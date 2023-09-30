城隍廟必吃的超人氣排隊美食😱 中元節一定要吃潤餅的啦😋 大家心目中最好吃的潤餅是哪一家呢？

城隍廟的人氣排隊美食「阿瑛潤餅」大家吃過了嗎？

中元節即將來臨，一年一度熱鬧盛大的城隍祭即將登場

小米收集城隍廟必吃的美食給大家參考，讓大家能吃飽飽參加祭典。

首先介紹這家從學生時代開始，每次來必定大排長龍的美食，快跟著小米一起去看看吧。

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👉阿瑛潤餅位置及停車方式

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阿瑛潤餅就在城隍廟對面的仁德街內，茂昌草本茶旁邊。

每次來都能看到攤位前大排長龍的人潮

👉阿瑛潤餅環境介紹及菜單

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潤餅每份40元，有原味、素食、辣味和芥末四種口味，可以依個人喜好選擇囉

老闆給料很大方，一點都不小器

另有店家自製的小魚乾和素食豆鼓辣椒(120元)，可以買回去慢慢享用

👉阿瑛潤餅用餐心得分享

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來開動吧！

今天小米來試試比較特別的芥末口味，不吃辣的朋友可以嚐看看原味喔

真的超大一包！

滿滿的一大包潤餅，有高麗菜、豆芽菜、豆干、肉鬆、菜脯、蛋酥、海苔粉等豐富餡料，當下午茶吃真的很飽

小米很推薦芥末口味，蔬菜爽脆甘甜的滋味中，帶有芥末的嗆辣，加上軟Q帶有嚼勁的外皮，有多種不同層次的口感

以上是我們的心得分享，喜愛潤餅的朋友們，你們喜歡的是阿瑛潤餅還是其他家呢？趕緊私訊告訴小米吧！

👉阿瑛潤餅營業時間地址

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🌟店家資訊：阿瑛潤餅

🏠地址：新竹市北區中山路96號

☎電話：0937820985

⏰營業時間：10:00–21:00 (周一公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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