤都令人垂涎三尺😆😆，而其中A5和牛的細緻油花真的超美麗啊！
神仙吃法是將火鍋湯底維持在微滾而不大火的狀態，將A5和牛肉片輕涮幾秒就ＯＫ。
和牛的油脂豐富，但不是吃進去滿嘴油的膩口XD，而是整個甜味在嘴裡綻放的幸福感～

附餐

附餐部份也不只有白飯，還有滷肉飯／冬粉／手工拉麵等選擇。
若是不吃澱粉，也能選擇雞蛋，換成優質蛋白質也很可以😂。

這滷肉飯不錯吃，醬汁微微偏甜不死鹹，一口接一口很唰嘴。

手工拉麵有多種口味很特別，共有菠菜／紅蘿蔔／蕃茄／蕎麥，不定期更換口味，今天吃到的是蕎麥口味，有可能下次來又會是另一種了呢。

手工麵條雖是細麵，但吃起來不軟爛，單吃尚有嚼勁口感，加入火鍋湯及配料立馬變成湯麵也很讚😆。

優惠活動

目前汆鍋推出多重優惠活動，只要加入LINE好友或GOOGLE打卡評論擇一即可，就贈送天使紅蝦一隻——而且是以人數計算哦，可以累加合計。

像我們這桌４個人，每人都完成任務，直接四隻天使紅蝦送上桌😂😂，才不是小氣巴拉的一桌一隻呢XD，這點覺得很有誠意。

天使紅蝦大隻飽滿，鮮味濃郁，厚實蝦肉大口咬下很有爽快感。

目前開幕慶活動是9/14-9/27，任點兩鍋或雙人套餐，即贈梅花豬／雪花牛／雞雞排三擇一，等於又多一份主食肉品，搭配剛剛的天使紅蝦，花一樣的價格卻有了雙倍肉肉和海鮮，真的超級划算。
不要再當邊緣人，趕快揪親朋好友一起過來吃😂😂。

餐後心得

今天吃下來覺得汆鍋無論是湯底或肉質都有水準，雖然他其實並沒有外頭平價鍋物常會提供的爆米花／冰淇淋等，但反而是更能集中火力在肉的品質上！
覺得汆鍋特點不是在吃粗飽，而是能平價中也能吃出高價位的精緻感，這點我蠻喜歡的。
即使預算有限，也能用少少的錢吃到好品質的肉，當然想直上頂級肉品也沒有問題，都能滿足需求。
現在趁著開幕慶優惠更多，這時來吃更划算。

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停車資訊

可以停在中壢SOGO百貨地下停車場，汽機車位都有，相當方便。

店家資訊

店家名稱：汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店
粉絲團：https://www.facebook.com/cuanshapot/
電話：03-4331198
地址：桃園市中壢區元化路357號B1
營業時間：週日至週四 11:00–21:30
週五、六 11:00–22:00

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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