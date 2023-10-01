為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 60年代復古氛圍大啖超浮誇現撈活體海鮮塔.日本A5和牛🎉當日壽星還送日本北海道海膽蛋糕！

60年代復古氛圍大啖超浮誇現撈活體海鮮塔.日本A5和牛🎉當日壽星還送日本北海道海膽蛋糕！

2023-10-01 09:00:00 踢小米 人氣：111
share
窩客好文

踢小米

發表篇數：1045篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：精誠壹山13 Yakiniku
phone04-2329-6913
place台中市西區精誠路13號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

台中新開幕一家浮誇奢華的海鮮燒肉專門店「精誠壹山 13 Yakiniku

主打高級肉品及現撈活體海鮮，搭配60、70年代復古的用餐氛圍，很適合夫妻及情侶約會、朋友聚餐慶生~

小米這次來體驗的是雙人套餐，含前菜沙拉、小菜、炙壽司、鍋物、肉盤、活海鮮、飲品及甜點

品質高檔又讓我們吃的超飽，覺得3個人來吃都不是問題 XD

而且全程有專業店員代烤，不只是燒烤，針對不同食材還有烹煮等不同料理方式，讓我們回味無窮

此外我們特別加點澳洲150天穀飼牛舌，讓我們就像跟牛牛喇舌一樣，來個浪漫的美食約會

快跟著小米一起去看看吧。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

 

👉精誠壹山位置及停車方式

*******************

精誠壹山 13 Yakiniku位於精誠路與精誠五街交叉口，開車的朋友可以把車停在東興立體停車場，走過來不用5分鐘的時間。

路邊也有一些停車格，大家可以碰碰運氣啦

提醒停好車從紅綠燈走進去後右手邊就是他們的店址！

👉精誠壹山環境介紹

*******************

餐廳由老宅改建而成，店門保留原有的復古元素，搭配植栽造景，不說還以為是哪位名門貴族居住的地方呢

如此復古美麗的風格，小彤當然要來拍張IG照啦~

大水缸內有活蹦亂跳的龍蝦等活體海鮮，愛吃龍蝦的老饕們來這邊就對了

店內保留著磨石子地板，加上復古窗花、吊燈等裝飾，就像回到60、70年代一樣

入口處還可以看到許多明星藝人的簽名盤，像是玖壹壹、簡沛恩、寶島叫賣哥等等，名人加持過讓我們相當期待

餐桌以6人座為主，而且全程都有專業店員代烤

不用怕高級的肉肉和海鮮烤壞了，只要當個帝王一樣，動動筷子就能吃到美味的燒肉！

最裡面還有可容納12人的大桌，適合多人聚餐及慶生，如果有壽星，店員還會歡樂高唱生日快樂歌喔

二樓還有可容納8人的大桌，部門、家族聚餐可以包場，不過記得要提早預約喔

👉精誠壹山菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

套餐皆為雙人套餐，含前菜沙拉、小菜、炙壽司、鍋物、肉盤、海鮮、飲品及甜點。

套餐名稱很有梗，像是月亮代表我的心、恰似你的溫柔等等，讓人會心一笑

第一次來的朋友建議直接點套餐，店家有精心搭配他們不同價位的招牌餐點，不用煩惱如何單點XD

👉精誠壹山壽星優惠

*******************

說這裡是浮誇的燒肉店真的不為過，只要當日壽星提早預約就有日本北海道海膽蛋糕

優惠內容： 壽星到店內用餐，於用餐前 1 日訂位 (電話須主動告知服務人員，網路訂位須勾選慶生或在備註欄註記)， 主動告知欲使用壽星優惠，並出示身分證件、打卡， 可享以下優惠：

🌟凡生日『當月壽星』來店消費即贈 『 日本生干貝甜蝦漢堡 』1份

🌟凡生日『當日壽星』來店消費即贈 限量版『 日本北海道海膽蛋糕 』1份 

活動說明：

Ｏ當月及當日 壽星請出示有生日及照片之正本證件。

Ｏ請於inline 訂位系統註記 或 電話 主動提前告知服務人員。

Ｏ限定內用，無法外帶。

PS. 店員會為客人唱生日歌，再加上生日蛋糕帽，慶生很歡樂🎉

日本北海道海膽蛋糕以壽司醋飯為基底，加上飛魚卵、海膽、鮭魚卵層層堆疊就像生日蛋糕一樣，竟然還有金箔點綴耶！

真的太浮誇了 

海膽肉質鮮甜細緻，搭配爆漿的飛魚卵、鮭魚卵和醋飯，完全媲美專業日料店了

當日壽星禮還可以換成果實酒盛合，共有12杯不同風味的果實酒，酸V帶甜的滋味很開胃。

酒精濃度不高，女士們也可以來個微醺的享受

 

👉精誠壹山用餐心得分享

*******************

來開動吧！

我們點的是雙人套餐-小姐請你給我愛(5213元)，套餐含：壹山沙拉、主廚私房小菜、紅寶石鮭魚卵蒸蛋*2、肉品、壹山の寶物、鍋物、米食、特選醋飲*2、豪華海鮮、飲品及甜點。

套餐份量很多，雖然是雙人套餐，但三個人絕對可以吃超飽 XD

豪華海鮮拼盤真的超奢華浮誇的 

用精美的玻璃容器盛裝澳洲天鵝龍蝦、活體野生牛奶貝、生食級日本北海道豪大大干貝、生食級挪威鮭魚、生食級野生砲管大軟絲、野生豪大大花蝦、格陵蘭深海厚切鰈魚

愛吃海鮮的小彤直呼太幸福了，想要讓女朋友或老婆開心的男士們，來這裡準沒錯喔

野生豪大大花蝦快比小彤的手臂還粗了

光看這滿滿的蝦膏就讓人口水直流耶

澳洲天鵝龍蝦肉多肥美，一樣有濃郁的蝦膏。

上桌時龍蝦還有微微在動，新鮮度真的無話可說

雪白的蝦肉就是鮮~

竟然還吃得到松葉蟹耶！以這個價位來說真的相當划算耶

生食級日本北海道豪大大干貝足足比兩個50元硬幣還要大了 

還有生食級野生砲管大軟絲生食級挪威鮭魚格陵蘭深海厚切鰈魚，海鮮控絕對不容錯過

肉品有美國精選牛小排/伊比利橡實豬肋條 (二選一)，可加價459元升級日本A5和牛牛排或伊比利橡實豬梅花

日本A5和牛牛排漂亮的油花，光看就讓小米口水直流

而且超大片的，比小彤的頭還要大了呢 XD

這是伊比利橡實豬肋條，每人會附上一疊沾醬，有特製燒肉沾醬、海鹽蒜酥、檸檬汁。

來開動吧！

壹山沙拉有爽脆的蘿蔓生菜、牛番茄、起司粉、麵包丁等，搭配鹹甜的凱薩沙拉，讓我們胃口大開

日本A5和牛炙壽司特別用海膽和金箔點綴，濃郁的肉甜味與鮮甜海味結合，讓我們很驚豔 

日本海膽壽司是小彤的最愛滿滿的海膽喔。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅寶石鮭魚卵蒸蛋有蛤蠣、香菇等配料，上層鋪上滿滿的鮭魚卵，一口咬下鮮甜海味在口中四溢

米食有日本A5和牛粥和野生藍鑽蟹海鮮粥 (二選一)

野生藍鑽蟹海鮮粥有兩隻藍鑽蟹鋪在粥品上，真的相當浮誇

藍鑽蟹有不少蟹膏喔

濃郁的蟹膏與粥品結合，每一口都有鮮甜綿密的蟹膏~

不只有浮誇的藍鑽蟹，還有蛤蠣、蝦子、花枝等滿滿海鮮配料耶！

海味十足讓我們吃得相當過癮，如果沒吃完的話，記得要打包回家，一點都不能浪費喔 XD

鍋物有蛤蠣多多鍋、南洋叻沙蝦蝦鍋、站起來爆量生蠔鍋 (三選一)。

愛吃蛤蠣的小米當然要選蛤蠣多多鍋，湯頭使用滿滿的蛤蠣熬煮，非常清甜好喝

更厲害的還在後頭，湯頭煮滾後，店員會將澳洲天鵝龍蝦放進去一起煮，蝦肉和蝦膏融入湯頭後，肉質更加鮮甜美味了

小米建議一定要加價升級澳洲天鵝龍蝦喔。

軟綿的蝦膏真的非常甜美，肉質軟嫩彈牙，讓愛吃龍蝦的小彤回味無窮

來到這邊不用擔心高級的肉肉、海鮮被烤壞，全程都有專業店員代烤

只要當個帝王一樣，動動筷子就能吃到美味的燒肉

伊比利橡實豬梅花有豬肉界勞斯萊斯的美稱，有濃郁的肉甜味和油脂甘甜

一口咬下軟嫩又多汁，點上一碗白飯配著吃一定超讚的。

伊比利橡實豬肋條熟度很完美，油亮亮的超誘人

肉汁完美被鎖在肉質裡，加上嫩中帶嚼勁的口感，真的越嚼越甜

日本A5和牛牛排油花相當漂亮

油脂滴入火中有火焰冒出，光看就很過癮

烤好後店員會剪成一口大小方便食用，入口即化的口感讓人一吃愛上

接下來是烤海鮮的時刻到了，不愧是活體澳洲天鵝龍蝦，飽滿的蝦身有鮮甜彈牙的口感

店員細心的將蝦肉分切好，每一塊的龍蝦肉都是鮮甜彈牙，大啖龍蝦肉真的很過癮

阿群表示他最愛吃龍蝦了，他說這盤要一個人吃光光 XD

松葉蟹當然也是店員會幫忙代烤，烤好後會分切並去殼~

濃郁鮮甜的肉質讓人吃的很滿足

野生豪大大花蝦讓我們很驚豔，中間有濃郁的蝦膏超厚，這可不是蝦腸喔

如此粗的蝦膏真的太浮誇啦～

蝦身比小彤的手指粗很多 XD

烤至紅通通的蝦膏，加上鮮美的口感，媲美龍蝦的肉質！

讓人一吃難忘喔

店員服務很細心，而且食材會有煮、燉等多樣化的烹調方式

格陵蘭深海厚切鰈魚與牛油、洋蔥、香菇、香料等配料燉煮。

吸附奶油和蔬果香氣後，肉質更加鮮美、入口即化，非常適合長輩及小朋友食用喔

生食級挪威鮭魚店員會烤至5分熟左右，一半生一半熟，魚肉的甜味與炙燒香氣結合，一次可以享受一魚兩吃的樂趣。

生食級野生砲管大軟絲挺有厚度的，口感也很鮮甜彈牙

生食級日本北海道豪大大干貝一口咬下非常過癮~

因為小彤愛吃牛舌，所以小米特別單點了澳州150天穀飼牛舌組(580元)，包含厚切和薄切。

厚切牛舌彈牙帶點嚼勁，一口咬下肉汁在口中四溢，就像跟牛牛喇舌一樣，來個浪漫的美食約會 XD

飲品升級為韓國柚子蘇打莓果香氛氣泡蘇打，韓國柚子蘇打有濃郁的果香，加上碳酸口感，很解膩喔

莓果香氛氣泡蘇打酸酸甜甜，挺不錯喝的~

 

最後是甜點時間，POLS冰淇淋/生乳銅鑼燒/紫米紅豆湯 (三選二)

紫米紅豆湯是女士們的最愛，搭配椰奶香甜滑順的口感很解膩。

生乳銅鑼燒是可愛的獅子造型，內餡有香甜奶油，是螞蟻人朋友的最愛

以上是我們的心得分享，精誠壹山不只有高級的肉品和活體海鮮

全程有專業店員代烤，不只是燒烤，針對不同食材還有煮、燉等多樣化的烹調方式，讓我們回味無窮。

是夫妻、情侶、好友約會慶生的最佳選擇喔！

👉精誠壹山營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：精誠壹山13 Yakiniku
🏠地址：台中市西區精誠路13號
☎電話：04 2329 6913
⏰營業時間：平日17:30–23:00
假日：11:30–16:00, 17:30–23:30
粉絲團：精誠壹山 13 Yakiniku
線上訂位：opentable.com.tw
➡️交易方式不確定/10%服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 



檢舉
share
chevron_left

城隍廟必吃的超人氣排隊美食😱中元節一定要吃潤

人氣排隊有濃郁的醬香及蒜味＂乾滷味＂插旗新豐

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

踢小米

發表篇數：1045篇

歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
一起串 照片

一起串

5.00 (2人評鑑)

區域：台中市豐原區
串串炭烤 照片

串串炭烤

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北區
迴轉燒肉HIRO 一中店 照片

迴轉燒肉HIRO 一中店

3.40 (1人評鑑)

區域：台中市北區
燒肉中山大墩店 照片

燒肉中山大墩店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
澄居烤物燒肉-中科店 照片

澄居烤物燒肉-中科店

4.20 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up