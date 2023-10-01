60年代復古氛圍大啖超浮誇現撈活體海鮮塔.日本A5和牛🎉當日壽星還送日本北海道海膽蛋糕！

台中新開幕一家浮誇奢華的海鮮燒肉專門店「精誠壹山 13 Yakiniku」

主打高級肉品及現撈活體海鮮，搭配60、70年代復古的用餐氛圍，很適合夫妻及情侶約會、朋友聚餐慶生~

小米這次來體驗的是雙人套餐，含前菜沙拉、小菜、炙壽司、鍋物、肉盤、活海鮮、飲品及甜點

品質高檔又讓我們吃的超飽，覺得3個人來吃都不是問題 XD

而且全程有專業店員代烤，不只是燒烤，針對不同食材還有烹煮等不同料理方式，讓我們回味無窮

此外我們特別加點澳洲150天穀飼牛舌，讓我們就像跟牛牛喇舌一樣，來個浪漫的美食約會

快跟著小米一起去看看吧。

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👉閱讀很方便

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👉精誠壹山位置及停車方式

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精誠壹山 13 Yakiniku位於精誠路與精誠五街交叉口，開車的朋友可以把車停在東興立體停車場，走過來不用5分鐘的時間。

路邊也有一些停車格，大家可以碰碰運氣啦

提醒停好車從紅綠燈走進去後右手邊就是他們的店址！

👉精誠壹山環境介紹

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餐廳由老宅改建而成，店門保留原有的復古元素，搭配植栽造景，不說還以為是哪位名門貴族居住的地方呢

如此復古美麗的風格，小彤當然要來拍張IG照啦~

大水缸內有活蹦亂跳的龍蝦等活體海鮮，愛吃龍蝦的老饕們來這邊就對了

店內保留著磨石子地板，加上復古窗花、吊燈等裝飾，就像回到60、70年代一樣

入口處還可以看到許多明星藝人的簽名盤，像是玖壹壹、簡沛恩、寶島叫賣哥等等，名人加持過讓我們相當期待

餐桌以6人座為主，而且全程都有專業店員代烤

不用怕高級的肉肉和海鮮烤壞了，只要當個帝王一樣，動動筷子就能吃到美味的燒肉！

最裡面還有可容納12人的大桌，適合多人聚餐及慶生，如果有壽星，店員還會歡樂高唱生日快樂歌喔

二樓還有可容納8人的大桌，部門、家族聚餐可以包場，不過記得要提早預約喔

👉精誠壹山菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

套餐皆為雙人套餐，含前菜沙拉、小菜、炙壽司、鍋物、肉盤、海鮮、飲品及甜點。

套餐名稱很有梗，像是月亮代表我的心、恰似你的溫柔等等，讓人會心一笑

第一次來的朋友建議直接點套餐，店家有精心搭配他們不同價位的招牌餐點，不用煩惱如何單點XD

👉精誠壹山壽星優惠

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說這裡是浮誇的燒肉店真的不為過，只要當日壽星提早預約就有日本北海道海膽蛋糕

優惠內容： 壽星到店內用餐，於用餐前 1 日訂位 (電話須主動告知服務人員，網路訂位須勾選慶生或在備註欄註記)， 主動告知欲使用壽星優惠，並出示身分證件、打卡， 可享以下優惠：

🌟凡生日『當月壽星』來店消費即贈 『 日本生干貝甜蝦漢堡 』1份

🌟凡生日『當日壽星』來店消費即贈 限量版『 日本北海道海膽蛋糕 』1份

活動說明：

Ｏ當月及當日 壽星請出示有生日及照片之正本證件。

Ｏ請於inline 訂位系統註記 或 電話 主動提前告知服務人員。

Ｏ限定內用，無法外帶。

PS. 店員會為客人唱生日歌，再加上生日蛋糕帽，慶生很歡樂🎉

日本北海道海膽蛋糕以壽司醋飯為基底，加上飛魚卵、海膽、鮭魚卵層層堆疊就像生日蛋糕一樣，竟然還有金箔點綴耶！

真的太浮誇了

海膽肉質鮮甜細緻，搭配爆漿的飛魚卵、鮭魚卵和醋飯，完全媲美專業日料店了

當日壽星禮還可以換成果實酒盛合，共有12杯不同風味的果實酒，酸V帶甜的滋味很開胃。

酒精濃度不高，女士們也可以來個微醺的享受

👉精誠壹山用餐心得分享

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來開動吧！

我們點的是雙人套餐-小姐請你給我愛(5213元)，套餐含：壹山沙拉、主廚私房小菜、紅寶石鮭魚卵蒸蛋*2、肉品、壹山の寶物、鍋物、米食、特選醋飲*2、豪華海鮮、飲品及甜點。

套餐份量很多，雖然是雙人套餐，但三個人絕對可以吃超飽 XD

豪華海鮮拼盤真的超奢華浮誇的

用精美的玻璃容器盛裝澳洲天鵝龍蝦、活體野生牛奶貝、生食級日本北海道豪大大干貝、生食級挪威鮭魚、生食級野生砲管大軟絲、野生豪大大花蝦、格陵蘭深海厚切鰈魚

愛吃海鮮的小彤直呼太幸福了，想要讓女朋友或老婆開心的男士們，來這裡準沒錯喔

野生豪大大花蝦快比小彤的手臂還粗了

光看這滿滿的蝦膏就讓人口水直流耶

澳洲天鵝龍蝦肉多肥美，一樣有濃郁的蝦膏。

上桌時龍蝦還有微微在動，新鮮度真的無話可說

雪白的蝦肉就是鮮~

竟然還吃得到松葉蟹耶！以這個價位來說真的相當划算耶

生食級日本北海道豪大大干貝足足比兩個50元硬幣還要大了

還有生食級野生砲管大軟絲、生食級挪威鮭魚、格陵蘭深海厚切鰈魚，海鮮控絕對不容錯過

肉品有美國精選牛小排/伊比利橡實豬肋條 (二選一)，可加價459元升級日本A5和牛牛排或伊比利橡實豬梅花。

日本A5和牛牛排漂亮的油花，光看就讓小米口水直流

而且超大片的，比小彤的頭還要大了呢 XD

這是伊比利橡實豬肋條，每人會附上一疊沾醬，有特製燒肉沾醬、海鹽蒜酥、檸檬汁。

來開動吧！

壹山沙拉有爽脆的蘿蔓生菜、牛番茄、起司粉、麵包丁等，搭配鹹甜的凱薩沙拉，讓我們胃口大開

日本A5和牛炙壽司特別用海膽和金箔點綴，濃郁的肉甜味與鮮甜海味結合，讓我們很驚豔

日本海膽壽司是小彤的最愛滿滿的海膽喔。

紅寶石鮭魚卵蒸蛋有蛤蠣、香菇等配料，上層鋪上滿滿的鮭魚卵，一口咬下鮮甜海味在口中四溢

米食有日本A5和牛粥和野生藍鑽蟹海鮮粥 (二選一)。

野生藍鑽蟹海鮮粥有兩隻藍鑽蟹鋪在粥品上，真的相當浮誇

藍鑽蟹有不少蟹膏喔

濃郁的蟹膏與粥品結合，每一口都有鮮甜綿密的蟹膏~

不只有浮誇的藍鑽蟹，還有蛤蠣、蝦子、花枝等滿滿海鮮配料耶！

海味十足讓我們吃得相當過癮，如果沒吃完的話，記得要打包回家，一點都不能浪費喔 XD

鍋物有蛤蠣多多鍋、南洋叻沙蝦蝦鍋、站起來爆量生蠔鍋 (三選一)。

愛吃蛤蠣的小米當然要選蛤蠣多多鍋，湯頭使用滿滿的蛤蠣熬煮，非常清甜好喝

更厲害的還在後頭，湯頭煮滾後，店員會將澳洲天鵝龍蝦放進去一起煮，蝦肉和蝦膏融入湯頭後，肉質更加鮮甜美味了

小米建議一定要加價升級澳洲天鵝龍蝦喔。

軟綿的蝦膏真的非常甜美，肉質軟嫩彈牙，讓愛吃龍蝦的小彤回味無窮

來到這邊不用擔心高級的肉肉、海鮮被烤壞，全程都有專業店員代烤

只要當個帝王一樣，動動筷子就能吃到美味的燒肉

伊比利橡實豬梅花有豬肉界勞斯萊斯的美稱，有濃郁的肉甜味和油脂甘甜

一口咬下軟嫩又多汁，點上一碗白飯配著吃一定超讚的。

伊比利橡實豬肋條熟度很完美，油亮亮的超誘人

肉汁完美被鎖在肉質裡，加上嫩中帶嚼勁的口感，真的越嚼越甜

日本A5和牛牛排油花相當漂亮

油脂滴入火中有火焰冒出，光看就很過癮

烤好後店員會剪成一口大小方便食用，入口即化的口感讓人一吃愛上

接下來是烤海鮮的時刻到了，不愧是活體澳洲天鵝龍蝦，飽滿的蝦身有鮮甜彈牙的口感

店員細心的將蝦肉分切好，每一塊的龍蝦肉都是鮮甜彈牙，大啖龍蝦肉真的很過癮

阿群表示他最愛吃龍蝦了，他說這盤要一個人吃光光 XD

松葉蟹當然也是店員會幫忙代烤，烤好後會分切並去殼~

濃郁鮮甜的肉質讓人吃的很滿足

野生豪大大花蝦讓我們很驚豔，中間有濃郁的蝦膏超厚，這可不是蝦腸喔

如此粗的蝦膏真的太浮誇啦～

蝦身比小彤的手指粗很多 XD

烤至紅通通的蝦膏，加上鮮美的口感，媲美龍蝦的肉質！

讓人一吃難忘喔

店員服務很細心，而且食材會有煮、燉等多樣化的烹調方式

格陵蘭深海厚切鰈魚與牛油、洋蔥、香菇、香料等配料燉煮。

吸附奶油和蔬果香氣後，肉質更加鮮美、入口即化，非常適合長輩及小朋友食用喔

生食級挪威鮭魚店員會烤至5分熟左右，一半生一半熟，魚肉的甜味與炙燒香氣結合，一次可以享受一魚兩吃的樂趣。

生食級野生砲管大軟絲挺有厚度的，口感也很鮮甜彈牙

生食級日本北海道豪大大干貝一口咬下非常過癮~

因為小彤愛吃牛舌，所以小米特別單點了澳州150天穀飼牛舌組(580元)，包含厚切和薄切。

厚切牛舌彈牙帶點嚼勁，一口咬下肉汁在口中四溢，就像跟牛牛喇舌一樣，來個浪漫的美食約會 XD

飲品升級為韓國柚子蘇打、莓果香氛氣泡蘇打，韓國柚子蘇打有濃郁的果香，加上碳酸口感，很解膩喔

莓果香氛氣泡蘇打酸酸甜甜，挺不錯喝的~

最後是甜點時間，POLS冰淇淋/生乳銅鑼燒/紫米紅豆湯 (三選二)。

紫米紅豆湯是女士們的最愛，搭配椰奶香甜滑順的口感很解膩。

生乳銅鑼燒是可愛的獅子造型，內餡有香甜奶油，是螞蟻人朋友的最愛

以上是我們的心得分享，精誠壹山不只有高級的肉品和活體海鮮

全程有專業店員代烤，不只是燒烤，針對不同食材還有煮、燉等多樣化的烹調方式，讓我們回味無窮。

是夫妻、情侶、好友約會慶生的最佳選擇喔！

👉精誠壹山營業時間地址

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🌟店家資訊：精誠壹山13 Yakiniku

🏠地址：台中市西區精誠路13號

☎電話：04 2329 6913

⏰營業時間：平日17:30–23:00

假日：11:30–16:00, 17:30–23:30

粉絲團：精誠壹山 13 Yakiniku

線上訂位：opentable.com.tw

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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