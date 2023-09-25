敲碗很久一周僅營業三天甜點吃到飽終於回歸了！接近快30種甜點隨便吃！還附義大利麵或披薩1份！

大家敲碗很久新竹唯一的甜點吃到飽「格林小鎮」，終於回歸了

因為人手不足，目前一周只營業三天，所以大家看到這篇文章，建議立馬手刀預約，沒訂到位可別怪小米喔 XD

回歸後不只食材升級、甜點也更精緻了，使用新鮮水果食材做出的各式甜點及主食都很有水準

甜點控們快跟著小米起去看看吧。

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👉格林小鎮位置及停車方式

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格林小鎮從舊址民生路搬到自由路27巷內，就在三民網球場後方。

開車的朋友可以把車停在三民公園旁的收費停車場或路邊停車格。

👉格林小鎮環境介紹

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店面裝潢以純白歐風為主，可以跟姐妹淘悠閒享用午茶

店內位置不多，所以一定要預約後再前往，現場去不一定有位置喔

👉格林小鎮菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

甜點吃到飽一位是699元，目前試營運期間無收服務費，螞蟻人快衝一波吧

主餐和飲品每人可點一份，甜點及湯品、哈根達斯冰淇淋自助吧可無限享用。

兒童收費標準：

3-6歲內酌收150元/6-12歲以內半價

※無主餐，可享用甜點及自助吧

一個人大概吃個五片甜點就回本了吧 XD

👉格林小鎮用餐心得分享

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冷藏櫃有滿滿的各式甜點，像是提拉米蘇、慕斯蛋糕、水果派、夏威夷豆塔等

老闆說不怕你吃，只怕你吃不下 XD

PS.甜點口味會隨機出，架上甜點沒了會補足，每次都有不同的驚喜喔。

主餐和飲品直接跟櫃台小姐點餐即可。

每人會有一個小瓷盤，每人每次可選擇兩款甜點，吃完後可排隊繼續領取

除了甜點吃到飽以外，老闆不計成本，還有高級的哈根達斯吃到飽

重點是有小米最愛的草莓口味 XD

還有當日湯品、烤麵包吃到飽。

老闆特調的香蒜醬，不會太鹹，帶有微微的蒜香

喜歡重口味的朋友，可以塗厚一點再放進烤箱烤，不用擔心死鹹。

其實光是烤麵包配飲品就很棒了，不過小米還是要提醒別吃太多麵包，要留肚子給甜點喔

湯品每日不同，今天喝到的是牛肉羅宋湯。

除了每人一杯特調飲品以外，柳橙汁和奶茶也是喝到飽的。

今天還遇到休假來用餐的國軍小護士粉絲耶

她可是格林小鎮的老主顧，聽到要回歸的消息立馬手刀訂位。

今天跟小結巴和Alice一起享用甜點吃到飽，看到滿滿一桌甜點小結巴心情特別好

牛肉羅宋湯給料挺多的，酸V帶甜的湯頭，加上滿滿蔬菜和牛肉塊，挺有飽足感的

先來嚐嚐主餐，小米選的是蒜香海鮮義大利麵，有蝦子、蛤蠣、花椰菜、彩椒等配料。

海鮮挺新鮮的，義大利麵是清炒風味，記得吃的時候要攪拌均勻，讓Q彈麵條吸附蒜香醬汁，小米很推薦喔

另一款也是很特別的特製麻香牛肉義大利麵，微麻微辣的口味，屬於挺有層次的麻辣，是小朋友也可以接受的辣度。

義大利麵加上煙燻牛肉片很涮嘴，也讓小米感受到老闆的用心

經典夏威夷Pizza老闆給料挺大方的，滿滿的起司、火腿、鳳梨等配料都快看不到底下的餅皮了

Pizza外皮屬於千層餅皮，一口咬下有卡滋的酥脆聲音，即使冷掉還是有脆皮的口感喔~

飲品每人可以點一杯，有咖啡、拿鐵、茶飲等多種選擇

小米特別推薦玫瑰蜜桃果茶，新鮮水蜜桃、蘋果果肉搭配酸V的茶飲很解膩喔。

水蜜桃果茶點＂熱＂的話，還可以免費回沖。

重頭戲登場啦！滿滿一桌甜點看起來就很過癮

小米特別提醒因為拍照要呈現最棒的視覺效果，所以特別跟老闆娘多拿了甜點拍攝。

正常來說一個人每次僅限拿兩款甜點，一桌４個人去拿就有８種甜點一起SHARE，去輪幾次整個甜點櫃可以完勝了，吃完再拿比較不會浪費啦！

小結巴特別推薦水果系列甜點，以市價來算，一個人吃個五片加上主食和飲品就回本了

首推綜合水果千層派，店家手工製作的餅皮，夾入芒果、奇異果等新鮮水果和奶餡。

一口咬下軟嫩餅皮和酸甜水果、綿密奶餡結合的多層次口感，甜點控一定要多吃幾片

蘋果派小米也大推，老闆說他們真的花很多心思製作，蘋果切片浸泡蜜汁，搭配卡士達醬和肉桂粉。

蘋果甜香、肉桂香加上濃郁卡士達醬和鹹酥派皮，老實說派皮好吃就成功一半喔

其他甜點就看各人口味啦！

水蜜桃派是當季水果，也是必點！

芒果派有甜香的芒果搭配香濃卡士達醬。

藍莓派小結巴很喜歡，有新鮮藍莓、藍莓卡士達醬加上小米很喜歡的塔皮

竟然有高級的櫻桃葡萄派耶！大家一定要吃個兩片才可以 XD

話說那天有遇到男粉絲，一人吃了１２片以上，真的回大本了，哈哈~~~

抹茶生乳派有淡淡抹茶香、濃郁香醇生乳餡，抹茶控可不容錯過

愛吃酸的朋友可以試試法式檸檬派，不過小米很怕酸就沒辦法了。

火龍果慕斯有海綿蛋糕、卡士達醬、火龍果慕斯等多層次的口感，最上面還有馬卡龍點綴耶

其他慕斯、乳酪蛋糕就給大家參考囉，建議乳酪內餡更濃郁一點會更棒，小米個人偏愛水果派喔

覆盆子生乳慕斯

水蜜桃乳酪塔

草莓生乳酪

夏威夷豆塔小米大推，鹹斯的塔皮加上香甜焦糖的夏威夷果和葡萄乾，酸酸甜甜的滋味，多吃幾個都不膩

芒果千層酥有酥脆千層加上芒果、卡士達醬，大家一定要趁著芒果產季多吃幾片才行

這也是小結巴很喜歡的草莓塔，內餡有卡士達醬、草莓果醬和草莓切片，酸酸甜甜有戀愛的滋味喔

這是小米很愛的草莓泡芙，卡士達醬、鮮奶油、草莓加上軟酥的泡芙，讓小米的少女心噴發

芒果奶酪、草莓奶酪、烤布蕾都是小朋友的最愛

奶酪有香醇奶香和滑嫩口感加上芒果真的完美~

烤布蕾帶有焦苦香甜的甜味挺不錯的。

草莓奶酪也是女士們的最愛

老闆娘真的是有求必應，有粉絲敲碗說能不能做鹹點心，於是老闆娘就做了鹹派

內餡花椰菜、香腸等豐富配料，加上蛋奶綿密的口感，甜點吃完後來個鹹食也不錯喔。

以上是我們的心得分享，螞蟻人最愛的甜點吃到飽格林小鎮回歸了

多樣化的手工甜點、湯品、哈根達斯冰淇淋吃到飽，加上義大利麵、Pizza主食和特調飲品，是一般小店很少見的。

不管是中午或是下午時間來都能滿足女士們鹹食、甜食兩個胃喔 XD

👉格林小鎮營業時間地址

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🌟店家資訊：格林小鎮

🏠地址：新竹市東區自由路27巷43號

☎電話：0916 300 149

⏰用餐時段：11:30-13:30/13:40-15:40/15:50-17:50 (用餐時間為兩小時，最後點甜點時間為90分鐘)

粉絲團：格林小鎮

➡️現金交易或linepay交易/目前無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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